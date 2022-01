Urs Stierli muss seine Metzgerei in Bremgarten übergeben

Bremgarten Tumor stellt alles auf den Kopf: Urs Stierli gibt seine traditionsreiche Metzg nach 40 Jahren in neue Hände 40 Jahre lang führte Urs Stierli die Metzgerei in der Bremgarter Altstadt. Aus gesundheitlichen Gründen ist der bald 65-Jährige nun gezwungen, früher in den Ruhestand zu gehen. Für eine Nachfolge, die sowohl die beliebten Wurstwaren als auch den wöchentlichen Grillstand beibehält, ist gesorgt. Melanie Burgener Jetzt kommentieren 13.01.2022, 16.58 Uhr

Helene Seiler (links) und ihre langjährige Mitarbeiterin Esther Baumann stemmen die Stierli Metzg, während Geschäftsführer Urs Stierli gesund wird. Melanie Burgener

«Chum, mer gönd id Wörscht», heisst es in Bremgarten seit vielen Jahren am Freitagabend nach einer strengen Woche – oder am Samstagmittag nach dem stressigen Einkauf. Das Ziel der knurrenden Mägen: der Grillstand der Stierli Metzg am oberen Eingang der Altstadt.

Seit vielen Jahren steht die beliebte Festwirtschaft zuverlässig jedes Wochenende vor der Metzgerei – ausser in den kältesten Wintermonaten. Obwohl die Gäste für eine Wurst vom «Stierli» wahrscheinlich auch kalte Finger und Nasenspitzen in Kauf nehmen würden. Schliesslich nehmen einige extra dafür viele Kilometer unter die Räder. Helene Seiler, Lebenspartnerin des Metzgermeisters Urs Stierli, erzählt:

«Eine Gruppe Pensionäre aus dem Zugerland kommt oft mit dem Velo am Samstagmittag her.»

Für die Bevölkerung des Reussstädtchens und Umgebung ist klar: Die Stierli Metzg und ihr Grillstand gehören zu Bremgarten wie der Spittelturm und die Holzbrücke. Dass diese Ära bald zu Ende sein wird, geht der treuen Kundschaft nahe. «Viele Leute sind in den vergangenen Wochen vorbeigekommen und erzählten, wie schade sie es fänden, dass Urs und ich bald nicht mehr hier sein werden», sagt Seiler.

Seine Krankheit macht den frühzeitigen Ruhestand nötig

Dass Urs Stierli das Unternehmen bald in die Hände eines Nachfolgers übergeben wird, steht schon lange fest. Seit 40 Jahren führt er erfolgreich die Metzgerei im historischen Altstadtgebäude, die er von seinen Eltern übernommen hat. Seit 20 Jahren mit seiner jetzigen Lebenspartnerin Helene Seiler an seiner Seite.

Seit 40 Jahren führt Urs Stierli die Metzgerei Stierli seiner Eltern im Bremgarter Altstädtchen. Rolf Jenni (28.03.2006)

Seit einiger Zeit planen die beiden jedoch ihren Ruhestand. Seiler erzählt:

«Im Juni wird Urs 65. Geplant war, dass wir die Metzgerei noch bis Ende Jahr führen und danach in Pension gehen.»

Das Haus hat Stierli bereits im vergangenen April an die Ortsbürgergemeinde Bremgarten verkauft. Auch einen Nachfolger für die Metzgerei hat die Stadt bereits gefunden. Dieser wollte das Geschäft umbauen und im Sommer 2023 wiedereröffnen.

«Zum Glück war das schon geregelt», sagt Seiler mit einem matten Lächeln. «So mussten wir uns um das nicht auch noch Sorgen machen.» Denn Sorgen haben sie und ihr Partner aktuell ganz andere. Seit vergangenem September stemmen Seiler und ihre Mitarbeitenden das Geschäft alleine. Währenddessen verbrachte Urs Stierli viele Stunden im Krankenhaus.

