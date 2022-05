Bünzer Gemeinderat zum Abbruch der Fusionsverhandlung mit Boswil.

Bünzen Angst vor einem Kleinkrieg mit Kollateralschaden: Bünzer Gemeinderat äussert sich zum Abbruch der Fusionsverhandlungen Nachdem sich der Bünzer Gemeinderat gegen das Zusammenlegen der beiden Werkhöfe entscheiden hat, beantragte Boswil den Abbruch der geplanten Gemeindefusion. An ihrem ersten Politapéro nahmen die neuen Gemeinderäte Stellung dazu, die Bevölkerung äusserte ihren Unmut über die Situation. Melanie Burgener 26.05.2022, 17.06 Uhr

Seit vier Jahren diskutieren Boswil und Bünzen über einen Zusammenschluss. Dieses Projekt könnte nach den jüngsten Geschehnissen bald beerdigt werden. Marc Ribolla

(13. Juli 2020)

«Wir haben nie Nein zur Fusion oder zu weiteren Abklärungen gesagt», betonte Bünzens Gemeindeammann Marcel Riesen. «Wir sagten lediglich Nein zur Übergangslösung, unser Bauamt vorgängig in den Werkhof Boswil zu integrieren.»

Welche Überlegungen den Gemeinderat zu dieser Entscheidung geführt haben, interessierte die Einwohnenden von Bünzen und Waldhäusern brennend. Das zeigte ihr zahlreiches Erscheinen am ersten Politapéro mit dem neuen Gemeinderat am Mittwochabend. In diesem Rahmen informierte das Gremium zu den laufenden Geschäften und nahm Stellung zu den jüngsten Vorwürfen.

Der neue Gemeinderat von Bünzen nahm beim Politapéro Stellung zu den aktuellen Geschehnissen zur Fusion Boswil und Bünzen. Melanie Burgener

Der Entschluss der Bünzer, ihr Bauamt eigenständig weiterzuführen, führte dazu, dass Boswil an seiner nächsten Gemeindeversammlung den Abbruch der Fusion beantragt.

«Die Abklärung ist anders ausgefallen, als wir gehofft haben»

Ausschlaggebend für die Aufnahme der Fusionsverhandlungen war der Personalmangel in den verschiedenen Ämtern und den Behörden in Bünzen. Unter anderem war man auf der Suche nach einem neuen Bauamtsmitarbeiter. Der bisherige wurde per Ende März dieses Jahres pensioniert. Diese Suche gestaltete sich schwierig. Deshalb ordneten die beiden Gemeinderäte 2021 eine vorgezogene Prüfung der Zusammenlegung des Bünzer Bauamts und des Boswiler Werkhofes an.

«Wir haben den Bericht zu diesen Abklärungen abgewartet. Doch der ist anders ausgefallen, als wir uns das erhofft haben», erzählte Marcel Riesen. In diesem Schreiben sei lediglich die Übergangslösung bis zur Urnenabstimmung der Fusion thematisiert worden. «Der Vergleich von einer Bauamtsführung in Bünzen als eigenständige Gemeinde gegenüber dem Betrieb nach der Fusion fehlte beispielsweise», ergänzte er.

Bünzens Gemeindeammann Marcel Riesen äusserte sich zum Entscheid, das Bauamt weiterhin eigenständig zu führen. zvg

Zudem hätte in Boswil nach dem Zusammenlegen eine neue 100-Prozent-Stelle geschaffen werden müssen. «Die Integration in den Werkhof hätte damit einen Fünfjahresvertrag verlangt. Wir hätten Maschinen wie unseren Transporter verkaufen müssen», erklärt Riesen. Zudem:

«Wenn die Fusion der Gemeinden scheitert, wäre es schwierig und kostspielig, ein neues Bauamt aufzubauen.»

Ausserdem wäre die Zeit für diese Zusammenlegung knapp geworden. Denn dieser Schritt hätte bis zum Winterdienst abgeschlossen werden müssen. Weiter fehlte dem Bünzer Gemeinderat in dem Bericht eine detaillierte Tätigkeitsliste sowie das genaue Inventar des Werkhofes Boswil. «Dafür hätten wir weitere Abklärungen finanzieren müssen. Boswil erklärte sich nicht dazu bereit, diese mitzutragen.»

