Bremgarten: «Unterstadtplausch» fällt aus, Caravetta angeschlagen

Bremgarten «Unterstadtplausch» fällt aus – Centro-Italiano-Legende Caravetta nach Sturz noch geschwächt Eigentlich wollte Armando Caravetta, 82, der Gründer und Leiter des Bremgarter Centro Italiano, diesen August wieder seinen traditionellen «Unterstadtplausch» für die Bevölkerung durchführen. Doch aus gesundheitlichen Gründen ist dies nun nicht möglich. Marc Ribolla 04.08.2022, 05.00 Uhr

Seit über 50 Jahren kümmert sich der Bremgarter Armando Caravetta um Probleme und Fragen seiner italienischen Landsleute. Marc Ribolla (11.2.22)

Seit vielen Jahren hat der Anlass Tradition. Gemeinsam mit seinem Team organisiert Armando Caravetta immer Ende der Sommerferien seinen beliebten «Unterstadtplausch» vor seinem Centro Italiano, das er vor 50 Jahren gegründet hatte. Dieses liegt in der Schenkgasse in der Bremgarter Unterstadt, woher der Name der Veranstaltung rührt.