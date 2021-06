Claudio Müller (SVP) kandidiert für den Stadtrat in Bremgarten

Bremgarten Stadtratswahlkampf ist lanciert: SVP-Präsident Müller tritt selbst als Sprengkandidat an Die SVP der Stadt Bremgarten möchte bei den Erneuerungswahlen im Herbst einen Sitz im Stadtrat erobern. Präsident Claudio Müller, 37, nimmt die Herausforderung an, gegen die bisherigen Amtsinhaber zu kandidieren. Marc Ribolla 28.06.2021, 05.00 Uhr

Claudio Müller ist Präsident der SVP Bremgarten. zvg

«Der Startschuss zu meinem Wahlkampf ist am Donnerstag gefallen», erklärt Claudio Müller. Der Präsident der SVP-Ortspartei Bremgarten erhielt von der Generalversammlung die Unterstützung für die Kandidatur als Stadtrat. Müller kämpft somit am 26. September um den Einzug in die Exekutive.