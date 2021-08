Die Sonne-Brocki in Waltenschwil muss schliessen

Büelisacker Der Traum von Alice Hüsser droht zu platzen: Sie sucht händeringend ein Ladenlokal mit Wohnung Mit der Sonne-Brocki im Waltenschwiler Dorfteil Büelisacker hat sich Alice Hüsser einen Traum erfüllt. Sie sagt: «Ich fühle mich wie Alice im Wunderland.» Doch nun droht dieser Traum zu platzen. In fünf Monaten muss sie aus dem ehemaligen Restaurant ausziehen, der Eigentümer baut das Haus um. Nathalie Wolgensinger 18.08.2021, 05.00 Uhr

Alice Hüsser sucht ein neues Zuhause für ihre Sonne-Brocki. Nathalie Wolgensinger

Wenn Alice Hüsser erzählt, wie sie zu ihrer Sonne-Brocki kam, dann strahlen ihre Augen und sie schwärmt: «Ich fühle mich wie Alice im Wunderland.» Ihre Geschichte hört sich in der Tat ähnlich an, wie das Märchen. Während die Protagonistin dort aber einschläft und von ihrem Glück bloss träumt, fand die 32-Jährige ihr berufliches Glück im richtigen Leben.

Feinsäuberlich aufgereiht warten die Kaffeetassen auf Käufer. Nathalie Wolgensinger

Der Weg dahin war nicht einfach. Nach ihrer Ausbildung zur medizinischen Praxisassistentin arbeitete die gebürtige Auensteinern zwar im Beruf, aber glücklich wurde sie dabei nicht: «Ich hatte mit Menschen zu tun, das liebe ich. Aber viele unserer Patienten waren sehr krank oder starben. Das hat mich belastet und damit konnte ich auf die Dauer nicht umgehen.» So beschloss die tierliebende Frau, eine zweite Ausbildung zu absolvieren. Dies in einem Beruf, in dem sie zwar mit Menschen zu tun hat, der aber nicht so belastend ist.

Sie war die Exotin in der Berufsschule

Als sie auf das Inserat der Bümplizer Hiob-Brocki stiess, die eine Lehrstelle im Detailhandel anbot, war sie bass erstaunt. Sie erzählt:

«Es gibt nur ganz wenige Lehrstellen in Brockenhäusern, dass ich eine davon erhielt, war einfach unglaublich.»

Die junge Frau galt fortan als Exotin in der Berufsschule. «Meine Ausbildungsstelle passte in kein Raster, in der Brocki wird ja vom Kleid über das Sofa bis zur Pfanne alles verkauft», erzählt sie lachend. Ihrem Lehrbetrieb hielt sie auch nach der Ausbildung die Treue. Als etwas später ein neuer Chef das Ruder übernahm, war es auch für die junge Frau an der Zeit, eine neue Stelle im Detailhandel zu suchen.

Auch vor dem Restaurant steht genügend Ausstellungsfläche zur Verfügung. Etwas Ähnliches wünscht sich Alice Hüsser für ihr neues Daheim. Nathalie Wolgensinger

Doch dann kam Corona und Alice Hüsser verlor ihre Arbeit. Nach längerem Suchen und überlegen beschloss sie, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen: «Eigentlich wollten ein lieber Arbeitskollege und ich eine eigene Brockenstube führen. Wir sprachen immer wieder davon. Leider starb er bei einem Skiunfall. Dieser Schicksalsschlag hat mich gelehrt, dass man seine Träume nicht auf später verschieben soll.» Nach passenden Räumen musste sie nicht lange suchen. Mittlerweile lebte sie nämlich gemeinsam mit ihrem Ehemann im ehemaligen Restaurant Sonne in Büelisacker. Ihr Vermieter gab sofort grünes Licht für ihr Vorhaben.

Aus alt mach neu: Sechs Wohnungen sind geplant Die Bella Casa AG aus Bremgarten ist die Besitzerin des Hauses zur Sonne, das im Kurzinventar der kantonalen Denkmalpflege erfasst ist. Geschäftsleiter Hanspeter Strebel erzählt: «Wir wollen den Charakter des Hauses beibehalten.» Die Bauarbeiten beginnen voraussichtlich im ersten Quartal 2022. In einer ersten Etappe werden auf der Parzelle hinter dem Haus ein Doppel-Einfamilienhaus sowie ein Mehrfamilienhaus mit acht Eigentumswohnungen sowie eine Tiefgarage realisiert. In der zweiten Etappe werden die Räume des altehrwürdigen Hauses zur Sonne zu sechs Eigentumswohnungen umgebaut. Im Untergeschoss ist eine gewerbliche Nutzung vorgesehen. Der Schopf, im rückwärtigen Teil des Gebäudes, wird abgerissen. An seiner Stelle kommt ein Einfamilienhaus zu stehen. (az)

Lockdown? Kein Problem für die gewiefte Geschäftsfrau

Vor etwas mehr als einem Jahr öffnete die 32-Jährige erstmals die Türen ihrer Sonne-Brocki, die sie mit viel Liebe zum Detail in der ehemaligen Gastwirtschaft im Erdgeschoss einrichtete. «Viel hatte ich zu Beginn nicht im Angebot. Das hat sich aber bald geändert», erzählt sie. Schnell hatte sie sich einen festen Kundenstamm erarbeitet und konnte von den Einkünften ihrer Brocki leben. Daran änderte auch der Lockdown im Dezember nichts. Fortan verkaufte die gewiefte Geschäftsfrau ihre Raritäten nämlich auf Verkaufsplattformen im Internet.

Alles hat seinen Platz in der Sonne-Brocki. Nathalie Wolgensinger

Früher als gedacht gab nun ihr Vermieter bekannt, dass er die Liegenschaft umbauen wird. In fünf Monaten muss das Ehepaar Wohnhaus und Brockenstube räumen. Die Suche nach einer geeigneten Liegenschaft kommt der Suche nach der Nadel im Heuhaufen gleich. Hüsser sagt:

«Wir suchen eine Liegenschaft im Kanton Aargau, die mindestens 150 Quadratmeter gross ist, über Parkplätze verfügt, vielleicht noch Garten hat und wo wir mit unseren beiden Hunden und der Katze leben können.»

Via Facebook machte sie auf ihre verzweifelte Lage aufmerksam. Bisher habe sie zwar Angebote erhalten, die seien aber entweder zu teuer oder die Liegenschaften einfach zu klein, bedauert die begeisterte Sammlerin. Doch aufgeben ist nicht ihr Ding. Dass man sich Träume erfüllen kann, das stellte sie mit ihrer Ausdauer und Tatkraft eindrücklich unter Beweis. Nun bleibt die Hoffnung, dass die Geschichte nicht wie bei Alice im Wunderland endet, die enttäuscht feststellen muss, dass alles bloss ein Traum war ...

