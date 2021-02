Bremgarten Wahlkampf in Coronazeiten: Diese Probleme erlebten die Stadtratskandidaten In Bremgarten duellieren sich am 7. März gleich fünf Kandidatinnen und Kandidaten um den frei werdenden Sitz im Stadtrat. Die Meinungen zu ihren laufenden Wahlkampagnen gehen auseinander. Marc Ribolla 27.02.2021, 05.00 Uhr

Die Stadtratskandidaten Bamert, Lilienfeld, Hausherr, Joller und Schmid (von links). Montage AZ

Seit rund einem Monat ist bekannt, dass sich nicht weniger als fünf Personen der Ersatzwahl in den Bremgarter Stadtrat stellen. Am 7. März befindet das Volk über die Nachfolge von Monika Briner.

In den vergangenen knapp fünf Wochen versuchten Claudia Bamert (Läbigs Bremgarte), Stefan Hausherr (parteilos), Nobert Joller (parteilos), Cyril Lilienfeld (FDP) und Sandro Schmid (GLP), die Wählerinnen und Wähler von sich zu überzeugen. Doch in Zeiten der Einschränkungen durch die Coronaschutzmassnahmen ist der Wahlkampf nicht ganz einfach.

Wie haben die Kandidaten diese Situation erlebt? Cyril Lilienfeld umschreibt ein Problem, das auch seine Rivalen in ähnlichem Rahmen betrifft: «Ich musste auf Standaktionen und morgendliches Flyer-Verteilen am Bahnhof verzichten, was natürlich sehr schade ist. Der direkte Kontakt mit der Bevölkerung ist sehr wichtig in der Politik.» Andere Kanäle konnten diese Kontakte nur teilweise ersetzen. Stefan Hausherr erklärt dazu:

«Auf telefonischem und digitalem Weg konnte ich Fragen und Anregungen der Bürgerinnen und Bürgern entgegennehmen und mich dazu austauschen.»

Die Kandidaten nutzten deshalb auch Formen wie Storys, Videos oder Beiträge in den sozialen Medien oder auf Websites, um ihre Anliegen bekannter zu machen. Auch Plakatwerbung an Kandelabern und anderen Orten, Zeitungsinserate und Leserbriefe gehörten teilweise zur Kampagne wie auch das Verschicken von Wahlflyern oder im Falle von Norbert Joller «das eigenhändige Verteilen in alle Briefkästen».

Unisono zufrieden zeigt sich das Quintett mit den vielen positiven Rückmeldungen von den Wählerinnen und Wählern. «Es gab einige Reaktionen aus der Bevölkerung, welche mir zeigten, dass ich mich auf dem richtigen Weg befinde», schildert Sandro Schmid die Eindrücke, die auch die anderen Kandidaten ihrerseits erlebten.

Drei Kandidaten verzichteten auf ein Online-Podium

Für etwas Gesprächsstoff im Wahlkampf sorgte ein Online-Podium am vergangenen Montag, das von der GLP zusammen mit der FDP organisiert worden war und an dem nur Schmid und Lilienfeld teilnahmen. Die anderen drei verzichteten, was zu Kritik seitens der Organisatoren führte.

Claudia Bamert erklärt dazu: «Ich stellte die Organisation und die Rahmenbedingungen in Frage. Unter anderem ist es für mich zwingend, dass eine solche Veranstaltung von einer unabhängigen Person moderiert wird und nicht vom Unterstützungskomitee eines Kandidaten.»

Deutliche Worte findet Stefan Hausherr: «Ich möchte klarstellen, dass die kurzfristige Art und Weise des Aufgebots und die Tatsache, dass nur ein Datum vorgegeben wurde, sehr befremdend war. Sowohl die Kurzfristigkeit wie auch das Set-up zeigen mir einmal mehr, dass es der GLP gar nicht um die Sache geht, sondern lediglich darum, Schlagzeilen zu schreiben. ‹Nicht jede verpasste Chance ist ein Verlust, nicht jede genutzte Gelegenheit ein Gewinn.› In diesem Sinne bin ich der Überzeugung, dass ich diesen Anlass problemlos verpassen konnte.»

