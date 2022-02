Bremgarten: Kellertheater feilt an Proben vor Eigeninszenierung

Bremgarten «Wir sind noch einmal davon gekommen»: Kellertheater feilt an neuer Eigeninszenierung Knapp zwei Jahre nach dem vorzeitigen Abbruch von «Macbeth» bringt das Ensemble des Kellertheaters Bremgarten ab Ende Februar ihre neue Eigeninszenierung auf die Bühne. Das Stück «Wir sind noch einmal davon gekommen» von Thornton Wilder sei eine «grosse Kiste» für das Theater, sagt Regisseur Dodó Deér. Marc Ribolla 11.02.2022, 05.00 Uhr

Impression der Proben von «Wir sind noch einmal davon gekommen» des Kellertheaters Bremgarten mit den Akteuren Albert Schumacher, Nik Meyer, Martina Arnet, Willy Müller, Erich Borner und Patrick Honegger (von links). zvg

Ein Mammut als Haustier? Und das in den 1940er-Jahren im Haushalt einer US-amerikanischen Familie? Welch eine abstruse Vorstellung. Doch genau solche Momente sind typisch für «Wir sind noch einmal davon gekommen». Das berühmte Stück des amerikanischen Kultautors Thornton Wilder (1897–1975) jongliert mit der Vermischung von verschiedenen Zeitebenen als unterhaltsames Element.

Das Kellertheater Bremgarten hat sich für seine neue Eigeninszenierung, die am 26. Februar Premiere feiert, für diesen Weltklassiker entschieden. Für die Inszenierung ist, wie schon 2017 bei der Eigeninszenierung «Fiire», Dodó Deér verantwortlich. Er sagt: «Es ist eine grosse Kiste für dieses Theater mit vielen Beteiligten.» Nebst 17 Spielenden auf der Bühne sind auch nochmals so viele hinter dieser aktiv.

Das Stück sei zwar gegen 80 Jahre alt aber dennoch modern, vor allem im dramaturgischen Ablauf, erzählt der Regisseur. In der ursprünglichen Version von Wilder dauerte es knapp drei Stunden. Das Kellertheater-Ensemble kürzte es in der selbsterarbeiteten Mundart-Version auf rund zwei Stunden zusammen. Gespielt wird ohne Pause.

In der Steinzeit oder in den 1940er-Jahren?

In «Wir sind noch einmal davon gekommen» zeigt Wilder an einem Abend einen Streifzug durch mehrere tausend Jahre der Menschheitsgeschichte. Mit teils absurder Komik, in deren Mittelpunkt eine typisch amerikanische Durchschnittsfamilie der 1940er-Jahre steckt. Hinter der aber gleichzeitig auch die Urfamilie Adam, Eva, Kain und Abel durchschimmert. «Das Publikum erfährt eine Irritation und fragt sich, ob man sich jetzt gerade in der Steinzeit oder den 1940er-Jahren befindet», erläutert Regisseur Deér.

17 Schauspielende sind an der Eigeninszenierung 2022 beteiligt. Hier Fabienne Bossart (links) und Grazia Giampà. zvg

Die Eigeninszenierung in der 56. Spielzeit des Kellertheaters steht unter dem Motto des Wilder-Zitats: «Auch die beunruhigendste Gegenwart wird bald Vergangenheit sein. Das ist immerhin tröstlich.» Eine Aussage, die auch auf die vergangenen zwei Jahre passt. «Das Wort Virus kommt aber im ganzen Stück nur einmal vor», kann Deér beruhigen.

Zusätzliche Lieder ins Stück geschrieben

Verantwortlich für die Choreografie ist Mariana Coviello und für die musikalische Leitung der Aufführung Christov Rolla. Gemeinsam mit der Regie beschloss Letzterer, der Inszenierung, die im Original nur eine Singszene enthält, noch ein paar zusätzliche Lieder beizugeben. Zur Freude des singfreudigen Bremgarter Ensembles.

Nachdem die letzte Eigeninszenierung im März 2020 – «Macbeth» – wegen des Lockdowns nach nur fünf Aufführungen abgebrochen werden musste, hofft die Crew dieses Mal, besser davon zu kommen. Regieassistent Martin Indlekofer sagt zur Herausforderung der Coronamassnahmen: «Wir mussten schauen, unter welchen Umständen wir proben können. Bisher waren wir bei den Proben zum Glück nicht so stark betroffen. Wenn aber nun ein Mitglied der Schauspielenden ausfallen sollte, wäre es blöd.» Im schlimmsten Fall müsste eine Vorstellung ausfallen.

Eine Szene aus den Proben des Kellertheaters zu «Wir sind noch einmal davon gekommen». zvg

Vor eine Hürde wurde auch Bühnenbildner Peter Spalinger gestellt. «Als ich das Stück las, bin ich zuerst erschrocken. Ich fragte mich, ob ich die Vorstellungen des Autors auf unserer kleinen Bühne erfüllen kann. Am Ende ging es trotzdem sehr gut», sagt er. Als Grundcharakter baute er einen einfachen Raum auf einer extra leicht geneigten Bühne. Vieles wird mit Beamern und Scheinwerfern projiziert.

Geplant sind heuer 13 Aufführungen von «Wir sind noch einmal davon gekommen» zwischen dem 26. Februar und dem 26. März. Weitere Informationen, auch zu den Covid-Regeln und Reservierungen unter www.kellertheater-bremgarten.ch.

Mussten mit Masken proben: Barbara Berner, Martina Arnet und Albert Schumacher (von links). zvg