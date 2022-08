Unbekannte Täter sprengen den Bankomaten in Büttikon

Büttikon «Sie hat den Knall gehört und sich nicht bewegt»: So geht es den Bewohnenden nach der Bancomat-Sprengung In der Nacht auf Mittwoch sprengte eine unbekannte Täterschaft den Bancomaten in Büttikon. Hausbesitzer Daniel Mauchle ist nicht überrascht, dass eine solche Tat nun auch im Freiamt passiert ist. Trotzdem ärgert er sich über die Zerstörung an seinem Gebäude. Melanie Burgener 1 Kommentar 10.08.2022, 15.25 Uhr

Eine unbekannte Täterschaft sprengte den Bancomaten in Büttikon und hinterliess ein Bild der Zerstörung. Melanie Burgener

Die Überreste des zerfetzten weissen Vorhanges wehen im leichten Morgenwind. Die Fensterscheibe, die einst davor stand, liegt zersplittert auf dem Boden. Die Scherben knirschen bei jedem Schritt unter den Schuhen.

Was noch von der Hausmauer und dem einst darin eingebauten Bancomaten übrig geblieben ist, bildet nun einen traurigen Haufen Schrott auf dem Vorplatz. In der Fassade klafft ein grosses Loch.

Es ist kein schöner Anblick, den das Haus an der Sarmenstorferstrasse 17 in Büttikon an diesem Mittwochmorgen bietet. «Nein, das hätte wirklich nicht sein müssen», sagt Daniel Mauchle und blickt betrübt auf die Zerstörung.

Wo einst ein Bancomat in der Fassade eingebaut war, klafft nun ein grosses Loch. Melanie Burgener

«Bisher hörte man nur immer davon, dass sie überall die Bancomaten sprengen. Vor allem von meinen Freunden, die im Hessischen in Deutschland leben, kenne ich solche Geschichten. Jetzt reisst das auch in der Schweiz ein», sagt er.

Optimaler Standort für die Täterschaft

In der Nacht auf den 10. August sprengte eine unbekannte Täterschaft den Raiffeisen Bancomaten, der in die Mauer von Daniel Mauchles Haus in Büttikon eingebaut war. Natürlich habe er immer gehofft, dass das an seinem Haus nicht passiert. Dass es nun trotzdem so weit gekommen ist, erstaune ihn aber nicht, so Mauchle. er sagt:

«Es ist sehr ruhig hier. Meines ist das letzte Haus im Dorf und es liegt direkt an der Strasse. Auch die Laternen leuchten hier nachts ab einer gewissen Uhrzeit nicht mehr.»

Optimale Bedingungen für die Täter, die um 2.20 Uhr nachts die Bevölkerung des Freiämter Dorfes aus dem Schlaf rissen – und vor allem der Bewohnerin des Hauses einen Schrecken einjagte, die zur Tatzeit im Wohnhaus schlief.

Die Sprengung des Bancomaten zerstörte nicht nur die Hausmauer, sondern auch die Eingangstüre, die in den bewohnten Teil des Gebäudes an der Sarmenstorferstrasse 17 führt. Melanie Burgener

Er selbst lebe nicht mehr in diesem Haus, so Mauchle. Die Bewohnerin, die am Mittwochmorgen bereits wieder zur Arbeit ging, habe aber nicht gut getönt, als sie ihn anrief, um ihm vom Vorfall zu erzählen, berichtet er. «Beim ersten Knall sei sie noch im Halbschlaf gewesen und habe sich darüber genervt, dass jemand um diese Uhrzeit Böller in die Luft jage, hat sie mir erzählt», so Mauchle.

«Beim zweiten, lauteren Knall sei sie dann aufgewacht. Dann habe sie die Stimmen der Täter gehört und probiert, sich möglichst nicht zu bewegen», ergänzt er seine Nacherzählung. Kurz darauf sei die Polizei und später auch ein Forensiker eingetroffen. «Bis um etwa 8 Uhr waren rund 10 Personen hier. Auch die Versicherung war schon da», erzählt er, dann unterbricht ihn das Klingeln seines Handys.

«Das waren Profis, die genau wussten, was sie tun»

«Das war der Schreiner», sagt Mauchle, nachdem er das Gespräch beendet hat. Für die Handwerkenden gibt es an diesem Tag noch vieles zu tun. Die Explosion zerstörte nicht nur die Hausmauer um den Automaten, sie sprengte auch Fensterscheiben, drückte deren Rahmen einige Zentimeter aus der Fassade und auch die Eingangstür, die in den bewohnten Teil des Hauses führt, wurde vom Druck zerstört.

Was noch vom Bancomaten übrig geblieben ist, bildet nun einen traurigen Haufen Schrott auf dem Vorplatz des Hauses. Melanie Burgener

«Im Zimmer hinter dem Automaten hat es zudem die Holzkästen zerrissen und sogar die Holztür im Keller hat es aus den Angeln gehoben», berichtet Mauchle von jener Zerstörung, die von aussen nicht sichtbar ist. Er ergänzt:

«Im bewohnten Teil ist glücklicherweise nur ein Bild runtergefallen.»

Dass diese Täter – die Kantonspolizei Aargau geht laut ihrer Medienmitteilung aufgrund von Zeugenaussagen von mindestens zwei Personen aus – keine Anfänger waren, erkenne man gut, habe der Forensiker vor Ort Mauchle informiert. «Man sagte mir, dass das Profis waren, die genau wussten, was sie tun», erzählt er.

Der Hausbesitzer erstattet Anzeige gegen unbekannt

Die unbekannte Täterschaft konnte laut Kantonspolizei durch die gezündeten Sprengladungen an das Bargeld im Automaten gelangen. «Es sind noch Noten auf dem Boden gelegen. Wie viel Geld sie jedoch mitgenommen haben, ist noch nicht klar», sagt Bernhard Graser Mediensprecher der Kantonspolizei Aargau, auf Anfrage der AZ.

Die Täterschaft sei danach auf einem Motorrad oder Roller geflüchtet. «Zeugen haben gesehen, dass sie nach Uezwil in Richtung Wald gefahren sind. Wenn jemand in der Umgebung ein Motorrad liegen sieht, sind wir über jeden Hinweis sehr dankbar. Das könnte uns bei der Spurensuche helfen», so Graser.

Die Chance, die Täter zu finden sei aber gering. Graser sagt:

«Im Aargau gibt es eine ganze Reihe von gleichartigen Fällen, die bisher alle ungelöst sind.»

Es handle sich bei den Verbrechern wahrscheinlich um Profis aus dem Ausland. Dass dieselben Täter in den nächsten Tagen wieder in der Region Muri-Bremgarten zuschlagen werden, davon geht die Kapo nicht aus.

Klar ist, dass der Automat in Büttikon nicht ersetzt wird. Bereits im vergangenen Juli informierte die Raiffeisenbank Wohlen darüber, dass sie den Bancomaten in Büttikon und auch jenen in Tägerig per Ende dieses Jahres aufheben wird. «Onlineshopping und bargeldloses Zahlen hat massiv zugenommen und sich durch die Pandemie noch beschleunigt. Dies führte zu stark rückläufigen Bancomatbezügen, auch in Büttikon und Tägerig», teilte die Raiffeisen am 14. Juli mit.

Auch Teile des Daches wurden durch die Explosion zerstört. Melanie Burgener

Hinzu komme, dass die beiden Automaten das Ende ihres Lebenszyklus erreicht hätten und technisch überholt seien, hiess es in der Mitteilung weiter. Bargeld können die Kundinnen und Kunden an den Bancomaten und den Schaltern an nahegelegenen Standorten in Wohlen, Niederwil, Waltenschwil oder Boswil beziehen. «Wer nicht mobil ist, kann sich das Bargeld nach Hause liefern lassen», schrieb die Bank.

Und was macht Hausbesitzer Daniel Mauchle nun? «Anzeige gegen unbekannt erstatten und auf den Bescheid der Versicherung warten.»

Um 02:20 Uhr sprengte eine unbekannte Täterschaft den Bancomaten und damit auch die Hausmauer an der Sarmenstorferstrasse 17 in Büttikon. Kapo AG

1 Kommentar Juerg Fehr vor 22 Minuten Nur so zum sagen: In Holland, Belgien und Frankreich sind Farbpatronen, die bei gewaltsamer Einwirkung losgehen, die Banknoten einfärben und damit unbrauchbar machen, gesetzlich vorgeschrieben. Kosten: So um die CHF 10‘000.00 pro Bancomat. Offenbar ist dies den hiesigen Banken schon zuviel, zumal die Versicherungen (immer noch) brav zahlen.Und: In NL, Be und F ist die Zahl der Bancomat-Aufbrüche mittlerweile stark rückläufig; man weicht auf D und CH aus ….[ Alle Kommentare anzeigen