Norbert Joller gibt als Grund zur Nichtteilnahme zum einen Terminprobleme an, «zum anderen hatte ich auch das Gefühl, so ein Podium sollte von offizieller Seite, sprich vom Stadtrat selbst organisiert werden».

Wie gross ist das Wahlkampfbudget? Claudia Bamert: «Wir haben mit rund 2000 Franken geplant und werden das Budget so auch einhalten können. Besonders gefreut hat mich, dass Wählerinnen und Wähler in Eigeninitiative Inserate für mich gestaltet haben.»

«Wir haben mit rund 2000 Franken geplant und werden das Budget so auch einhalten können. Besonders gefreut hat mich, dass Wählerinnen und Wähler in Eigeninitiative Inserate für mich gestaltet haben.» Stefan Hausherr: «Wenn ich mich mit meinen Mitbewerbern vergleiche – zu klein! Ich denke, dass ich im Mittelfeld stehe mit meinen bisherigen finanziellen Aufwendungen.»

«Wenn ich mich mit meinen Mitbewerbern vergleiche – zu klein! Ich denke, dass ich im Mittelfeld stehe mit meinen bisherigen finanziellen Aufwendungen.» Norbert Joller: «Nebst Lebenszeit und Herzblut habe ich bis jetzt 180 Franken für 5000 Flyer, gedruckt auf Schweizer Naturpapier, ausgegeben.»

«Nebst Lebenszeit und Herzblut habe ich bis jetzt 180 Franken für 5000 Flyer, gedruckt auf Schweizer Naturpapier, ausgegeben.» Cyril Lilienfeld: «Meine Wahlkampfausgaben werden etwa 4000 Franken betragen. Bis auf ein paar gesponserte Facebook-Posts wurden diese Ausgaben auch schon alle getätigt.»

«Meine Wahlkampfausgaben werden etwa 4000 Franken betragen. Bis auf ein paar gesponserte Facebook-Posts wurden diese Ausgaben auch schon alle getätigt.» Sandro Schmid: «Ich habe 2000 Franken budgetiert, welche aus meinem Privatvermögen kommen. Rund 1400 Franken wurden bereits ausgegeben.»

«Es ist gelungen, einen echten Wahlkampf zu schaffen»

Mit dem baldigen Wahltag vor Augen stellt sich auch die Frage, welchen Eindruck die Kandidaten vom Wahlkampf persönlich bekommen haben. Sandro Schmid sagt: «Es war lange sehr ruhig, und ich war anfänglich die einzige Person, die sich aktiv gezeigt hat. Es ist ebenfalls gelungen, einen echten Wahlkampf zu schaffen, und das macht mich stolz.»

Auch Claudia Bamert erlebte den Wahlkampf «im Grossen und Ganzen durchaus fair und positiv. Es ist wichtig und Teil unserer Demokratie, dass die Wähler eine Wahl haben», sagt sie.

Er habe im Wahlkampf mehrheitlich wertschätzende Erfahrungen gemacht, meint Norbert Joller. Erstaunt zeigt er sich aber, wie die abtretende Monika Briner «im Vorfeld der Wahl bereits ihre Nachfolge eingefädelt hat. Die Art und Weise finde ich einer Demokratie nicht würdig, und sie hinterlässt bei mir einen fahlen Beigeschmack». Briner hatte bei ihrer Rücktrittsankündigung bereits Claudia Bamert als ideale Nachfolgerin empfohlen.

Einen Vorteil des nach seiner Meinung etwas weniger aufgebauschten Wahlkampfs streicht Stefan Hausherr hervor: «Es ermöglicht dem einzelnen Wähler vielleicht auch, mehr auf die sachlichen Vorzüge der Kandidaten einzugehen und für sich die richtige Wahl zu treffen.»