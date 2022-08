Büttikon AG: Unbekannte sprengen Raiffeisen-Bankomat

Büttikon Bankomat gesprengt: Zwei Explosionen reissen Bewohner aus dem Schlaf – Polizei spricht von «abgebrühten Profis» In Büttikon im Freiamt wurde in der Nacht auf Mittwoch ein Raiffeisen-Bankomat gesprengt. Zwei Explosionen hätten die Anwohner aus dem Schlaf gerissen, teilt die Polizei mit. Die Patrouille war zügig vor Ort, die Täter konnten jedoch fliehen. Aktualisiert 10.08.2022, 08.57 Uhr

Tele M1

Zwei heftige Explosionen haben in der Nacht auf Mittwoch die Bevölkerung in Büttikon aus dem Schlaf gerissen. Grund dafür war eine Sprengung des Raiffeisen-Bankomaten an der Sarmenstorferstrasse. Diese ereignete sich gegen 2.30 Uhr, wie die Aargauer Kantonspolizei mitteilt.

Für die Anwohner sei es ein Schreckmoment gewesen, sagt Bernhard Graser, Sprecher der Kantonspolizei Aargauer gegenüber Tele M1. Zudem sagt der Mediensprecher: «Wir haben es hier mit abgebrühten Profis zu tun.» Die Täter hätten gewusst, was sie machen und zudem ihre genaue Fluchtroute genau gekannt.

Schaden ist gross

Am Tatort zeigte sich ein «Bild der Zerstörung», wie es in der Medienmitteilung der Polizei heisst. In der Aussenmauer des freistehenden Gebäudes, in welchem der Geldautomat eingebaut war, klafft nun ein grosses Loch. Der Vorplatz und die angrenzende Strasse seien mit Trümmern und Scherben übersäht gewesen. Weiter schreibt die Polizei, dass sich die Höhe des Schadens noch nicht beziffern lasse.

Die Anwohnenden wurden vorübergehend evakuiert. Nun müssten Spezialisten klären, ob allenfalls noch eine Sprengstoffladung vor Ort ist, die nicht gezündet wurde.

Erbeutete Geldsumme noch nicht bekannt

Die Täter konnten mit Bargeld fliehen, die Fahndung der Polizei blieb bislang erfolglos. Wie viel Bargeld die Diebe erbeutet haben, ist ebenfalls noch nicht bekannt. Anwohnerinnen und Anwohner hätten zwei mutmassliche Täter wahrgenommen, teilt die Polizei weiter. Diese seien auf einem Motorrad oder einem Roller geflüchtet.

Zeugenaufruf Die Kriminalpolizei (Telefon: 062 835 81 81) sucht weitere Augenzeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. So sind für die Polizei auch Fahrzeuge von Interesse, die im Wald oder sonstigen Orten zurückgelassen wurden.

Zusammen mit Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich war die Kantonspolizei Aargau bis in den Morgen hinein mit den Tatortarbeiten beschäftigt. Da ein Sprengstoffdelikt vorliegt, übernimmt das Bundesamt für Polizei im Auftrag der Bundesanwaltschaft und in enger Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Aargau die weiteren Ermittlungen, heisst es in der Mitteilung weiter. (cri)

