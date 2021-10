Notlandung in Bünzen: Der Untersuchungsbericht lobt den Piloten

Rechtsstreit Mann streitet mit Aargauer Bank über die Herausgabe von 299 Unzen Gold – er will kanadische, australische und österreichische Münzen

Ein Deutscher investiert in ein Edelmetallkonto bei einer Bank im Aargau. 2014 kündigt die Bank die Geschäftsbeziehung. Seither tobt zwischen dem Mann und der Bank ein Rechtsstreit. Er fordert die Herausgabe des Goldes in Münzen und will die «eiserne Reserve» künftig in «privaten Schliessfächern oder Vergleichbarem» aufbewahren.