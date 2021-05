Bünzen Grossbrand: Im ehemaligen Restaurant Rössli steigen Flammen und Rauch auf Die frühere Gaststätte brennt am Sonntagnachmittag lichterloh. Wie es dazu kommen konnte, ist noch nicht geklärt. 16.05.2021, 16.35 Uhr

In Vollbrand: Das ehemalige Restaurant Rössli Leserreporter / Mani Pfulg

Am Sonntagnachmittag steht ein grösseres Gebäude in Bünzen im Vollbrand. Im obersten Stock lodern die Flammen und es steigt dicker Rauch auf. Das Gebäude, das in Bünzen brennt, ist das ehemalige Restaurant Rössli.