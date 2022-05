Bremgartens City-Manager über seine Visionen fürs Städtchen

Bremgarten Nach 100 Tagen im Amt zieht er erste Bilanz: Der neue City-Manager über seine Visionen fürs Städtchen Seit dem 1. Februar hat Ralph Nikolaiski den neu geschaffenen Job als Bremgarter City-Manager inne. Für die AZ blickt er auf die ersten 100 Tage seiner Tätigkeit zurück und verrät unter anderem, was ihm im Städtchen besonders fehlt. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 13.05.2022, 05.00 Uhr

Bremgartens City-Manager Ralph Nikolaiski in der Marktgasse. Marc Ribolla

Aarau oder Rheinfelden haben schon einen und seit dem 1. Februar schmückt sich auch das Reussstädtchen Bremgarten mit einem City-Manager. Eine neu geschaffene Stelle bei der Stadtverwaltung im 70-Prozent-Pensum. Zuständig dafür, Bremgarten als attraktiven Ort für die Menschen und das Gewerbe zu fördern.

Den Job bekommen hat kein auswärtiger Bewerbender, sondern ein Einheimischer. Der 56-jährige Ralph Nikolaiski, der mit seiner Familie mit zwei Kindern seit über zehn Jahren in Bremgarten wohnt. Exakt 100 Tage nach seinem Jobantritt sitzt er am Mittwochnachmittag zusammen mit der AZ im Café Marco Polo in der Marktgasse – und zieht eine erste Bilanz seiner Tätigkeit.

Man spürt, dass Nikolaiski, der in Bremgarten auch als Organisator des Tretautorennens bekannt ist und zuletzt bei einem Schweizer Dentalunternehmen arbeitete, vom Job des City-Managers begeistert ist. Und von seinem Städtchen. Er sagt:

«An Ideen mangelt es mir nicht. Aber Bremgarten hat schon eine sehr gute Basis. Man muss sie nur etwas polieren und zum Glänzen bringen.»

In seiner Rolle als City-Manager sei er ein Bindeglied zwischen dem Stadtrat, der Verwaltung, der Bevölkerung und dem Gewerbe. Dazu gehört auch das Industriegebiet in Hermetschwil oder die Oberebene. «Mein Gebiet geht über die Altstadt hinaus, das finde ich zentral», sagt Nikolaiski. Dennoch ist es vor allem diese Gassen, die Besuchende anziehen.

«Es braucht unbedingt eine tolle Gelateria»

Speziell die Marktgasse. Dort ortet er noch einiges Potenzial. Beispielsweise erklärt er: «Vor einigen Wochen lief ich als Test an zwei schönen Sonntagen bewusst um 13.30 Uhr durch die Marktgasse. Kein einziger Gastrobetrieb hatte geöffnet. Das finde ich trotz Personalproblemen schwierig. Ich stehe nun im Austausch mit der Gastro oder der Hotellerie.»

Wichtig ist ihm auch die Mikrovielfalt an Gewerbe in der Stadt. «Diese kann man zwar nicht von heute auf morgen herbeizaubern, aber ich versuche, sie zu fördern. Ich finde zum Beispiel, dass es in Bremgarten unbedingt eine tolle Gelateria braucht. Oder einen Schuhmacher», sagt der City-Manager. Als ersten Erfolg könne er verkünden, dass es ab Spätsommer in der Marktgasse ein Pop-up-Geschäft geben werde. Während rund eines Jahres. In welchem Rhythmus die Anbieter wechseln, ist aber noch offen.

Ralph Nikolaiski wohnt seit über zehn Jahren in Bremgarten. Marc Ribolla

Kleingewerbe ist eine Visitenkarte für die Touristen

Im Bereich der Standortförderung möchte Nikolaiski vor allem Firmen nach Bremgarten holen, die Arbeitsplätze mitbringen. «Und die nicht nur grössere Lagerhallenflächen belegen.» Die Stadt sei mit dem ÖV und verschiedenen nahen Autobahnanschlüssen sehr gut erschlossen. Eine Vision von ihm ist, langfristig vermehrt kleinere Meetings oder ähnliche Firmenevents nach Bremgarten zu locken. «Dafür fehlt aber noch die Infrastruktur», erklärt er.

Seinen Job versteht Nikolaiski auch als Promotor von positiver Stimmung. Und er betont diesbezüglich die Bedeutung der kleinen Gewerbetreibenden oder Gastrobetrieben. «Sie sind eine Visitenkarte für Touristen. Wenn sie einen schlechten Eindruck oder Service bieten, färbt dies auf die ganze Stadt ab», so der City-Manager. Drum möchte er eine Austauschplattform aufbauen, um eine verschworene Gemeinschaft zu bilden.

Seine Wertschätzung gegenüber Veranstaltern zeigt er in einer speziellen Aktion. «Ich habe mir vorgenommen, ein Jahr lang jedem Organisator vor einem Anlass eine Karte zu schicken und Glück- und Dankeswünsche auszurichten. Für den Einsatz für Bremgarten. Sollte ich jemanden vergessen, darf er mich gerne tadeln», verspricht Nikolaiski. Sein Wort gilt.

