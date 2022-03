Bremgarter Utz Gruppe baut grosse Fotovoltaikanlage weiter aus

Bremgarten Utz baut seine grosse Fotovoltaikanlage weiter aus und wird klimaneutral Die Bremgarter Utz Gruppe wird Mitte dieses Jahres den letzten Ausbauschritt der Fotovoltaikanlage vollziehen. Dann liefert diese jährlich rund 650 MWh an Strom, der zu 95 Prozent direkt vor Ort verbraucht wird. 28.03.2022, 05.00 Uhr

Auch die Aussenfassade der Gebäude der Utz Group in Bremgarten besteht teilweise aus Fotovoltaikmodulen. zvg

Wie andere Firmen ebenfalls setzt die Bremgarter Georg Utz AG in der Schweiz konsequent auf erneuerbare Energie. Anfang September vergangenen Jahres wurde mit dem Bau einer neuen Fotovoltaikanlage in Zusammenarbeit mit der AEW begonnen.

Bereits Ende November konnte die erste 180-Kilowatt-Peak-Anlage (kwP) auf einer Lagerhalle in Betrieb genommen werden. Zeitgleich starteten die Arbeiten für weitere 320 kWp auf der nächsten Produktionshalle.

Nun kann die Utz-Gruppe einen erneuten Meilenstein bekannt geben. In einer Mitteilung schreibt die Bremgarter Firma: «Mitte 2022 folgt der letzte Ausbauschritt mit weiteren zusätzlichen 180 kWp auf einer weiteren neuen Lagerhalle.» Insgesamt werden dann rund 1800 Module mit einer Kapazität von total 680 kWp installiert sein.

Anlage soll jährlich rund 650 Megawattstunden Strom produzieren

Diese liefern jährlich rund 650 Megawattstunden (MWh) an Strom, der zu 95 Prozent direkt vor Ort durch die Firma Utz verbraucht werde. Geschäftsführer Carsten Diekmann wird so zitiert:

«Es war und ist für uns eine innere Überzeugung, nachhaltig zu wirtschaften. Verantwortung für unsere Umwelt zu übernehmen und ein wichtiger Teil unserer Klimastrategie ist es, erneuerbare Energiequellen zu verwenden.»

Diese neue Fotovoltaikanlage unterstütze Utz bei der Umsetzung dieser Strategie. Rund sechs Prozent der benötigten Strommenge kommen aus der neuen Anlage und der Rest aus Schweizer Wasserkraft, teilt das Unternehmen weiter mit.

Eine der Fotovoltaikanlagen auf dem Dach der Firma Utz in Bremgarten. zvg

Der Mehrweg-Gedanke und die Nachhaltigkeit sei das oberste Ziel der Utz-Gruppe, da Kunststoff zu 100 Prozent wiederverwertbar sei. Diekmann sagt: «Wir sind der erste globale Anbieter von mehrwegfähigen Kunststoffbehältern für die Logistik, der diesen klimaneutralen Mehrwert für den Kunden anbietet.»

Die Bremgarter arbeiten dazu mit myclimate zusammen. Für die Utz-Produktionsstandorte wird seit 2019 eine detaillierte CO 2 -Fussabdruckanalyse erstellt und in einem Umweltbericht abgebildet. Utz verfügt weltweit über acht Produktionsstätten auf drei Kontinenten und beschäftigt 1300 Mitarbeitende. «Das Unternehmen verfolgt durchweg einen lokalen Ansatz: Produziert wird an den acht Orten nur für den jeweils lokalen Markt», heisst es weiter. (az)