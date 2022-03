Bremgarten: Neues Brocki «Herzensdinge» in der Altstadt ist offen

Bremgarten Sie hat ihr neues Brocki «Herzensdinge» in der Altstadt eröffnet: «Ich habe jeden Tag Weihnachten» Über 35 Jahre lang war Romy Roth als Coiffeuse tätig, nun hat sie sich beruflich komplett neu orientiert. Vor kurzem hat sie in Bremgarten ein kleines Brocki eröffnet. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 15.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Inhaberin Romy Roth liebt ihr neues Brocki «Herzensdinge» in der Altstadt Bremgartens. Marc Ribolla

«Das ist eine indianische Flöte, nehme ich an. Nur hat es bis jetzt noch keiner geschafft, ihr Töne zu entlocken», sagt Romy Roth mit einem Schmunzeln. Sie hält das rund 30 Zentimeter lange, farbige Stück in den Händen. Die Flöte ist einer der unzähligen kleinen und grösseren Gegenstände im Raum.

Und sie ist für ein paar wenige Franken zu kaufen. Wie fast alles im bunten Angebot. Im kürzlich eröffneten Brocki «Herzensdinge». Diesen Laden hat Romy Roth Ende Februar an der Bremgarter Metzgergasse 1 frisch eröffnet. Doch eigentlich stammt sie aus einem ganz anderen Metier.

Roth war zuletzt knapp 36 Jahre als Coiffeuse tätig, verlor aber im Zuge der Coronakrise ihren Job. «Ich wollte nochmals etwas Anderes machen und fragte mich: Was dient der Gesellschaft, der Umwelt und mir persönlich am meisten?» So entschloss sie sich, ihr eigenes kleines Brocki zu schaffen. Sie mag solche sehr, wie sie erklärt.

Kleider, die noch nie jemand getragen hat

Denn die Mentalität der heutigen Wegwerfgesellschaft geht ihr gegen den Strich. «Ich habe beispielsweise Kleider im Angebot, die noch nie jemand getragen hat. Auch von grösseren Grössen», erzählt Roth, während sie neue Sachen, die an jenem Morgen vorbeigebracht wurden, sortiert.

Das Brocki «Herzensdinge» in der Altstadt Bremgartens an der Metzgergasse 1. Marc Ribolla

Der Zustrom an Gegenständen ist gross. Wie jeweils auch die Spannung, was sie alles in den Säcken erwartet, die die Leute bringen. «Ich habe beim Auspacken jeden Tag Weihnachten», erzählt die Brocki-Betreiberin.

Wer irgendetwas sucht, wird bei Roth fast sicher fündig. Nebst vielen Dekogegenständen und Kleidern bietet sie auch Haushaltsgeräte, Geschirr, Spielzeug, Küchenutensilien, Bücher oder Schallplatten an. Viele Dinge sind schon älter. «Ich finde es faszinierend, wenn ein Gegenstand, der von Hand gemacht ist, so lange im Umlauf ist», sagt sie und zeigt auf einen mit einem Goldrand verzierten Porzellansuppenteller.

Sie legt Wert auf eine schöne Präsentation

Das Brocki stösst im Reussstädtchen auf grosses Interesse. Es ist nicht so verstaubt, wie andere grössere Einrichtungen dieser Art. Vielmehr wirkt es wie ein ganz normaler Laden. Roth meint:

«Ich lege grossen Wert auf eine schöne Präsentation der Dinge. Es macht für den Verkauf sehr viel aus, wenn eine Vase optisch gut ins Licht gesetzt ist.»

Der vordere Teil des Ladens bietet allerlei «Herzensdinge» zum Rumstöbern. Marc Ribolla

Den Namen ihres Brockis bezieht sie vor allem auf die weibliche Kundschaft. Der vordere Teil des Ladens ist beim Sortiment vornehmlich auf diese ausgerichtet. «Wer etwas Kleines kauft, tut etwas Gutes für sein Gemüt oder sein Herz. Und geht mit einem positiven Gefühl nach Hause. Drum sind es Herzensdinge», umschreibt Roth. Es gebe Kundinnen, die kämen täglich vorbei und kaufen etwas.

Diese Positivität strahlt sie auch mit ihrem offenen Wesen aus. Und gibt es an die Kundschaft weiter. Sie soll sich wohlfühlen. «Ich möchte das Gefühl eines Chrömerladens vermitteln, so wie man es vielleicht aus seiner Kindheit noch kennt», sagt Roth.

Den Kundinnen und Kunden kommt sie auch bei den Öffnungszeiten entgegen. Sie macht erst um 12.30 Uhr Mittagspause statt wie die meisten anderen Geschäfte um 12 Uhr. Roth erklärt: «So können die Leute in ihrer Pause vorbeikommen. Es hat noch keinen Tag gegeben ohne Besuchende über Mittag.»

Geöffnet hat «Herzensdinge» von Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis 12.30 Uhr und von 13.30 Uhr bis 18 Uhr und am Samstag von 9 Uhr bis 16 Uhr. Wer Glück hat, kann auch ausserhalb der Öffnungszeiten rumstöbern. «Ich stelle manchmal auch Gegenstände vor die Türe, die gratis zum mitnehmen sind. Am nächsten Morgen sind sie meistens bereits weg», erklärt Roth.

Im Brocki «Herzensdinge» gibt es auch ein Kleidersortiment. Marc Ribolla

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen