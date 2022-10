Das Theater Bünzen ist bereit für die Premiere von «Häsli Häsli»

Bünzen Familienchaos und Zusammenhalt im Look der 1980er-Jahre: Das neueste Stück der Theatergruppe Bünzen heisst «Häsli Häsli» Am 15. Oktober wird die Theatergruppe Bünzen mit dem Stück «Häsli Häsli» seit 2019 endlich wieder eine Premiere feiern. An der anschliessenden 80er-Jahre-Party sind Kostüme gern gesehen. Verena Schmidtke 11.10.2022, 05.00 Uhr

Regisseurin Eva Mann (rechts) gibt den Schauspielenden Brigitte Stutz und Hans Peter Meier Tipps für mehr Schwung auf der Bühne. Verena Schmidtke

Am Samstagnachmittag wird in der Mehrzweckhalle in Bünzen hier und da noch gewerkelt, doch das Bühnenbild steht und überrascht mit seiner Vielschichtigkeit. So lässt zum Beispiel eine Schiebetür ein kleines Bad fix verschwinden. Nach der verdienten Mittagspause, thront Papa (Hans Peter Meier) in seinem Sessel mitten auf der Bühne. Neben ihm auf der Sessellehne hat Mama (Brigitte Stutz) Platz genommen. Regisseurin Eva Mann erklärt den beiden schwungvoll, wie sie sich eine Szene vorstellt.

Im Hintergrund probt die Band eine Songeinlage. Die Stimmung ist gut, die Aufregung vor der baldigen Premiere spürbar. Die Regisseurin stellt fest: «Ja, wir befinden uns gerade im Schlussspurt. Dieses Wochenende proben wir erstmals zusammen mit der Band unter der Leitung von Jonas Arnet, das ist spannend.»

Die Theatergruppe Bünzen ist bereit für die Premiere von «Häsli Häsli» am Samstag, 15. Oktober. zvg

Auch wenige Tage vor Aufführungsstart seien noch einige Abstimmungen und Entscheidungen notwendig. «Im Stück wird jemand verzaubert, aber irgendwie passte die vorgesehene Musik nicht zur Szene», berichtet Eva Mann lebhaft zum Probenablauf. «Aber innerhalb einer Millisekunde hatten wir eine Idee, jetzt fühlt es sich richtig an.» Es sei immer wieder spannend, bei diesen kreativen Prozessen dabei zu sein.

Zoff und Zusammenhalt bei Familie Häsli

Das Theaterstück «Häsli Häsli» stammt aus der Feder der französischen Autorin Coline Serreau, der ursprüngliche Titel «Hase, Hase» wurde angepasst. «Die Proben laufen seit Februar oder März, zuerst einmal pro Woche, seit den Sommerferien zweimal», erklärt die Regisseurin. Begeistert lobt sie die Bünzer Theatergruppe: «Nach den Ferien waren alle mega gut vorbereitet. Einige Szenen waren schnell bühnenreif.» Nun, am letzten Probewochenende, sei alles aufregend, allen sei klar, dass bald Premiere ist.

Regisseurin Eva Mann (rechts im Bild an der Schiebetür) gibt den Darstellenden Tipps und zeigt gleichzeitig, wie vielseitig das Bühnenbild ist. Verena Schmidtke

Im Stück geht es um Familie Häsli, vier der fünf Kinder sind flügge geworden, nur der Jüngste, genannt Häsli Häsli (Samuel Stutz), wohnt noch zu Hause. In der Kanti hat er Schwierigkeiten, dafür spricht er gern über Ausserirdische. Insgesamt könnten es Mama (Brigitte Stutz) und Papa (Hans Peter Meier) ruhig und nett haben.

Doch da trudeln die erwachsenen Kinder aus unterschiedlichen Gründen nach und nach wieder zu Hause ein. Es wird eng in der kleinen Wohnung der Familie Häsli, das bringt Unruhe und viel Streit mit sich. Aber nicht nur innerhalb der Familie gibt es Schwierigkeiten, denn plötzlich steht die Polizei vor der Tür, und damit fangen die Probleme erst richtig an.

Regisseurin lädt zur 80er-Jahre-Party ein: Verkleidung erwünscht

Dazu führt die Regisseurin aus: «Obwohl sich die Familienmitglieder manchmal extrem streiten, wissen sie, sie können sich aufeinander verlassen.» Das sei heute, in Anbetracht der vielen Ungewissheiten in der Welt, etwas Besonderes. «Wenn die Menschen sich mehr aufeinander verlassen könnten wie die Häslis, würde es allgemein vielleicht etwas anders aussehen», sagt Eva Mann.

Das Bühnenbild steht, die Proben laufen gut: Die Premiere kann kommen. Verena Schmidtke

Das Stück bietet noch etwas Besonderes: Es wurde in den 1980er-Jahren verfasst und wird in Bünzen auch ganz im Look der 80er-Jahre präsentiert. «Der Theaterabend könnte für den einen oder die andere vielleicht zur kleinen Zeitreise werden», verrät Mann. «Wer in den 80er-Jahren gross geworden ist, erinnert sich bestimmt an die Bedeutung eines Kassettenrekorders. Bei den Häslis entbrennt beispielsweise ein Streit darüber, wer diesen benutzen darf.»

Zudem habe sich der Wohler Musiker Jonas Arnet für seine Songs von der Musik aus jener Zeit inspirieren lassen. Die Regisseurin fügt lachend hinzu: «Nach der Premiere gibt es eine 80er-Jahre-Party. Wer Lust hat, darf also gern in Kleidung aus der Zeit zur Vorstellung kommen.»

«Häsli Häsli» wird vom 15. Oktober bis 12. November zehnmal aufgeführt. Tickets und Informationen gibt's unter www.theater-buenzen.ch.