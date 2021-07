Mehr Wildunfälle auf der Kantonsstrasse bei Bünzen

Bünzen 2020 gab es hier 35 Wildunfälle: Die Zahl hat während der Pandemie deutlich zugenommen Jagdaufseher Peter Huber vom Jagdrevier Bünzen-Rottenschwil bereiten die vielen Strassen, die mitten durch das Revier führen, Kopfzerbrechen. Während des Lockdowns sind die Zahlen der Wildtierunfälle markant angestiegen. Huber setzt nun auf eine Neuheit, die vielleicht auch in seinem Jagdrevier eingesetzt wird. Nathalie Wolgensinger 01.07.2021, 05.00 Uhr

Jagdaufseher Peter Huber steht an der Kantonsstrasse zwischen Bünzen und Besenbüren, einer neuralgischen Stelle, wo es regelmässig zu Wildunfällen kommt. Nathalie Wolgensinger

Acht Tage nachdem der Lockdown im letzten Jahr verhängt wurde, ging's los in Peter Hubers Jagdrevier. Er erzählt: «Am 24. März hatten wir den ersten Wildunfall um 7 Uhr morgens, dann um 20 Uhr und um 21 Uhr je nochmals einen.»

Die Liste bleibt bis weit in den April ähnlich. Tage mit drei bis vier Wildunfällen findet man sogar wöchentlich. Am 21. April 2020 mussten die Zuständigen zu vier Unfällen ausrücken, der erste geschah um 1 Uhr morgens, der letzte um 22 Uhr nachts. Im Jahr 2020 verzeichnete der Jagdverein Bünzen-Rottenschwil insgesamt 35 Verkehrsunfälle mit Tieren. Huber kommentiert:

«Das ist sehr aussergewöhnlich, im Durchschnitt verzeichnen wir 25 Wildunfälle pro Jahr. Und auch das ist an sich schon eine hohe Zahl.»

Ein Zusammenhang mit Corona und dem Lockdown ist nicht von der Hand zu weisen. Huber kommentiert: «Wir freuen uns, dass viele Leute den Wald während des Lockdowns als Erholungsgebiet schätzen gelernt haben.» Doch während des ersten Lockdowns verunfallten zehn Rehe mehr als üblich. Dies sei auch auf die vielen Spaziergänger, Biker, Jogger und Hundehalter zurückzuführen, die sich im letzten Frühjahr im Wald bewegten. Sie sorgten für zusätzliche Unruhe im von Wildtieren bewohnten Gebiet. Solange sich die Waldnutzer auf den befestigten Waldwegen bewegen, so Huber, sei dies kein Problem.

Denn wenn ein Reh durch ein Geräusch oder eine Bewegung aufgeschreckt werde, so verlasse es sein Revier, kehre aber wieder an seinen angestammten Platz zurück. Schwierig werde es, wenn Biker und Jogger die befestigten Wege verlassen, damit würden sie die Tiere zusätzlich aufschrecken und aus ihren Rückzugsgebieten vertreiben.

Peter Huber ist fast täglich mit seiner Weimaraner Hündin Hayka des Neufs Champs im Wald unterwegs. Nathalie Wolgensinger

Die Strasse führt mitten durchs Wohnzimmer der Wildtiere

Doch nicht nur Corona und die damit verbundene Zunahme an Ausflüglern im Wald bereitet dem Jagdverein Bünzen-Rottenschwil Kopfzerbrechen. Es sind gleich vier Verbindungsstrassen, die quer durch das Revier führen und immer wieder für Wildunfälle sorgen.

Huber nennt als Beispiele die Moorentalstrasse zwischen Hermetschwil-Staffeln und Aristau, die Verbindungsstrasse zwischen Bünzen und Hermetschwil und jene zwischen Bünzen und Besenbüren. Er kommentiert:

«Die Strassen führen mitten durch die Wohnstuben der Tiere. Unfälle sind da vorprogrammiert.»

Der Jagdaufseher und die 13 Jäger des Vereins haben schon einiges unternommen, um Unfälle zu verhindern. So hängten sie CDs an die Bäume, die das Licht der Autos widerspiegeln und die Tiere so erschrecken sollten. Die Tiere hätten sich rasch an die Blitze gewöhnt. Und auch blaue Katzenaugen, die an den Strassenleitpfosten angebracht wurden, erschreckten die Tiere nur für eine kurze Zeit. So müssten sich die Jäger jedes Jahr wieder Neues einfallen lassen, um das Wild möglichst von den Strassen fernzuhalten.

Nicht die Tiere, sondern die Autolenker werden gewarnt

Doch nun setzen Huber und seine Kollegen auf ein neues System, das nicht die Tiere erschreckt, sondern die Autofahrer warnt. Die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) in Wädenswil testet momentan ein gänzlich neues System. Die Funktionsweise ist simpel: Sensoren, die an Strassenleitpfosten befestigt werden, reagieren auf Wärme und Bewegung.

Sie leuchten dann auf, wenn sich ein Tier der Strasse nähert, und warnen so den Autolenker vor der Gefahr. Weil dieses System deutlich kostengünstiger ist als die üblichen Wildtierwarnanlagen, hofft Huber, dass es nach der Testphase vielleicht auch in seinem Jagdrevier zur Anwendung kommen wird. Denn die Wildwarntafeln werden von den Automobilisten in der Regel kaum beachtet.