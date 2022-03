Bremgarten: Sie restaurieren die Wettersäule vom Spittelturm

Bremgarten Sie sind die Einzigen, die sie noch restaurieren können: 119 Jahre alte Wettersäule bekommt eine Auffrischung Die original Lambrecht-Wettersäule aus dem Jahr 1903 beim Bremgarter Spittelturm bekommt eine grosse Generalüberholung. Am Freitag bauten drei Fachleute aus der Ostschweiz die historischen Instrumente aus. Marc Ribolla 26.03.2022, 05.00 Uhr

Karl Vögeli, Hansjörg Meile und Gertrud Vögeli beim Ausbau der Instrumente der Wettersäule in Bremgarten. Marc Ribolla

Die Inschrift auf der Metallplakette am Sockel weist darauf hin, dass die Wettersäule schon einiges erlebt hat. «Zur Erinnerung an die 1. Kantonale Centenarfeier 1903» ist dort eingraviert. Sie soll ein Andenken an die damalige 100-Jahr-Feier des Kantons Aargau sein. Die Wettersäule steht heute neben dem Bremgarter Spittelturm.

Seit Freitag ist das Innere dieser historischen original Lambrecht-Wettersäule aber leer. Das Objekt wird einer kompletten Generalüberholung unterzogen. Am Mittag reiste für den Ausbau der Messinstrumente wie Hydrometer, Barometer oder Polymeter ein erfahrenes Trio aus dem st.-gallischen Degersheim nach Bremgarten.

Karl und Gertrud Vögeli sowie Hansjörg Meile sind alle zwischen 72 und 77 Jahre alt und die Einzigen in der Schweiz, die diese Lambrecht-Wettersäulen noch restaurieren können. Vorsichtig löst Meile die einzelnen Schrauben der vier Seitenplatten mit den Instrumenten.

Hansjörg Meile baut die Messinstrumente aus. Marc Ribolla

«Wir nehmen die Grundplatten komplett so mit und bauen die einzelnen Instrumente erst in unserer Werkstatt aus. Für den Transport haben wir extra Kisten mit den Massen der Platten angefertigt», erzählt Gertrud Vögeli. Daheim werden die Instrumente auseinandergenommen und auf ihren Zustand untersucht.

Sie erklärt weiter: «Hier in Bremgarten haben wir noch die originalen Instrumente von 1903. Obwohl sie über 100 Jahre alt sind, kann man sie noch restaurieren.» Offizielle Ersatzteile gibt es zwar keine mehr, aber die Vögelis haben gute Kontakte zu Unterlieferanten oder stellen die Ersatzteile selber an der Werkbank her.

Auch schon die Wohler Wettersäule restauriert

Von den Lambrecht-Wettersäulen gibt es laut den Vögelis nur noch rund 25 in der Schweiz. Eine davon in Wohlen vor dem Gemeindehaus, die sie 2016 einer Restaurierung unterziehen durften.

In Bremgarten werden sie auch die verblasste Schrift an den Instrumenten wieder in den ursprünglichen Zustand versetzen. Diese hat unter der Sonneneinstrahlung arg gelitten. «Der Standort hier ist extrem. Deshalb werden wir die Glasscheiben neu mit einer UV-Folie beschichten», blickt Karl Vögeli voraus.

Die Wettersäule soll in rund vier Monaten wieder fertig sein. Das Gehäuse wird in dieser Zeit von Michael Kaufmann in Muri restauriert werden, der Sockel vom Wohler Bildhauer Rafael Häfliger. Die Stadt Bremgarten rechnet mit Kosten von rund 28'000 Franken.

Die Wettersäule an ihrem Standort in Bremgarten. Marc Ribolla

Für den Transport wurden die Instrumente speziell verpackt. Marc Ribolla