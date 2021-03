Bremgarten «Wir kämpfen weiter»: Nach abgelehntem Härtefallgesuch soll dem «Lemon-Chili» jetzt ein Aufruf an die Politik helfen Das Bremgarter Restaurant «Lemon-Chili» erhält kein Geld aus dem Coronahärtefalltopf, weil die Firma im März 2020 sechs Tage zu spät gegründet worden war. Nun setzen die Betreiber auf die Politik. Marc Ribolla 04.03.2021, 05.00 Uhr

Peter Eichenberger und Piyawat Prommee führen das «Lemon-Chili» in Bremgarten seit August 2020. Marc Ribolla

Mit grossem Optimismus füllte Peter Eichenberger vorletzte Woche die Onlineformulare auf der Coronawebsite des Kantons Aargau aus. Er hoffte, für seinen Betrieb, das Restaurant «Lemon-Chili» in Bremgarten, Härtefallgeld zu erhalten. Anlass dazu gab Eichenberger eine Aussage der Medienstelle des Departements Volkswirtschaft und Inneres (DVI) in Aarau, das diese zuvor gegenüber der AZ gemacht hatte.

Dort ging es um das Kriterium, das zum Bezug von Härtefallgeld berechtigt. Die Grenze ist eine Firmengründung vor dem 1. März 2020. Die formelle Gründung der «Lemon-Chili» GmbH erfolgte aber erst am 6. März. «Das Kriterium wird aber zu Gunsten des Gesuchstellers ausgelegt. Wenn es vor der formellen Gründung schon Vorbereitungsaktivitäten gab, kann auch der Beginn dieser Aktivitäten als Gründungs- bzw. Startdatum des Unternehmens genommen werden», hiess es aus Aarau. Im Falle des «Lemon-Chili» traf dies erwiesenermassen zu.

Wiedererwägungsgesuch bereits abgeschickt

Am vergangenen Freitag folgte dann aber der moralische Dämpfer für Peter Eichenberger. Sein Gesuch wurde vom Amt für Wirtschaft und Arbeit abgelehnt. Die Anforderung der Firmengründung vor dem 1. März 2020 sei nicht erfüllt.

Auf sich sitzen lassen will der Restaurantpächter dies nicht. «Damit geben wir uns nicht zufrieden und kämpfen weiter», sagt Eichenberger. Am Montag hat er ein Wiedererwägungsgesuch abgeschickt und will gegen die Verfügung Beschwerde einreichen – und er setzt auch auf die Politik. Er sagt:

«Es ist nicht nur für uns, es ist für alle Jungunternehmer. Denn wir sind nicht das einzige Unternehmen, dem das starr festgelegte Datum zu schaffen macht.»

In einem ausführlichen E-Mail hat er seine Situation nun dem Bremgarter Stadtrat, Regierungsrat Dieter Egli, den Grossräten des Bezirks Bremgarten und den National- und Ständeräten des Kantons Aargau geschildert.

«Durch die behördliche Schliessung werden wir bis Ende April 2021 ein Minus von 42'000 Franken einfahren. Dies bricht uns das Genick, da wir nicht über diese liquiden Mittel verfügen», erklärt Eichenberger. In der kurzen Zeitspanne zwischen der Eröffnung im August 2020 und der Schliessung im Dezember 2020 war das «Lemon-Chili» sehr profitabel.





Viele Reaktionen von links bis rechts

Sie seien dankbar, dass Beiträge für Kurzarbeit und den Corona-Erwerbsersatz ausbezahlt erhalten. Aber dies reiche nicht aus, sie würden so privat und beruflich auf einen Konkurs hinauslaufen. Peter Eichenberger appelliert deshalb an die Politiker:

«Wir waren erfolgreich, haben in der Krise ein eigenes Unternehmen aufgebaut, Arbeitsplätze geschaffen und fallen doch durch den überall gepriesenen Rettungsschirm.»

Dieses Problem scheint den politischen Akteuren nun langsam bewusst zu werden. «Ich habe auf mein E-Mail hin bereits viele Reaktionen von Politikerinnen und Politiker von links bis rechts bekommen. Offenbar soll noch diese Woche in der Wirtschaftskommission des Nationalrats ein Antrag eingereicht werden, dass auch Jungunternehmer Unterstützung erhalten», sagt Peter Eichenberger. Der Nationalrat beschäftigt sich in der seit Montag laufenden Frühlingssession mit verschiedenen Vorstössen rund um die Covid-19-Pandemie.

Wie ihm zudem versichert worden ist, soll auch auf kantonaler Ebene im Grossen Rat die Initiative mit einem Vorstoss ergriffen werden. So, dass sich der Regierungsrat offiziell dazu äussern muss. «Unser Fall und die diskutable Umsetzung der Härtefallregelung könne als exemplarisch betrachtet werden, erklärte mir ein Politiker», sagt Eichenberger.