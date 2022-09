Die Bäckerei Kuhn in Bünzen schliesst die Türen für immer

Bünzen Das war’s mit Cremeschnitten und Nusstorte: Manuela und Guido Kuhn schliessen ihre Bäckerei für immer Am Samstag steht Manuela Kuhn zum letzten Mal hinter Tresen der Bäckerei. Die Traditionsbäckerei schliesst nun für immer ihre Türen. Manuela und Guido Kuhn fiel der Entscheid alles andere als leicht. Nathalie Wolgensinger Jetzt kommentieren 30.09.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nach 77 Jahren geben Manuela und Guido Kuhn ihre Bäckerei-Konditorei auf. Mathias Förster

«Hesch bald de letscht Arbetstag?», fragt ein Stammkunde am Freitagmorgen während Manuela Kuhn seine Gipfeli in den Papiersack einpackt. Tatsächlich können Manuela und Guido Kuhn nun die Stunden an einer Hand abzählen, die sie noch in der Backstube und am Verkaufstresen an der Mühlegasse in Bünzen verbringen. Gearbeitet haben die Eltern zweier Mädchen im Alter von 8 und 9 Jahren viel. Zu viel. Manuela Kuhn fasst ihre Gefühlslage in einem Satz zusammen:

«Wir sind beide erschöpft.»

In den letzten Monaten sei eines zum andern gekommen, fügt die gelernte Bäcker-Konditorin zu. Es sei zusehends schwieriger geworden, zuverlässige und motivierte Mitarbeitende zu finden. Guido Kuhn sagt: «Die Lebensmittelkontrolle verlangte bauliche Massnahmen und gleichzeitig stiegen die Preise für die Rohstoffe an.»

Am Samstag zum letzten Mal geöffnet: Die Bäckerei Kuhn in Bünzen. Mathias Förster

Obendrauf kam die Baustelle mitten in Merenschwand. Dort betreibt die Bäckerfamilie einen Verkaufswagen. Die Sperrung der Strasse wirkte sich drastisch auf die Verkaufszahlen aus, nur noch ein Drittel der ursprünglichen Menge ging über die Ladentheke.

Viel Arbeit, viel Verantwortung und fünf Lernende

Doch das alles hätte das Ehepaar vielleicht noch bewältigt, wenn da nicht diese grosse Müdigkeit wäre. Manuela Kuhn erzählt:

«An Weihnachten war mein Mann so müde, dass er nicht mit ans Familienfest kam. Da wussten wir, dass wir etwas ändern müssen.»

Der Entscheid fiel dem Ehepaar nicht einfach. Guido Kuhn führt den Betrieb in zweiter Generation. Sein Vater kaufte die Bäckerei 1945 und führte sie bis zu seiner Erkrankung mit viel Herzblut.

Der junge Guido Kuhn entschloss sich damals, die Ausbildung zum Bäcker-Konditor zu absolvieren. Mit wenig Begeisterung. Er erzählt: «Ich wäre gerne Landwirt geworden. Aber als mein Vater krank wurde, mussten wir oft aushelfen. Da entschloss ich mich halt, die Ausbildung zu machen.» 1990 übernahm er dann gemeinsam mit seinem Bruder die Verantwortung.

Backwaren mit viel Liebe zum Detail waren eines der Markenzeichen der Bäckerei. Mathias Förster

Sein Bruder stieg neun Jahre später aus dem Betrieb aus. Guido Kuhn kommentiert lachend, mit Blick zu seiner Ehefrau: «Und die Frau habe ich in all den Jahren auch mal ausgewechselt.» Die gelernte Bäcker-Konditorin stieg 2006 in den Betrieb ein und übernahm nebst viel Arbeit auch einen grossen Teil an Verantwortung.

Lange Jahre habe er auf bewährte Mitarbeitende zählen können, blickt Kuhn zurück. Bis zu 20 Angestellte beschäftigte er in all den Jahren und fünf Lehrlinge lernten bei ihm das Bäcker-Handwerk.

Keine Ferien und bloss drei Stunden in der Badi

Die Tage sind streng getaktet: Während Manuela Kuhn mit den beiden Töchtern zu Mittag isst, schläft Guido Kuhn. Er legt sich nach der ersten Schicht in der Backstube, die in der Regel kurz vor Mitternacht beginnt und gegen 9 Uhr endet, für einen längeren Schlaf hin. Bereits nach 14 Uhr geht es wieder los mit Lieferungen an Restaurants und Institutionen in der Umgebung. Es folgen Vorbereitungen in der Backstube, Büroarbeiten und gegen 22 Uhr legt er sich nochmals kurz hin.

Bald geht auch bei der Leuchtreklame das Licht für immer aus. Mathias Förster

Und das sieben Tage in der Woche. Die Bäckerei ist zwar sonntags geschlossen, die Restaurants und die Institutionen müssen dennoch beliefert werden. Manuela Kuhn stand deshalb die letzten zwei Jahre mitten in der Nacht auf, um ihren Mann in der Backstube zu unterstützen. Tagsüber bediente sie die Kundschaft und war für die beiden Töchter da. «Viel zu wenig», kommentiert sie. In den Sommerferien habe sie es gerade einmal mit ihnen in die Badi geschafft und das auch nur für drei Stunden.

Die Kinder müssen sich umgewöhnen

Das war der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Auch wenn der Entschluss alles andere als leicht fiel: Die beiden sind erleichtert, das sieht man ihnen an. Die 49-Jährige wird nach den Herbstferien eine Teilzeitstelle im Verkauf antreten und der 63-Jährige freut sich, dass er mehr Zeit für seine Kinder hat und hie und da als Aushilfe in einer Bäckerei einspringen kann.

Und die Kinder? Die müssen sich erst daran gewöhnen, dass sie nachts nicht mehr in die Backstube rüber müssen, wenn sie nicht schlafen können. Künftig können sie einfach zu Mami und Papi ins Bett schlüpfen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen