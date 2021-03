Bremgarten Nachhaltigkeit im Trend: Das ist am Tauschmarkt besonders gefragt Nach einem Jahr Coronazwangspause hat am Samstag der Tauschmarkt in Bremgarten wieder stattgefunden. So haben die Verantwortlichen den beliebten Anlass organisiert. Verena Schmidtke 15.03.2021, 05.00 Uhr

Der erste Tauschmarkt nach der Coronazwangspause lockte viele Besucher an. Bild: Verena Schmidtke

Der angenehme Sonnenschein lockte viele Besucher zum Tauschmarkt auf den Stadtschulhausplatz. Obwohl Sturmtief Luis die eine oder andere heftige Böe schickte, eine riss sogar ein Plakat weg, stöberten die Besucher mit Freude an den Ständen nach schönen Sachen.

«Im letzten Jahr mussten wir beide Märkte absagen wegen Corona. Nun scheint der Anlass eine gute Gelegenheit zu sein, mal wieder raus zu gehen», sagte Stefano Righetti, der den Tauschmarkt für die Abteilung Bau organisiert.

Organisator Stefano Righetti nimmt Tauschobjekte entgegen. Bild: Verena Schmidtke

Lachend fügte er an: «Heute werden wir fast überrannt.» So viele Menschen seien bisher selten am Markt gewesen, glücklicherweise sei es windig. Zusammen mit Manfred Blum und Oliver Burgunder, die den Bremgarter Werkhof leiten, nahm Righetti an einem Tisch die Tauschgegenstände entgegen.

Sie sorgen für einen reibungslosen Ablauf am Tauschmarkt (v. l.): Stefano Righetti, Manfred Blum und Oliver Burgunder an der Annahmestelle. Bild: Verena Schmidtke

Diese verteilten sie danach auf mehrere Stände, die mit grossem Abstand voneinander aufgestellt waren, damit nicht zu viele Menschen zusammen davor stehen konnten. «Seit 8.30 Uhr können Tauschobjekte abgegeben werden», sagte der Organisator. Während er den Ablauf erklärte, bildete sich die nächste Schlange mit Besuchern, die weitere Sachen für die Stände dabei hatten.

Trennungsschmerz bei der Annahmestelle

Zu entdecken waren Spielsachen, Geschirr und sogar ein Kinderbettchen. Mitunter entfachte sich noch eine Diskussion an der Annahmestelle: Ein Kind war sich nicht sicher, ob es sich wirklich vom Spielzeug trennen möchte. Nach einer Beratung mit dem Vater, stimmte das kleine Mädchen zu, den Ball abzugeben.

Besonders grosser Beliebtheit erfreute sich der Bücherstand, der bis auf die letzte Ecke mit Lesestoff gefüllt war. Interessiert schauten die Marktbesucher die Titel durch, warfen einen Blick in die Bücher und berieten sich. «Ich habe CDs und Bücher mitgebracht», sagte Therese Reimann aus Oberwil. Mit einer leeren Tasche machte sie sich aber nicht auf den Heimweg. Erfreut zeigte sie den neuen Inhalt ihres Einkaufsbeutels:

«Beim Stöbern habe ich einen schönen Bilderrahmen entdeckt. Dazu drei CDs und ein Buch von Paulo Coelho. Es ist auf jeden Fall spannend hier.»

Zügeln war ein wichtiges Stichwort für den Tauschmarkt. Eine junge Frau berichtete, sie habe ein paar schöne Sachen für ihre neue Wohnung entdeckt und ein Lehrbuch zur Englischen Grammatik. Gerade am Zügel war auch Mario Berger aus Eggenwil. Er sei eben angekommen und halte nach Geschirr Ausschau. «Hier etwas zu finden, ist eine ressourcenschonende Art sich einzurichten», so Berger.

Nicht alle Leute können sich neue Ware leisten

Den Blick auf die Ressourcen hat auch Stefano Righetti: «Der Gedanke hinter dem Tauschmarkt ist, dass man nichts wegwirft, wenn man es nicht mehr braucht, sondern wieder in den Umlauf bringt. Manche Leute, die den Markt besuchen, benötigen eventuell einige Sachen, die neu zu teuer wären. Es geht also um den sozialen und den Umwelt-Aspekt.»

Auch dieser Teddy hoffte auf neue Besitzer. Bild: Verena Schmidtke

Den Markt gebe es seit mehr als 20 Jahren, normalerweise finde er Mitte März und Mitte September statt. «In diesem Jahr haben wir wegen Corona natürlich ein Schutzkonzept mit Maskenpflicht, Abstand, Einbahnstrassensystem und Desinfektionsmitteln», führte der Organisator aus. Für diesen Vormittag rechne er mit einigen hundert Besuchern.

Der Bücherstand erfreut sich grosser Beliebtheit. Bild: Verena Schmidtke

Zur Beliebtheit der Tauschartikel sagte Righetti: «Bücher und Geschirr sind der Renner, dazu Deko-Artikel und Taschen. Es ist ziemlich querbeet. Was nicht weggeht, wird entsorgt. Aber erfahrungsgemäss finden 70 bis 80 Prozent der Tauschobjekte einen Abnehmer."