BREMGARTEN «Wichtig ist, dass die Lieder gut ins Ohr gehen» – So entschied die Jury, wer das beste Lied komponiert hat Musikmachende aus der Schweiz, Deutschland und Polen reichten knapp 40 Lieder für den Komponierwettbewerb des Sängerbunds Freiamt Hasenberg ein. Am 24. September findet die Preisverleihung in der katholischen Kirche Bremgarten statt. Finalist David Lang erzählt, was ihn beim Komponieren seines Stücks inspiriert hat. Laura Koller 21.09.2022, 05.00 Uhr

Der Kompositionswettbewerb soll frischen Wind in das Verbandsleben bringen. Der Sängerbund Freiamt Hasenberg, hier bei einem Auftritt in Aristau, hat anlässlich der Fusion 2018 nach neuen Liedern gesucht. zvg

Eine Erinnerung an tolle, fröhliche Sängerfeste, wo sogar im Restaurant weitergesungen wird. Das wollte der Komponist David Lang in seinem Lied «Wiitersinge» abbilden und hat damit ins Schwarze getroffen. Mit diesem Stück ist der Thurgauer unter den drei Preisträgern, die am 24. September vom Sängerbund Freiamt Hasenberg prämiert werden. Es ist der krönende Abschluss des erfolgreichen Chorkompositionswettbewerbs, den der Sängerbund 2019 lanciert hat.

Gemeinsam singen, die Stimmen erklingen lassen und dabei Spass haben. Auch für Markus Wiederkehr, Präsident Sängerbund Freiamt Hasenberg, ist das Singen im Männerchor eine wunderbare Erfahrung. Er erzählt, wie es zum Wettbewerb kam: «Der Sängerbund Hasenberg und der Freiämter Sängerbund haben 2018 fusioniert. Um dies zu feiern und etwas Leben reinzubringen, haben wir nach neuen Kompositionen gesucht.»

Für diese Initiative wurden der Verband reichlich belohnt. «Wir haben knapp 40 Einsendungen erhalten», freut sich Wiederkehr. Er hätte mit etwa halb so vielen gerechnet. Verschiedene Musikmachende aus der Schweiz, Deutschland und Polen haben exklusiv für den Wettbewerb komponierte Stücke eingereicht.

Komponist David Lang schrieb sein Lied extra auf Mundart

Die Anforderung für Einsendungen waren einfach, die Lieder sollten geeignet sein für Männerchöre ohne Instrumentalbegleitung, also passend für das A-cappella-Singen. Ausserdem durften die Stücke nicht zu lange oder schwierig sein, so das auch kleinere Amateur-Chöre diese gut einstudieren können. «Die Kompositionen sollten eine Form haben, die gut zu den Chören in unserem Verband passen», erklärt Wiederkehr. Für David Lang war das eine willkommene Herausforderung. Der Musiker erzählt:

«Ich mache regelmässig an Kompositionswettbewerben mit, das ist mein Spezialgebiet.»

Er sucht jeweils im Internet nach neuen Ausschreibungen und diejenige des Sängerbundes Freiamt Hasenberg hat ihn direkt angesprochen. Lang ist mit Chormusik gross geworden, als 15-Jähriger ist er dem Männerchor Mammern beigetreten. Der Liedermacher ist in diesem Thurgauer Dorf aufgewachsen und hat vom Chor aus seinen Weg zum Musikprofi gefunden.

«Für mein Lied ‹Wiitersinge› konnte ich viel aus meiner eigenen Biografie und meinen Chor-Erlebnissen schöpfen», sagt der Komponist. Etwas macht er aber bei seinen Liedern anders, als man es von der Chor-Tradition gewohnt sei. «Ich schreibe fast alle meine Lieder auf Mundart», erklärt der Thurgauer. Denn früher habe man im Chor fast immer nur Hochdeutsch gesungen, das fand er jeweils schade.

Ob sein Lied den ersten Platz gewinnt, wird erst an der Uraufführung in Bremgarten bekannt: Der Thurgauer Komponist David Lang ist Preisträger am Chorkompositionswettbewerb des Sängerbunds Freiamt Hasenberg. zvg

Dass sein Lied nun am Chorkompositionswettbewerb prämiert wird, freut Lang sehr. «Ich rechne nie mit einem Gewinn, aber ich weiss, dass meine Lieder oft für Laienchöre ausgewählt werden», erzählt er. Nebst «Wiitersinge» werden auch die Stücke «In uns kreist das Leben» von Markus Fricker und «Winkelrieds Trinklied» von Jens Klimek prämiert.

Für die Jury war es wichtig, dass die Lieder gut ins Ohr gehen

In einem zweistufigen Prozess hat die Jury, bestehend aus den Verbandsdirigenten René Amstutz und Stephan Wiedmer, alle 40 Kompositionen bewertet und die drei Preisträger ausgewählt. «Die Jury hat auf verschiedene Aspekte geschaut», berichtet Wiederkehr. «Besonders wichtig war aber, dass die Stücke für unsere Chöre singbar sind und gut ins Ohr gehen.»

Bei der Preisverleihung und Uraufführung der Lieder am 24. September in der katholischen Kirche Bremgarten, werden die Komponisten mit Preisgeldern von insgesamt 6000 Franken prämiert. Markus Wiederkehr erzählt lachend:

«Wer auf den ersten Platz kommt, also die Reihenfolge der Gewinner, bleibt bis zum Anlass geheim.»

David Lang freut sich sehr auf den Anlass und die Uraufführung von «Wiitersinge»: «Meist befasse ich mich nach der Einreichung nicht mehr mit meinen Liedern und vergesse den Klang. Für mich ist es dann, als würde ich ein neues Stück hören. Ich bin gespannt, was der Chor und der Dirigent aus meinem Lied machen.»