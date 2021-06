SVP Bremgarten richtet Interpellation an Stadtrat wegen Sperrmüll

Bremgarten Wer darf was wo lagern in der Altstadt? Die SVP verlangt Antworten vom Stadtrat Die SVP Bremgarten gelangt mit einer Interpellation an den Stadtrat. Sie möchte wissen, wie die Benutzung des öffentlichen Raums in der Altstadt geregelt ist ‒ insbesondere, was Gegenstände auf Trottoirs oder öffentlichen Plätzen betrifft. Marc Ribolla 10.06.2021, 05.00 Uhr

Auch hier «Am Bogen» sollen gemäss SVP Gegenstände platziert sein, die nicht in den öffentlichen Raum gehören. Marc Ribolla

(9. März 2021)

«Seit den Sonnentagen ab März 2021 werden leider vermehrt Reklamationen und Anfragen aufmerksamer/erboster Bewohner der Altstadt an uns herangetragen», schreibt Claudio Müller, Präsident der SVP-Ortspartei Bremgarten in einem Brief an den Stadtrat. Es ist die Einleitung einer Interpellation, mit der die Partei sich um die Benutzung des öffentlichen Raums in der Altstadt Sorgen macht. Und in der die SVP dem Stadtrat acht Fragen stellt.