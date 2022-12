Bremgarten Ukrainische Kinder überraschen Bremgarter dritte Klasse mit Dankesbrief für grosszügige Spende Mit einem Sponsorenlauf unterstützte die dritte Klasse des Primarschulhauses St.Josef in Bremgarten eine Schule im Westen der Ukraine. Diese bedankte sich nun mit einem Brief und einer Einladung für diese besondere Geste. 23.12.2022, 05.00 Uhr

Die dritte Primarklasse bedankte sich mit Festtagsgrüssen bei der dritten Klasse der Bremgarter St.-Josef-Primarschule. zvg

Im Juni führte die Bremgarter Primarschule St.Josef einen Sponsorenlauf zu Gunsten der Menschen in der Ukraine durch. Die 160 Schülerinnen und Schüler erliefen gemeinsam den Betrag von 13'628 Franken. Die Summe wurde dem Aargauer Hilfsprojekt «Help Now» übergeben. Diesem gehört der Bremgarter Lehrer Stefan Dietrich an und er war es auch, der in den Herbstferien in die Westukraine Tablets an ausgewählte Schulen verteilte.