Bremgarten

Der Bremgarter Partyservice Staubli investiert trotz schwieriger Coronazeiten in ein neues Bijou. Am Donnerstag eröffnen Myriam Rufer-Staubli und Joachim Oestringer das Take-away-Lokal LieblingsEgge. An einem Ort mit spezieller Bedeutung.

Marc Ribolla 29.04.2021, 05.00 Uhr