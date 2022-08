Im kommenden Sommer soll der Bremgarter «Stadthof» in der Altstadt wieder eröffnen. Seit kurzem ist die Baubewilligung rechtsgültig. Das Traditionslokal wird nun in einen Gastrobereich und in einen Wohnbereich mit vier Eigentumswohnungen umgebaut.

Marc Ribolla Jetzt kommentieren 03.08.2022, 05.00 Uhr