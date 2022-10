Gemeindeammänner wollen Wechsel im Stiftungsrat Spital Muri.

Bremgarten Nach Abgang im Reusspark: Ehemalige Direktorin soll auch den Stiftungsrat des Spitals Muri verlassen Die Gemeindeammännervereinigung des Bezirks Bremgarten beschäftigte sich mit dem Thema Gesundheit. Es liegt an ihnen zu entscheiden, wer sie nun im Stiftungsrat Spital Muri vertritt. Zudem wurden sie darüber informiert, wie sich die neue Gesundheitspolitik des Kantons auf ihre Bevölkerung im Freiamt auswirkt. Melanie Burgener 27.10.2022, 05.00 Uhr

In der Stadt Bremgarten und den weiteren Gemeinden des Bezirks ist die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung aktuell ein grosses Thema. Marc Ribolla

(20.5.2022)

Die Gesundheitsversorgung beschäftigt die Herren und Frauen Gemeindeammänner in der ganzen Schweiz. Am Dienstagabend diskutierte die Gemeindeammännervereinigung des Bezirks Bremgarten das Thema gleich in mehreren Bereichen. Einerseits mussten sich die Anwesenden während der Versammlung mit dem Stiftungsrat des Spitals Muri auseinandersetzen.