Nach vielen Jahren voller Herzblut: Diese Erinnerungen bleiben für immer

Den Tumor, den die Ärzte im Herbst auf seiner Lunge entdeckt haben, und die Strapazen der Behandlungen zwingen Stierli nun zum frühen Ruhestand. So wird das traditionelle Familienunternehmen bereits per 1. März übergeben. Roberto Colagiero und seine Partnerin Maria Duarte, die das Familienunternehmen Metzgerei Kauffmann AG Partyservice in Zürich führen, werden die Stierli Metzg übernehmen. Duartes Tochter Patricia Gesto Duarte wird Filialleiterin.

Patricia Gesto Duarte wird künftig die Filialleitung der Metzgerei Stierli übernehmen. zvg

Mit der neuen, erfahrenen Führung sei eine gute Lösung gefunden worden, so Seiler. Trotzdem sei sie auch etwas wehmütig, die Metzgerei hinter sich zu lassen. «Wir haben jeden Tag viel Herzblut hier reingesteckt und hatten eine schöne Zeit miteinander», sagt sie. Dabei erinnert sich die bald 58-Jährige am liebsten an den jährlichen Christkindlimärt und die unzähligen Feste und Hochzeitsfeiern, die sie mit ihrem Partyservice beliefern durften. «Wir haben immer tolle Leute kennen gelernt und es sind viele Freundschaften entstanden», erzählt sie und strahlt.

Auch zur Kundschaft pflegen beide ein gutes, freundschaftliches Verhältnis. Seiler sagt:

«In dieser schweren Zeit war ihre Unterstützung besonders viel wert. Viele sagten, dass sie für uns beten und Kerzen anzünden.»

Eine Kundin habe ihr besonders viel Freude bereitet. «Im Gespräch mit ihr sagte ich einmal, dass Schokolade glücklich mache. Eine Woche später hat sie uns strahlend eine ganze Schachtel vorbeigebracht. Dass viele uns mit solch kleinen Gesten Kraft geben, ist sehr schön», sagt Seiler gerührt.

Die beliebten Würste und auch der Grillstand bleiben erhalten

Die Prognosen der Ärzte geben ihr Hoffnung, dass ihr Partner wieder gesund wird. Gemeinsam wollen sie in den kommenden Jahren ihren Ruhestand geniessen, vielleicht sogar lernen, «einfach in den Tag hineinzuleben», erzählt sie. «Wir möchten viel Zeit mit unserem jungen Hund Lucy verbringen und mit den beiden wunderbaren Enkelkindern von Urs. Und die Schweiz etwas besser kennen lernen, wer weiss, vielleicht auch mit einem eigenen Wohnwagen.»

Das alles in der Gewissheit, dass ihre Kundschaft in der Stierli Metzg weiterhin erhält, was das Geschäft bisher ausgemacht hat. Nachfolger Roberto Colagiero sagt:

«Das jetzige Sortiment samt beliebten Wurstwaren wird nicht verschwinden, sondern ergänzt werden.»

Die Wursterei werde jedoch in die Filiale nach Hünenberg umziehen. In den Keller des Ladens kommt neu eine Produktionsstätte.

Die beliebte Stierli Metzg in Bremgarten wird weiterhin bestehen bleiben. Neu wird sie vom Team der Metzgerei Kauffmann AG Partyservice geführt. Melanie Burgener

Auch der Partyservice und die Lieferung an Migros-Online bleiben bestehen. Beides gehört bereits zu den Stärken des Zürcher Familienunternehmens, das hauptsächlich auf Catering spezialisiert ist und ebenfalls das Angebot grosser Detailhändler wie beispielsweise jenes von Globus bestückt. Und natürlich werde es auch weiterhin einen Grillstand in der Bremgarter Altstadt geben.

In der ersten Zeit wird auch Helen Seiler in einem Teilzeitpensum weiterarbeiten und die neuen Geschäftsführer mit Erfahrung unterstützen. Eine Verkäuferin und der Produktionsleiter werden ebenfalls im Unternehmen bleiben, er wird jedoch künftig in Hünenberg arbeiten.