Boswil überraschte Bünzen mit einseitiger Kommunikation

So habe man sich dazu entschieden, die Stelle des Bauamtleiters auszuschreiben und das Amt bis zur Urnenabstimmung über die Fusion eigenständig zu betreiben. «Das Stelleninserat haben wir mit dem Werkhofleiter von Boswil besprochen und ihm unseren Kandidaten vorgestellt», sagte der Gemeindeammann. Er ergänzte:

«Auch beim Arbeitstreffen mit dem Boswiler Gemeinderat haben wir diesen Schritt mitgeteilt. Dieser hat unsere Argumente verstanden.»

Vom Fusionsabbruch erfuhr man in Bünzen laut Gemeindeammann Riesen erst am Nachmittag vor der Pressekonferenz in Boswil. Das habe den Gemeinderat überrascht, da Bünzen stets offen mit Boswil kommuniziert hatte und man sich von der Nachbargemeinde dasselbe Vorgehen gewünscht hätte.

Anfang Mai informierten Boswils Vizeammann Jakob Dolder, Gemeindeammann Michael Weber und Gemeindeschreiber Roger Rehmann (von links) über ihren Antrag zum Fusionsabbruch mit Bünzen. Melanie Burgener

(5. Mai 2022)

Einzelne im Publikum schätzten die Stellungnahme des Gemeindeammanns. «Ich habe nun ein ganz anderes Bild von der Situation erhalten, als aus der Presse. Für mich sieht es nun so aus, als will man das Scheitern der Fusion uns in die Schuhe schieben», äusserte sich ein Anwesender.

Zusammenarbeit der Gemeinden werde weiterhin gut laufen

Die meisten, die sich nach Riesens Rede äusserten, befürchteten jedoch, dass ein «Kleinkrieg» ausgelöst wurde, der Bünzen schaden würde. «Der neue Gemeinderat hat kommuniziert, dass er eher gegen die Fusion ist. Aus meiner Sicht habt ihr nun die erstbeste Gelegenheit gepackt, um diese zu verhindern», sagte ein Einwohner und ergänzte:

«Eure Argumente ziehen nicht, der Werkhof hätte auch losgelöst von der Fusion gemeinsam geführt werden können, so wie das bei der Feuerwehr bereits der Fall ist.»

Wenn es von Seiten Boswil nun zu einem Abbruch komme, werde man nie herausfinden, ob eine Fusion sinnvoll wäre. «Ich befürchte, dass dieser Schritt nun zum Kollateralschaden wird, der Bünzen weitaus teurer zu stehen kommt, als der Aufbau eines neuen Bauamts», sagte der ehemalige Gemeinderat Peter Huber.

Davor fürchtet sich der Gemeinderat nicht. Sie seien weiterhin daran interessiert, den Volkswillen durchzusetzen und die weiteren vertieften Abklärungen zu einer Fusion weiterzuführen, so Riesen. «Wir sind in ein Schlagloch gefahren, das kommt vor. Aber ich glaube, dass die Zusammenarbeit mit Boswil weiterhin gut laufen wird.»

Kein Schulcontainer, dafür neue Wasserleitungen Nebst der Fusion informierten die Gemeinderäte im Hinblick auf die Gemeindeversammlung vom 8. Juni über die laufenden Geschäfte. Sie erläuterten unter anderem, dass der bewilligte Kredit für einen Schulcontainer nun nicht mehr benötigt werde. Der Werkraum werde zum Kindergarten umfunktioniert – später könne man daraus ein Schulzimmer machen. Der Werkraum wird im Probelokal 2 eingerichtet, das nur selten von den Vereinen genützt wurde. Weiter erklärte der Gemeinderat, weshalb die Kreditbegehren für neue Wasserleitungen im Steiacher und am Schachenweg notwendig sind und wie es um die Sanierung der Besenbürenstrasse steht. Aktuell sei auch die Planung zur Sanierung des Radwegs im Gang, dafür müsse man aber noch auf neue Offerten warten. Bei der Generellen Entwässerungsplanung (GEP2) befinde man sich am Anfang der ersten Phase.