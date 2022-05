Die Bremgarter Neujahrsblätter sind bald online aufrufbar

Bremgarten Neujahrsblätter gehen online: Die Publikationen können auf der Plattform der ETH-Bibliothek aufgerufen werden Bald sind die Bremgarter Neujahrsblätter per Mausklick abrufbar. Seit 1959 informieren sie über das Geistesleben, über Persönlichkeiten und Ereignisse in Bremgarten. Nun werden sie auf das elektronische Portal der ETH-Bibliothek geladen. Das ist eine grosse Hilfe für alle Autorinnen und Autoren, die sich mit Bremgarten beruflich oder privat befassen. Jörg Baumann 10.05.2022, 05.00 Uhr

Sie freuen sich, dass die Neujahrsblätter nun auch online gelesen werden können: Präsident Fridolin Kurmann, Kirchenhistoriker Heinrich Bodenmann und Reto Jäger, Mitglied der Redaktionskommission (von links). Jörg Baumann

Fridolin Kurmann, Präsident der Schodolergesellschaft und Redaktionsleiter der Bremgarter Neujahrsblätter, konnte anlässlich der 30. Jahresversammlung verkünden, dass die Neujahrsblätter auf dem Portal e-periodica der ETH-Bibliothek Zürich aufgeschaltet werden. Wann dies geschehen wird, ist noch nicht bekannt.

Kurmann sagte aber: «Auf jeden Fall wird der Onlineauftritt der Neujahrsblätter sehr preisgünstig. Er kommt einmalig auf etwa 3000 Franken zu stehen. Jährlich ist mit einem Betrag von rund 250 Franken zu rechnen.»

Über diese Neuigkeiten werden sich all jene freuen, die beruflich oder privat in den Neujahrsblättern forschen möchten. Denn diese sind eine wichtige historische Quelle und informieren seit 1959 über das Geistesleben, über Persönlichkeiten und Ereignisse in Bremgarten. Bald sind die einzelnen Texte jederzeit nur noch wenige Mausklicks entfernt.

Bremgarten könnte mit seinem Reformatoren Bullinger werben

Als Dessert gab es ein spannendes Referat, selbstverständlich über ein historisches Thema aus dem Reussstädtchen. Über den im 16. Jahrhundert in Bremgarten und danach in Zürich wirkenden Reformator Heinrich Bulliger berichtete der Kirchenhistoriker und emeritierte Privatdozent Reinhard Bodenmann. Er erwähnte, dass es Bullinger auf sagenhafte 212'000 Google-Einträge bringt, während der Bremgarter Chronist Werner Schodoler «nur» 3500 Treffer aufweist.

In Bremgarten habe Heinrich Bullinger immer noch keinen einfachen Stand, zumal im Lauf der Jahrhunderte die mit der Politik verbundene Religionsfrage alles überlagere, bemerkte Bodenmann. Er sagte:

«Ich möchte aber dafür plädieren, dass es an der Zeit wäre, die trennende Religionsfrage beiseite zu legen.»

Denn es gebe durchaus Chancen, mit dem aus seiner Heimat verstossenen Sohn Tourismuswerbung zu betreiben. So könnte die Stadt aus dem in einem schlechten Zustand stehenden Haus «zum Wilden Mann», an der Marktgasse 20, viel mehr Vorteile herausholen, als sie das heute mache.

Das Haus gehörte schon vor 1455 Hans Bullinger, dem Grossvater des Reformators. 1469 wurde Bullingers Vater, Heinrich, der Leutpriester in Bremgarten wurde, dort geboren. Vermutlich zu Beginn der 1490er-Jahre verkaufte die Familie Bullinger das Haus, bevor es spätestens 1521 in den Besitz eines Schodolers gelangte.

Bis heute habe aber Google das Hans «zum Wilden Mann» nicht indexiert. Stattdessen gelange man bei der Suche nach dem Stichwort «Bullingerhaus» zu einem Gebäude in Aarau, bemerkte er. Heinrich Bullinger sei zwar nicht so bekannt wie Erasmus von Rotterdam, aber bekannt genug – dies allein wegen seines 12'000 Einheiten zählenden Briefwechsels, sagte Bodenmann. Die Briefe allein seien es einer Stiftung wert, vollständig ausgewertet zu werden.

Autorin und Autoren erhielten ein Glas Honig

An der Versammlung wurden natürlich auch Interna besprochen. Als Nachfolger für den vor zwei Jahren verstorbenen Urs Schmassmann wählte die Versammlung Sabine Glarner zur zweiten Rechnungsrevisorin. Die beiden Jahresrechnungen 2019/20 und 2929/21 schlossen mit einem Überschuss ab und wurden genehmigt.

Ebenso wurde der Vereinsvorstand mit dem Präsidenten Fridolin Kurmann und den Mitgliedern Georges Hartmeier, Reto Jäger, Lis Glavas, Hanspeter Bäni, Alexander Spillmann und Jörg Baumann wiedergewählt. Der Vorstand bildet auch die Redaktionskommission.

Einige der Redaktionsmitglieder stellten Inhalt und Verfasser der letzten Neujahrsblätter vor. Als Honorar erhielten die Autorin und die Autoren aus der Hand des Präsidenten ein Glas Honig. Das Ehrenamt ist ihnen eine heilige Pflicht.