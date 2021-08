Bünzen «Ich werde das Gebäude bodeneben abreissen» – was der Besitzer der «Rössli»-Brandruine nun plant Seit dem Grossbrand im Mai steht das ehemalige Restaurant Rössli als Ruine im Dorfzentrum von Bünzen. Die Brandursache wird wohl nie ganz geklärt werden können – die Polizei vermutet jedoch vorsätzliche Brandstiftung oder fahrlässiges Handeln von Jugendlichen. Melanie Burgener 04.08.2021, 05.00 Uhr

Am 16. Mai 2021 brannte das ehemalige Restaurant Rössli in Bünzen. Der Besitzer Jörg Rosenberg hat nun beschlossen, die Ruine abzubrechen und ein neues Projekt fürs Dorf zu erstellen. Marc Ribolla

Es war einst eine Hochburg für Freude und gute Stimmung. Unter dem Dach des ehemaligen Restaurants Rössli in Bünzen wurden einst Theater und Guggenmusik gespielt, es wurde getanzt und unzählige Hochzeiten gefeiert. Heute wird das Areal im Dorfzentrum der Gemeinde von Gittern umrahmt, die Fenster sind eingeschlagen und vom Dach sind nur noch verrusste Balken übrig. Das «Rössli» ist eine Ruine.

Schuld am Zerfall des alten Hauses ist ein Feuer, das am Nachmittag des 16. Mai dieses Jahres ausgebrochen ist. Die gesamte Feuerwehr Freiamt-Mitte wie auch Teile der Stützpunktfeuerwehr Muri und der Feuerwehr Wohlen waren vor Ort, um den Grossbrand unter Kontrolle zu bringen. Das gelang relativ schnell, wie Feuerwehrkommandant Rolf Furrer damals gegenüber der AZ berichtete. Trotzdem ist das ehemalige Restaurant seither nicht mehr begehbar. Sein Besitzer Jörg Rosenberg möchte nun weitere Schritte in die Wege leiten, um wieder Leben in den Dorfkern zu bringen.

Die Feuerwehr war schnell vor Ort und hatte den Grossbrand unter Kontrolle. Dennoch richtete der Brand im «Rössli» grossen Schaden an. Mani Pfulg (16.05.2021)

Das «Rössli» soll im Herbst abgerissen werden

«Die Aargauer Gebäudeversicherung hat den Fall nun fristgerecht abgeschlossen. Zwar wurde ein Teil des Hauses in der Vergütung noch als brauchbar eingestuft, aber nützen kann man ihn trotzdem nicht mehr», erzählt Rosenberg. Deshalb möchte er nun ein neues Projekt auf die Beine stellen. «Das Haus liegt mir sehr am Herzen, ich bin hier aufgewachsen. Ich werde das Gebäude bodeneben abreissen und etwas Neues erstellen», sagt er und ergänzt:

«Die Parzelle liegt perfekt im Dorfzentrum. Hier soll mehr entstehen als ein 0815-Bau mit Wohnungen.»

Was genau künftig einmal hier gebaut wird, weiss Rosenberg zwar noch nicht. «Aber ich habe die Vorstellung, dass es zwei Objekte werden könnten. Vielleicht mit einem neuen Laden oder einer Arztpraxis fürs Dorf», erzählt er.

Das ehemalige «Rössli» will Rosenberg bereits im kommenden Herbst abreissen. «Bis Ende Jahr könnte ein Vorprojekt stehen. Die erste Phase möchte ich gerne selbst begleiten. Danach liegt das Projekt aber finanziell ausserhalb meiner Limite.» Unterstützung erhalte er von der Gemeinde, die ihm bei einem Neubau beispielsweise in Bezug auf den Volumenschutz entgegenkommen würde. So müsse das neue Gebäude nicht exakt der Grösse und dem Umfang vom bestehenden «Rössli» entsprechen.

Bereits im Herbst 2021 soll das ehemalige «Rössli» abgebrochen werden. Marc Ribolla

Technische Probleme können ausgeschlossen werden

Was oder viel mehr wer den Brand am 16. Mai ausgelöst hat, ist nach wie vor unklar. «Eine technische Ursache kann ausgeschlossen werden», sagt Bernhard Graser, Mediensprecher der Kantonspolizei Aargau, auf Anfrage. Denn Stromanschlüsse, die ein Feuer ausgelöst haben könnten, hätte es im alten Restaurant keine mehr gegeben. Das Feuer müsse demnach vorsätzlich gelegt oder durch fahrlässiges Verhalten ausgelöst worden sein.

«Vielleicht waren es Jugendliche, die im Gebäude rauchten oder zeuselten. Doch solange man keine Informationen von der Täterschaft selbst erfährt, wird man die genaue Ursache wohl nie herausfinden», so Graser weiter. Wenn diese Informationen weiterhin fehlen, werde man für diesen Fall einen Rapport gegen unbekannt erstellen und diesen ad acta legen. «Wenn sich irgendwann trotzdem etwas dazu ergibt, kann man den Fall wieder reaktivieren», sagt Graser.