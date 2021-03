Bremgarten Zwei Klassen der Bezirksschule in Quarantäne: Fünf Schüler wurden positiv auf Corona getestet Die Eltern zweier Bezirksschulklassen aus Bremgarten erhielten die Information, dass sich ihre Töchter und Söhne ab sofort in Quarantäne begeben müssen. Dies, weil fünf Schüler positiv auf Corona getestet wurden. Nathalie Wolgensinger 15.03.2021, 15.35 Uhr

Zwei Klassen der Bezirksschule befinden sich seit Freitag in Quarantäne. Marc Ribolla (8.3.2021)

Die Unsicherheit bei Schülern und Eltern sei gross gewesen, erzählt Schulleiter Guido Wirth. Vergangene Woche klagten fünf Bezirksschüler über Unwohlsein und wurden von den Klassenlehrern nach Hause geschickt. Wirth sagt:

«Ich hatte einige Telefonanrufe von besorgten Eltern, die wissen wollten, ob sich die Schüler mit Corona angesteckt haben.»

Am Freitagabend traf dann die Meldung des kantonsärztlichen Dienstes ein, dass fünf Schüler aus zwei Klassen an Corona erkrankt sind und dass eine Ausbruchskontrolle angeordnet wird. Die beiden Klassen, es handelt sich um insgesamt 43 Schülerinnen und Schüler, wurden umgehend angewiesen, sich in Quarantäne zu begeben und einen Test zu machen. Diese Massnahme kann nur von der Kontaktstelle des Gesundheitsdepartementes, in Absprache mit der Schulaufsicht, angeordnet werden.

Rasch und umfassend informiert

Die Information der Eltern erfolgte elektronisch noch am Freitagabend. In dem Schreiben wurden die Eltern gebeten, mit ihren Töchtern und Söhnen über die Einhaltung der Schutzbestimmungen zu sprechen. Wer Krankheitssymptome entwickelt, dem wurde empfohlen, sich einem Coronatest zu unterziehen. Sollten weitere Fälle auftauchen, würde flächendeckend getestet. «Die Information erfolgte rasch und umfassend», so Guido Wirth. Er habe dann auch keine weiteren Rückfragen von Eltern mehr erhalten.

Seit Montag werden die Schüler nun online unterrichtet. Guido Wirth sagt:

«Das klappt gut. Wir wussten, dass dieser Fall eintreffen kann und haben unser Team entsprechend darauf vorbereitet.»

Die beiden Bezirksschulklassen werden bis am Samstag, respektive Montag der kommenden Woche, in Quarantäne bleiben.