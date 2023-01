Bremgarten: Polizei stoppt Autofahrer mit 146 km/h ausserorts

Bremgarten / Zeiningen Unter Drogeneinfluss und viel zu schnell gefahren: Polizei zieht 27-Jährigen aus dem Verkehr In Bremgarten und in Zeiningen sind am Samstag Tempo-Kontrollen durchgeführt worden. Ein Auto- sowie ein Töfffahrer mussten dabei ihren Führerausweis abgeben. 08.01.2023, 07.49 Uhr

Die erste Geschwindigkeitskontrolle führte die Kantonspolizei Aargau am Samstagmorgen auf der Umfahrung in Bremgarten durch, wie sie am Sonntagmorgen mitteilt. Kurz vor 06.30 Uhr erfasste das Radargerät einen Hyundai Kona, der mit 146 km/h in Richtung Wohlen fuhr. Zulässig wären 80 km/h.