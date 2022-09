Nachbarn seit 11 Jahren und bereits zum zweiten Mal vor Gericht

BREMGARTEN Nachbarn stehen bereits zum zweiten Mal zusammen vor dem Richter – Gerichtspräsident wünscht den Streitenden Normalität Seit elf Jahren sind Davide und Petra Nachbarn im Einfamilienhaus-Quartier. Und genauso lange haben sie Konflikte. Nun trafen sie sich bereits zum zweiten Mal vor Gericht. Diesmal war Davide der Beschuldigte, er soll ein Hausverbot missachtet und Petras Mauer mit Hammer und Meissel beschädigt haben. Laura Koller Jetzt kommentieren 13.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Rathaus Bremgarten mit Bezirksgericht. Bild: Marc Ribolla

Elf Jahre Haus an Haus in einem beschaulichen Quartier im Bezirk Bremgarten, mehrere Anzeigen und zwei Gerichtsprozesse: So lässt sich die Nachbarschaft von Davide und Petra (Namen geändert) zusammenfassen. Ende August stand Davide vor dem Bremgarter Bezirksgericht, er hat Einspruch erhoben gegen den Strafbefehl.

In diesem wird ihm mehrfacher Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und Verletzung des Privatbereichs durch Aufnahmegeräte vorgeworfen. Der Beschuldigte soll eine Mauer auf Petras Grundstück mit Hammer und Meissel bearbeitet haben. Ausserdem habe er Petra und ihre Familie bedroht. Daran kann sich Davide nicht mehr erinnern. Er beteuert gegenüber Gerichtspräsident Thurnherr:

«Wir sind keine Streithähne, solche Worte kommen in unserem Vokabular nicht vor.»

Davide ist ein grosser, schlanker Mann, er hat vor sich auf dem Tisch viele Papiere ausgebreitet. Die braucht er aber nicht, der 64-jährige beantwortet alle Fragen aus seinen Erinnerungen. Er spricht so leise, dass der Gerichtspräsident ihn auffordern muss, die Stimme etwas zu erheben. Davide hat seinen Anwalt neben sich sitzen, der spricht aber erst, als er sein Plädoyer hält.

Immer wieder erklärt der Beschuldigte, wie sein Garten aussieht, wo er die Thujahecke gepflanzt hat und wo genau die Grundstücksgrenze entlangführt. So versucht Davide aufzuzeigen, dass er keinen Hausfriedensbruch begangen hat. Denn Petras Familie hat angeblich 2014 ein mündliches Hausverbot ausgesprochen und das im Frühling 2021 mit einem Einschreiben verschriftlicht.

Der Schweizer beschreibt, wie er im Frühling 2021 auf einer Stehle stand, die zu Petras Garten gehört, um einen Pfahl auf seinem Grundstück einschlagen zu können. Ein paar Monate später soll er sich wieder in Petras Garten aufgehalten haben. Dabei habe ihn die Tochter der Klägerin gesehen, Davide bestreitet dies: «Seit wir uns beim Einzug 2011 vorstellen wollten, bin ich nie mehr auf diesem Grundstück gestanden.»

Weder Klägerin noch Beschuldigter sehen sich als Streithähne

Petra sitzt in gestreifter Bluse und mit streng zurückgebundenen Haaren alleine an ihrem Tisch im Gerichtssaal. Sie und ihr Ex-Mann sind in den meisten Punkten gemeinsam Strafkläger, vor Gericht ist aber nur sie erschienen. Zur Unterstützung wird sie von einer Freundin begleitet, die sitzt als Zuschauerin hinter ihr. Bei Davides Erzählungen schüttelt die Klägerin immer wieder den Kopf. Als ihr das Wort erteilt wird, spricht sie mit lauter Stimme und empört sich über Davides Aussagen:

«Ein Wunder, dass ihm vor lauter Lügen noch keine Holznase gewachsen ist.»

In einem früheren Prozess stand Petra als Beschuldigte vor Gericht, Davide hatte verschiedene Punkte aus der zerrütteten Nachbarschaftsgeschichte zur Anzeige gebracht. Damals wurde sie mit einer Busse bestraft. Nun haben sie die Rollen gewechselt.

Allerlei Vorwürfe werden zwischen dem Beschuldigten und der Klägerin hin und her geworfen. Sie meint, Davide und seine Frau hätten drei Monate nach dem Einzug bereits rundherum im Quartier Streit gehabt und besonders gerne auf ihr rumgehackt, weil sie keinen Mann habe. Davide wiederum erzählt von Gipsschrauben in seinen Autoreifen und Pizzakartons, die ihm in den Kamin gestopft wurden. Beide Seiten beteuern aber mehrmals, dass sie keine Streithähne sind.

Klägerin Petra musste vom Gerichtspräsidenten ermahnt werden

Als Thurnherr Davide fragt, ob sie es mit einem Mediationsgespräch probiert hätten, erzählt er: «Wir haben das auch vorgeschlagen und auch die Gemeinde um Hilfe gebeten.» Petra und ihre Familie hätten sich aber nie darauf einlassen wollen.

In seinem Plädoyer betont Davides Anwalt, dass hier die Opfer zu Tätern gemacht würden. Er spricht von strategischen Gegenanzeigen, die seinem Klienten das Leben schwer machen. Petra ist währenddessen unruhig, rollt mit den Augen und tuschelt mit ihrer Begleitung, worauf Gerichtspräsident Thurnherr sie fragt: «Bringen Sie es fertig, dem Plädoyer ohne Störung zuzuhören?»

Der Gerichtspräsident findet für den Beschuldigten und die Klägerin klare Worte: «Es ist bedauerlich, dass Sie in diesen Umständen leben. Keine der Parteien kann in Anspruch nehmen, reines Opfer zu sein.» Deshalb spricht Thurnherr den Angeklagten in den folgenden zwei Punkten schuldig: die Verletzung des Geheim- und Privatbereichs durch Aufnahmegeräte und einfacher Hausfriedensbruch.

Er verpflichtet Davide zu einer Busse von 1000 Franken und einer bedingten Geldstrafe von 7200 Franken unter Auflage von zwei Jahren Bewährung. Zum Schluss gibt Thurnherr den beiden einen Denkanstoss mit: «Dass Sie als Nachbarn im Gerichtssaal stehen, sollte Ihnen zu denken geben! Was man Ihnen wünschen kann, ist Normalität.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen