Bremgarten: So verscheucht eine Drohne Krähen am Obertorplatz

Bremgarten Premiere am Obertorplatz: «Ready for Take-off» – so verscheucht eine Drohne jetzt die Krähen Seit einigen Jahren sorgen Krähen am Bremgarter Obertorplatz und beim Stadtschulhaus im Frühling für Ärger. Dieses Jahr kommt nun erstmals eine Drohne zum Einsatz, um die Vögel am Nestbau zu hindern. Die AZ war bei der Premiere dabei. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 25.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der erste Flug der Drohne zur Krähenvergrämung auf dem Bremgarter Stadtschulhausplatz. Marc Ribolla

Donnerstag, frühmorgens um 7.39 Uhr. «Ready for Take-off. Sieht alles gut aus bei dir?», spricht Marcel Maurer in sein Headset. Das scheint der Fall zu sein. Denn einen Augenblick später hebt eine rund 17 Kilogramm schwere Drohne mit einer Flügelspannweite von rund zwei Metern ab.

Marcel Maurer, CEO der Firma Eagle-Eye Solutions. Severin Bigler

Maurer ist CEO der Firma Eagle Eye Multicopter Services GmbH aus Meilen. Heute steht er auf dem Bremgarter Stadtschulhausplatz und lanciert zusammen mit einem Mitarbeiter eine Drohnenmission im Auftrag der Stadt Bremgarten. «Das Ziel ist, die Krähen mit einer gewissen Nachhaltigkeit zu vergrämen», erklärt Maurer.

Denn die Saatkrähenplage im Gebiet am Obertorplatz beschäftigt die Stadt seit langem. Auch Passanten und Anwohnende ärgerten sich oft. Im Frühling nisteten bisher die Vögel in den Platanen und sorgten für Lärm und Unmengen von Kot am Boden.

Drohnenpilot Marcel Maurer von der Meilemer Firma Eagle-Eye Solutions steuert das Objekt am Obertorplatz. Severin Bigler

«Das erste Mal ist der wichtigste Moment»

Die Drohne verfehlt ihren Zweck nicht, als sie Pilot Maurer in die Nähe der Baumkronen steuert. Die Krähengruppen, rund 20–30 Vögel, lösen sich mit einem lauten Krächzen auf und fliegen in alle Himmelsrichtungen davon. «Das erste Mal ist der wichtigste Moment. Ansonsten ist der Effekt weg», sagt Maurer. Nach rund drei Minuten Flugzeit landet die Drohne wieder.

Die Drohne fliegt über den Platanen und verscheucht die Krähen. Severin Bigler

Ausserdem sei es wichtig, dass man nicht zu viel fliegt, weil sich die Krähen sonst rasch daran gewöhnen und wieder zurückkehren. «Sie sind sehr schlau», sagt der Experte, der im Aargau auch schon in Kaiseraugst bei einer Krähenplage im Einsatz stand. In regelmässigen Abständen wiederholt Maurer an diesem Morgen die Drohneneinsätze.

Maurer bereitet die rund 17 Kilo schwere Drohne für den Einsatz vor. Severin Bigler

Nebst einigen wenigen Schaulustigen rund um den abgesperrten Platz verfolgen auch Stadtrat Daniel Sommerhalder und der Leiter des städtischen Werkhofs, Oliver Burgunder, die Bremgarter Premiere. «Wir haben schon früher Massnahmen ergriffen, um dem Krähenproblem Herr zu werden. Ziel ist, dass die Krähen einen anderen Platz finden. Ich hoffe, dass die Bevölkerung diesen Aufwand schätzt», sagt Sommerhalder.

Drohne wird nur gemietet statt wie vorgesehen gekauft

Im Budget der Stadt war eigentlich ein Betrag von 30'000 Franken für den Kauf einer Drohne eingestellt. Dieses Vorhaben wurde nun aber über den Haufen geworfen. Verschärfte gesetzliche Vorgaben des Bundesamts für Zivilluftfahrt zum Drohnenbetrieb verhindern bisher die Bewilligung für den Betrieb mit einer Kralle, um Nester wegzuräumen. «Ich kann der Stadt ja keine Drohne verkaufen, die sie nächstes Jahr nicht einsetzen kann», erklärt Maurer.

Ein kleiner Schwarm Saatkrähen fliegt auf, als sich die Drohne nähert. Severin Bigler

Deshalb wurde die Drohne nun tageweise gemietet, wie Oliver Burgunder erklärt. Wie es nächstes Jahr aussieht, ist offen. Dank einer Sonderbewilligung des Kantons dürfen die Vergrämungsmassnahmen auch jetzt während der Schonzeit, die vom 16. Februar bis Ende Juli dauert, noch durchgeführt werden. Wie oft die Drohne fliegt, hängt vom Erfolg ab.

Die Kosten dürften nur unwesentlich tiefer ausfallen. Denn Burgunder sagt: «Wir werden auch weiter die Krähennester manuell mit einer Hebebühne, die wir mieten, von den Bäumen nehmen. Dieses Jahr sind wir seit Januar regelmässig dran. Das zahlt sich aus. Im Vergleich zum Vorjahr hat es jetzt bereits deutlich weniger Nester in den Platanen oder Kot am Boden.» Die Bremgarterinnen und Bremgarter können sich also vorsichtig auf eine angenehmere, ruhigere Zeit rund um den Obertorplatz freuen.

Die Drohne kurz nach dem Abheben vom Obertorplatz. Severin Bigler

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen