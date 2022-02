Bremgarten Seit 50 Jahren hilft Armando seinen Landsleuten – das «Centro Italiano» ist für den 82-Jährigen eine Herzenssache Anfang Februar feierte das «Centro Italiano» in der Bremgarter Schenkgasse sein 50-Jahr-Jubiläum. Seit 1972 kümmert sich Armando Caravetta um alle möglichen alltäglichen Probleme seiner italienischen Landsleute. Ein Mann, der auch mit bald 82 Jahren noch voller Elan steckt. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 12.02.2022, 05.00 Uhr

Armando Caravetta in seinem kleinen Büro im «Centro Italiano». Marc Ribolla

Einer seiner Lieblingssprüche an seine Besuchenden lautet oft: «Miracoli mache ich keine!» Die Worte kommen in einem wunderbar italienischen Schweizerdeutsch über die Lippen von Armando Caravetta. Er lacht dazu herzlich, als er in seinem kleinen Büro beim «Centro Italiano» an der Bremgarter Schenkgasse sitzt. «Nein, Wunder kann ich wirklich keine machen», wiederholt der 82-Jährige.

Solche erwarten teilweise vielleicht die Menschen, die das «Centro» und Armando Caravetta aufsuchen. Denn seit dem 1. Februar 1972 nimmt er sich allen möglichen Fragen und Problemen seiner italienischen Landsleute an. Auch weit über sein Pensionsalter hinaus. Dass er mit dem «Centro Italiano» nun das 50-Jahr-Jubiläum feiert, kann er selbst kaum glauben.

Unterstützung beim Kontakt mit Behörden

«Ich erinnere mich noch gut an die Eröffnung damals. Rund 30 bis 40 Personen warteten schon sehnlichst draussen. Aber ich sagte, ich öffne erst nach dem Messgottesdienst um 9 Uhr», blickt Caravetta zurück. Seither unterstützt er die italienische Gemeinschaft. Er bietet Beratungen, hört zu, wenn der Schuh beim Kontakt mit Ämtern und Behörden drückt, hilft bei Übersetzungen von Formularen oder Dokumenten oder bei der Erneuerung von Pässen.

Letztes Jahr suchten total 241 Personen aus der ganzen Region bei ihm Rat. Vor allem ältere Menschen, aber auch vereinzelt jüngere. «Obwohl heute vieles am PC erledigt werden kann, braucht es Leute wie mich trotzdem immer noch», erklärt der Italiener.

Ein Blick ins festlich geschmückte «Centro Italiano» in Bremgarten. Marc Ribolla

«Wenn ich etwas selber nicht weiss, dann frage ich andere Stellen an. Ich arbeite beispielsweise auch eng mit dem Sozialamt der Stadt zusammen», erzählt Caravetta. Dazu ist er auch Anlaufstelle des italienischen Konsulats in Basel. Für seine Dienste an den Mitmenschen nimmt er übrigens keinen Rappen. Finanziert wird alles mit den Einnahmen aus dem gastronomischen Teil des «Centro Italiano».

Dieses ist ausser montags täglich von 9 bis 13 Uhr und ab 16 Uhr bis abends offen. «Wir haben keine Speisekarte. Unser Angebot umfasst Pasta, Gnocchi und zwei Sorten Pizza», sagt Caravetta, der auch von seiner Partnerin Gigliola unterstützt wird. Seine sehr soziale Ader zeigt sich jährlich zum Beispiel am 24. Dezember, wo er im «Centro» ein Essen für alleinstehende Menschen anbietet, oder bei Spendensammlungen für Institutionen wie die St.-Josef-Stiftung.

Das Centro befindet sich an der Bremgarter Schenkgasse 6. rib

Mit 18 Jahren kam er in die Schweiz – konnte aber kein Deutsch

Ursprünglich stammt Caravetta aus Kalabrien. Im März 1960 kam er mit einer Gruppe Junger aus der Gegend seines Heimatdorfs Corigliano Calabro aus wirtschaftlichen Gründen auf Arbeitssuche in die Schweiz. Er sprach kein Wort Deutsch, lernte es aber rasch. Caravetta machte eine Maurerlehre und führte später 35 Jahre lang einen italienischen Spezialitätenladen in Wohlen am Bahnhofweg. Das «Centro Italiano» betrieb er dabei zusätzlich.

An eine Rückkehr nach Italien dachte er nie, genauso wie er sich nie einbürgern liess. «Io sono Italiano», sagt er mit seinem breiten Lachen. «Ich bin hier zu Hause. Wenn ich durch die Bremgarter Gassen laufe, rufen mir alle paar Meter die Leute ‹Hoi Armando› zu.» Auch seine drei Kinder und die beiden Enkel leben alle in der Schweiz.

Offizielle Anerkennung für 50 Jahre «Centro Italiano»: Stadtrat Theo Rau (links) und Vizeammann Doris Stöckli übergeben Armando Caravetta eine Dankesurkunde. Das freut auch Caravettas langjähriger Unterstützer Peter Hochuli (rechts). Marc Ribolla

Sein grosses Engagement für die Gesellschaft schätzt auch die Stadt. 2012 überreichte sie Caravetta den Förderpreis im Wert von 10'000 Franken. «Worte wie Respekt oder Hochachtung beschreiben es nur ansatzweise. Wir verneigen uns vor deinem Lebenswerk. Ohne dich und dein Wirken wäre Bremgarten ärmer», erklärte Frau Vizeammann Doris Stöckli nun auch bei der Übergabe einer Dankesurkunde an der kleinen Jubiläumsfeier am vergangenen Donnerstag. Vergangenes Jahr durfte er auch den ehrenvollen Titel «Cavaliere» des Sternordens Italiens entgegennehmen – inklusive Urkunde.

Ein Nachfolger ist nicht in Sicht

Solange es ihm gesundheitlich möglich ist, möchte er das «Centro Italiano» weiterführen. «Wir sehen uns in 15 Jahren wieder bei der Pensionierung des Centro», witzelte Caravetta bei der Jubiläumsfeier. Einen Nachfolger sieht er aber keinen. «Wenn ich aufhöre, ist es fertig mit dem Centro», sagt er. Noch steht dieser Moment aber nicht an.

Im Gegenteil. Im Sommer möchte er bei wärmeren Temperaturen das 50-Jahr-Jubiläum mit einem Fest draussen feiern. «Dann ist ganz Bremgarten eingeladen», freut sich Caravetta.

Seit 50 Jahren führt Armando Caravetta das «Centro Italiano». Marc Ribolla

Ein Gedicht zu Ehren von Armando Caravetta

Seit rund 30 Jahren kann Armando Caravetta bei seiner Tätigkeit auch auf die Unterstützung von Peter Hochuli zählen. Der heutige Gemeindeammann von Unterlunkhofen sagt: «Es ist eine Ehre, ihm helfen zu können. Er ist mit so viel Herzblut dabei.» Als Hommage an Caravettas Leistung und das 50-Jahr-Jubiläum hat Hochuli ein Gedicht verfasst. In Deutsch und Italienisch:

50 Jahre Centro italiano

Armando hat, es ist uns klar,

viel geleistet, all die Jahr!

Für Italiener, nein für jeden,

immer war er hier zugegen.

Und betrieb dazu, und erst noch wie

sein Centro stets mit Energie!

Sei’s Pizza, Pasta oder auch Lasagne

Armando zaubert’s aus der Pfanne.

Assistiert und bestens unterstützt,

damit die Energie auch immer nützt,

hat ihn Gigliola, die treue Seele hier

Beide leisten Grosses, fast für vier!

So sind im Laufe dieser Jahre nun

gar viel Projekte kundzutun.

Hilfeleistung da und dort.

Ich nenne hier nicht jeden Ort.

Helferdienste – Armandos Ehrensachen!

Wichtig ist ihm, dass wir etwas machen.

Menschen unterstützen, denen etwas fehlt,

dies ist’s, was Armandos Tun beseelt.

Und manches Fest, auch auf der Strass’

Belebt die ruhige Schodolergass!

Legendär bleibt auch der Plausch

Für Armandos Unterstadt ein Rausch!

Denn immer kommen viele Leute hin.

Wenn Armando einlädt, macht es Sinn.

Gelebte Gastlichkeit – Italianità;

Wir kennen Deine «generosità»!

Armando hilft, und er berät auch gern,

wem der Schweizer Staat zu lebensfern.

Fährt Rotkreuzautos, liefert dies und das,

setzt sich für Schwache ein, nicht nur zum Spass.

Alles, was Armando tut, er tut’s mit Energie

Ist hilfsbereit, und er ermüdet nie.

Auch mit über achtzig stets bescheiden;

Grossspurigkeit kann er nicht leiden.

Armando, hai un cuore per tutta la gente

attenzione, che non ti dimenticha personalmente!

Sei un cavaliere, quest’ è un grand’ onore,

sei di più un vero benefattore.

Allora alla fine, vogliamo dire grazie!

Grazie per tutto che hai fatto in città,

per tutte le innummerevole attività.

Grazie per il tuo cuore, la tua amicizia.

Quello che hai fatto è un’opera di una vita!

Felicitazioni – congratulazioni

