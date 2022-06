Büttikon Gemeinde bekam Quartierstrassen geschenkt Die Firma Koch AG trat mehrere Quartierstrassen gratis an die Gemeinde Büttikon ab. Diese nahm sie allerdings erst an, nachdem sie saniert worden waren. Die Gemeindeversammlung nahm das Geschenk gerne entgegen. Andrea Weibel 16.06.2022, 05.00 Uhr

Das Gebiet Obere Brünishalde in Büttikon hat schön sanierte Strässchen. Diese gehören neu der Gemeinde. Andrea Weibel

Es sei eine Eigenheit des Dorfes, sagt Gemeindeschreiber Lukas Isler: «Vermutlich ist es historisch bedingt, dass viele Zubringersträsschen nicht der Gemeinde, sondern Privaten gehören.» Dabei werden sie von der Gemeinde so instand gehalten, als wären es ihre. Ein gutes Beispiel ist das Gebiet der Oberen Brünishalde. Die dortigen Strassen dürfen von allen genützt werden, als gehörten sie der Gemeinde. «Dafür führt die Gemeinde dort beispielsweise auch die Schneeräumung durch», erklärt Isler.

Die Strässchen in der Oberen Brünishalde gehören der Firma Koch AG. «Sie hat allerdings kein Interesse, die Strassen dort zu behalten. Darum haben sie der Gemeinde angeboten, ihr diese kostenlos zu schenken.» Allerdings erst, nachdem alle Strässchen in guten Zustand gebracht wurden. Die Gemeinde hat die Werkleitungen saniert, gleichzeitig hat die Koch AG 63'250 Franken in die Sanierung der Strassen selbst investiert.

Gemeindeversammlung dauerte nur 43 Minuten

Die 49 anwesenden der total 719 stimmberechtigten Einwohnenden Büttikons haben den Abtretungsvertrag am Dienstagabend diskussionslos genehmigt, sagt Isler. «Insgesamt hat die Einwohnergemeindeversammlung lediglich 43 Minuten gedauert», berichtet er mit einem Lächeln. In dieser Zeit wurden auch alle anderen Traktanden, darunter die Einbürgerung zweier Familien und die Jahresrechnung 2021, durchgewunken.

Die Obere Brünishalde ist das Quartier gegenüber dem Restaurant Linde (Bildmitte). Andrea Weibel

Einzig unter «Verschiedenes» habe es noch die eine oder andere Frage gegeben, sagt Isler. «Der Gemeinderat hat einen Ausblick auf die Gemeindeversammlung im November gegeben. Dann möchte er den Kreditantrag für die Werkleitungssanierung in den Gebieten Panoramastrasse und Rossweid vorlegen.» Auch hier findet sich das gleiche Bild: Die Strassen gehören nicht der Gemeinde.

«Grundsätzlich wäre es für die Gemeinde einfacher, wenn sie Eigentümerin der Zubringersträsschen wäre», führt der Gemeindeschreiber aus. «Das Eigentum von Strassen bietet dem Gemeinderat weitere Möglichkeiten wie beispielsweise, wenn es um Sicherheitsaspekte geht oder wenn allfällige Widerhandlungen auftreten, dann kann der Gemeinderat direkter einschreiten.»

Zum Schluss stellte sich die neue Interessengemeinschaft «Dorfleben 5619» vor, eine Art Familienverein, der das Dorfleben mit Aktionen und speziellen Angeboten bereichern möchte. «Zum Auftakt wollen sie am 20. August eine Art Clean-up-Day durchführen», erläutert Lukas Isler.