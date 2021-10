Der Weihnachtsmarkt Bremgarten soll 2021 stattfinden.

Bremgarten «Wir müssten eigentlich nur noch den Startknopf drücken»: Der Christchindlimärt soll stattfinden Dieses Jahr soll in den Gassen der Bremgarter Altstadt wieder die Weihnachtszeit eingeläutet werden. Das Organisationsteam des Christchindlimärts hat die Schutzkonzepte eingereicht und wartet nun auf die Bestätigung des Kantons. Melanie Burgener 26.10.2021, 05.00 Uhr

In diesem Jahr soll in der Bremgarter Altstadt wieder der Christchindlimärt für feierliche Stimmung sorgen. Severin Bigler

(7. Dezember 2019)

Leuchtende Marktstände, der Duft von Knoblauchbrot und Raclette und festlich belebte Gassen – all das, was sonst in der Bremgarter Altstadt die Weihnachtszeit einläutet, fehlte im vergangenen Dezember. Einzig Glühwein und ein paar Geschenkartikel gab es an zwei Wochenenden zu kaufen. Der beliebte Christchindlimärt aber musste aufgrund der damaligen Coronasituation abgesagt werden.