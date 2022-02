Bünzen/Waltenschwil Welpen ausgesetzt – wer kennt diese zwei jungen Huskys? Am Sonntag, 6. Februar, fanden Spazierende im Wald zwischen Bünzen und Waltenschwil zwei Huskywelpen. Sie wurden sofort in eine Tierklinik gebracht, aufgepäppelt und sind jetzt im Tierheim in Quarantäne. Die Präsidentin des Aargauischen Tierschutzvereins sagt: «Jetzt brauchen wir die Unterstützung der Bevölkerung, um herauszufinden, wer ihnen das angetan hat.» Andrea Weibel Jetzt kommentieren 10.02.2022, 15.12 Uhr

Diese zwei 10 bis 12 Wochen alten Huskymädchen wurden zwischen Bünzen und Waltenschwil gefunden, vermutlich ausgesetzt, und sind jetzt beim Aargauischen Tierschutzverein in Quarantäne. zvg/Aargauischer Tierschutzverein ATS

Es war ein trauriges Bild, das die Schweizerische Tiermeldezentrale Anfang Woche aufschaltete: Zwei flauschige Husky-Welpen schauen traurig in die Kamera, in ihren Ärmchen stecken Infusionsschläuche. Die beiden 10 bis 12 Wochen alten Malamute-Husky-Mädchen waren von Spazierenden im Wald zwischen Bünzen und Waltenschwil gefunden worden. «Sie waren ausgehungert, dehydriert, hatten Durchfall und Hautentzündungen», berichtet Astrid Becker, Präsidentin des Aargauischen Tierschutzes ATS, der AZ.

Noch am Sonntag, sofort nachdem sie gefunden worden waren, kamen die zwei Welpen notfallmässig in die Tierklinik Aarau West in Oberentfelden. «Dort wurden sie stationär aufgenommen, bekamen eine Infusion, wurden von den Parasiten befreit und aufgepäppelt.» Seit Mittwochabend sind sie in Absprache mit dem Veterinäramt nun im Tierheim des Aargauischen Tierschutzvereins in Untersiggenthal. Becker sagt:

«Da wir keine Ahnung haben, wo sie her kommen, müssen sie die nächsten Wochen in Quarantäne verbringen.»

Die Husky-Mädchen sind schon wieder viel fitter. zvg/Aargauischer Tischutzverein ATS

Das bedeutet, sie haben keinen Kontakt zu anderen Tieren. Ausserdem ziehen die Betreuerinnen und Betreuer Schutzkleidung an, bevor sie das Zimmer der beiden betreten. «Aber es geht ihnen deutlich besser. Sie sind sehr zutraulich und verspielt. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie man solche Tierchen aussetzen kann», sagt die Tierschützerin kopfschüttelnd.

Sie sind gechippt – doch der Chip ist nicht registriert

Ob sie tatsächlich ausgesetzt wurden, ist im Grunde allerdings nicht sicher. «Theoretisch könnten sie auch ausgebüxt sein. Obwohl es äusserst unwahrscheinlich ist, dass zwei Welpen sich zusammen so verlaufen, dass sie von den Besitzenden nicht mehr gefunden werden.» Ausserdem sei es auch schon vorgekommen, dass die Tierhaltenden selbst ihre Tiere – besonders junge Katzen – ins Tierheim brachten und sagten, sie hätten sie gefunden. Das könne man zu Beginn auch nie ausschliessen.

Es handelt sich um 10 bis 12 Wochen alte Malamute-Husky-Welpen. zvg/Aargauischer Tierschutzverein ATS

Speziell an der Geschichte: Die Welpen sind gechippt, doch ist der Chip nicht registriert. «Es handelt sich um eine 0900er-Chipnummer. Diese weist nicht auf eine Länderzugehörigkeit hin, sondern ist lediglich eine Herstellernummer. Darum ist es auch gut möglich, dass die zwei illegal aus dem Ausland importiert wurden», zählt Becker weiter auf. «Im Moment wissen wir noch gar nichts.»

Nachbarn könnten sich an die Welpen erinnern, hofft sie

Darum ist ihr wichtig: «Jetzt brauchen wir die Unterstützung der Bevölkerung, um herauszufinden, wer ihnen das angetan hat.» Etwa einmal pro Jahr hätten sie mit einem solchen Fall zu tun. «Bei Katzen bringt es nichts, an die Medien zu gehen, denn die sehen für die Leute alle etwa gleich aus. Aber bei Hunden könnten sich vielleicht Nachbarn erinnern, dass nebenan gerade solche Hunde gelebt haben, die jetzt nicht mehr da sind.» Sie hält fest:

«Von den vier oder fünf Fällen, die mir in den Sinn kommen, konnten wir auf diese Weise jedes Mal die Schuldigen finden.»

Die Huskywelpen sind sehr verspielt und zufrieden in ihrem zwischenzeitlichen Daheim. Der Tierschutzverein hofft, dass sie die Person finden, die sie ausgesetzt hat. zvg/Aargauischer Tierschutzverein ATS

Darum bittet Astrid Becker: «Wer Hinweise über solche Malamute-Husky-Welpen hat, soll sich bitte bei der Polizei oder direkt bei uns melden. Mir ist es ein riesiges Anliegen, dass die Leute, die Tieren so etwas antun, zur Verantwortung gezogen werden.»

Die Kosten trägt der Tierschutzverein – darum braucht er Spenden

Zuallererst gilt ihre Aufmerksamkeit jetzt aber den beiden Husky-Mädchen. «Sie sind sehr herzig, zutraulich und machen mittlerweile einen fitten Eindruck», freut sich Becker. «Das ist den ganzen Aufwand auf jeden Fall wert.»

Denn die Aktion wird sehr teuer. «Sie waren eine halbe Woche stationär in der Tierklinik, allein das kostet viel.» Wer wird die Kosten tragen? «Das machen wir, der Tierschutzverein», sagt Becker. «Bei uns kosten alle Hunde gleich viel, wenn man sie adoptiert. Den Rest bezahlen wir über Spendengelder, denn wir sind keine staatliche Behörde, sondern ein Verein. Darum sind wir auch immer auf Spenden angewiesen.»

Den Welpen geht es viel besser, in einigen Monaten werden sie ein schönes neues Zuhause finden, ist Astrid becker überzeugt. zvg/Aargauischer Tierschutzverein ATS

Umso mehr ist ihr wichtig zu betonen:

«Wer mit seinem Tier überfordert ist und es weggeben will, soll doch gleich zu uns kommen, statt es auszusetzen. So können den Tieren viel Leid und uns enorme Kosten erspart bleiben.»

Doch trotz all diesem finanziellen Druck merkt man, dass sie ihren Job aus Leidenschaft macht. Wenn sie von den beiden Husky-Mädchen erzählt, lacht sie laut und fröhlich. «Es wird noch einige Monate dauern, aber ich bin sicher, dass wir für die beiden ein gutes Zuhause finden werden.»

Zeugen melden sich bei der Polizei oder beim Aargauischen Tierschutzverein unter 0900 98 00 22 (Fr. 1.20/Min. ab Festnetz zugunsten Tierschutzarbeit ATS) oder tierheim@tierschutz-aargau.ch. Mehr Infos unter www.tierschutz-aargau.ch.

