Ortsbürger Bünzen wollen den Hirschen kaufen

Bünzen Verliert Bünzen seinen letzten Treffpunkt? Die Ortsbürger können den «Hirschen» für fast vier Millionen retten Das Restaurant Hirschen in Bünzen hat geschlossen und die Eigentümer möchten das Gebäude samt Umschwung verkaufen. Dafür interessiert sich nun die Ortsbürgergemeinde. Sie könnte das alte Gebäude und damit den letzten sozialen Treffpunkt im Dorf für fast vier Millionen retten. Ein potenzieller Wirt ist schon gefunden. Melanie Burgener

Seit 1795 steht das Restaurant Hirschen in Bünzen. Damit es nicht zu Wohnungen umgewandelt wird, überlegen die Ortsbürger sich nun, es zu kaufen. Melanie Burgener

Hinter seinen Fenstern und Türen wurde einst geschlemmt und gefeiert. Hier traf sich die Feuerwehr nach einer anstrengenden Übung, die Vereine liessen einen gemütlichen Abend ausklingen. Der «Hirschen» in Bünzen war über viele Jahre ein beliebter Treffpunkt und gehört längst zum Kulturgut der Gemeinde.

Doch seit Ende Juni ist Schluss. Hervé Kaupp und seine Familie haben nach sieben Jahren zum letzten Mal ihre Gäste bewirtet. Eine Nachfolge haben sie nicht. Interessenten hingegen, die das alte Gebäude gerne kaufen würden, gibt es einige.

Das Restaurant Hirschen in Bünzen wäre der letzte soziale Treffpunkt im Dorf. Melanie Burgener

Denn dass die Eigentümer das Haus samt umliegender Parzellen verkaufen, ist definitiv. «Aus gesundheitlichen Gründen können sie die Liegenschaft nicht mehr unterhalten», sagt Marcel Riesen, Gemeindeammann von Bünzen. «Die bisherigen Interessenten wollten den ‹Hirschen› jedoch alle zu Wohnungen umbauen», ergänzt er.

Dass das alte Gebäude von einem solchen Schicksal ereilt wird, wollte der Gemeinderat nicht zulassen. Auch aus der Bevölkerung seien häufig Fragen an ihn gelangt, was denn nun mit dem «Hirschen» passiere.

Die Ortsbürgergemeinde soll den «Hirschen» samt Umschwung kaufen

Ein erstes Angebot der Gemeinde an die Besitzenden, sie könnte beim Unterhalt Hand bieten, hätten diese nicht annehmen wollen. So schlug Marcel Riesen vor, dass die Ortsbürgergemeinde das Haus an der Dorfstrasse 17 sowie jenes an der Bünzstrasse 1 samt umliegenden Parzellen erwerben könnte.

Gemeindeammann Marcel Riesen setzt sich für den Kauf des «Hirschen» ein. zvg

Oberstes Ziel wäre klar der Erhalt des Restaurants. «Für einen Investor wäre das nicht attraktiv. Aber wir wollen damit kein Geld verdienen», erklärt Riesen der Bevölkerung an einer Infoveranstaltung. «Die Liegenschaft soll lediglich selbsttragend sein.»

Und laut den Überprüfungen, die die dafür ins Leben gerufene Arbeitsgruppe durchführte, sollte dies möglich sein. «Wir sind gesund aufgestellt», erläutert Ortsbürgerkommissionspräsident Rolf Wiederkehr die finanzielle Situation.

Gesamtkosten belaufen sich auf 3,77 Mio. Franken

Stimmen die Ortsbürger an der Gmeind am 22. November dem Kauf zu, erwerben sie 2466 m2 Land in der Dorfzone. Darauf steht das 1795 erbaute «Hirschen»-Gebäude. Nebst dem Restaurant beinhaltet dieses acht Studios, eine 1½- sowie eine 3½- Zimmerwohnung. Nebenan steht ebenfalls ein Gebäude, in dem sich ein Eiskeller sowie eine 4-Zimmer-Maisonettewohnung befinden. «Die noch unbebauten Parzellen wären eine schöne Baulandreserve im Dorfzentrum», sagt Riesen.

Die Gesamtkosten dafür belaufen sich auf 3,77 Mio. Franken. 770'000 Franken können die Ortsbürger aus der eigenen Kasse entbehren, für den Rest müssen sie ein Darlehen aufnehmen. Dass das Risiken mit sich bringt, sind sich die Verantwortlichen bewusst. «Es könnte nochmals ein Lockdown kommen, die Zinsentwicklung der Wohnung könnte sich extrem entwickeln oder auch ein ungeplanter hoher Investitionsbedarf nötig werden», zählt Riesen auf.

Mit den Mieteinnahmen sei jedoch eine gewisse Sicherheit vorhanden:

«Jene des Restaurants werden sich durchschnittlich auf 54'000 Franken pro Jahr belaufen.»

Mit den vermieteten Parkplätzen und den Wohnungen käme man auf rund 170'000 Franken Einnahmen pro Jahr.

Bevölkerung äusserte ihre Bedenken zum Kauf

Von diesen Mieteinnahmen soll jeweils einen Teil in einen Erneuerungsfonds gesteckt werden, der für Investitionen dienen soll. Und im schlimmsten Fall könne man die Baulandreserve wieder verkaufen.

Zu letzterem wurde an der Infoveranstaltung rege diskutiert – besonders über die Parzelle 119, auf der einst die Wiederkehr-Liegenschaft stand. «Dieser Schopf stand unter Volumenschutz. Solche Gebäude dürfen nur abgerissen werden, wenn ein neues Projekt für ein Haus besteht, das in derselben Grösse wieder aufgebaut wird», gab ein Einwohner zu bedenken.

Er wollte vom Gemeindeammann wissen, wie lange man Zeit habe, ein solch Gebäude wiederaufzubauen – denn dafür würden die Ortsbürgerfinanzen wohl nicht reichen. «Wir werden das bis zur Abstimmung abklären», versprach Riesen. Dasselbe gelte auch für die Parksituation, über die sich der Gemeinderat bisher keine Gedanken gemacht hat.

Nach knapp 80 Jahren gab jüngst auch die Familie Kuhn ihre Bäckerei-Konditorei in Bünzen auf. Mathias Förster (30.9.2022)

Weiter äusserten einige Anwesende ihre Bedenken, in welch gutem Zustand dieses Haus tatsächlich noch sei. «Ich habe gehört, dass man die Küche im grossen Stil sanieren müsste», sagt eine Bünzerin, «und in der Fassade hat es bis zum Giebel hoch einen Riss», ergänzte ein Bünzer.

Vorverhandlungen mit potenziellem Restaurantpächter laufen bereits

Natürlich müsse man künftig mit Ausgaben rechnen. «Doch wir haben die Küche besichtigt, ein Elektriker hat den Herd kontrolliert. Man muss sie nicht erneuern, damit man darin wieder arbeiten kann», betont er.

Basierend auf diesen Argumenten, müssen sich die Ortsbürger nun entscheiden. Stimmen sie Ja, behält Bünzen sein Restaurant, sonst verliert es seinen letzten kulturellen Treffpunkt. Kürzlich schloss auch die Bäckerei Kuhn ihre Türen, und das ehemalige Rössli stand bereits vor seinem Brand im Mai 2021 lange leer und wird künftig auch kein Restaurant mehr werden, wie Riesen bestätigt. Beim «Hirschen» stünden die Chancen jedoch gut. Riesen sagt:

«Es laufen bereits Vorverhandlungen mit einem potenziellen Pächter. Er würde das Restaurant so weiterführen, wie wir uns das wünschen.»

Künftig soll es also gutbürgerlich bleiben und sowohl Feuerwehrleute in Arbeitskleidung wie auch Vereine und Senioren willkommen heissen.

