Mit Leidenschaft das Haus an der Reussgasse zum Bijou gemacht

Bremgarten Mit viel Leidenschaft macht Alex Hürlimann aus dem spätgotischen Haus an der Reussgasse 10 ein Bijou – nun ist ein Meilenstein erreicht Alex Hürlimann liebt Herausforderungen. Der 44-jährige Bremgarter widmet sich seit einigen Jahren in aufwendiger Arbeit der Renovation des Wohnhauses an der Reussgasse 10. Seit Dezember 2020 steht es sogar unter kantonalem Denkmalschutz. Nun ist die erste Wohnung fertig. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 29.06.2022, 05.00 Uhr

Die Wohnung im 2. Obergeschoss ist fertig – hier der Wohnbereich. Marc Ribolla

Manchmal gibt es Tage, da schlägt das Schicksal richtig zu. Einen solchen Tag erlebte vergangene Woche Alex Hürlimann. Am Nachmittag hatte er mit dem Bauberater Jonas Kallenbach der kantonalen Denkmalpflege einen Termin vereinbart – zur Abnahme der fertigen Wohnung im 2. Obergeschoss. Ein Meilenstein in seinem Projekt, der Renovation des Wohnhauses an der Bremgarter Reussgasse 10.

«Am Vormittag erhielt ich um 11.55 Uhr ein E-Mail von der Stiftung Pro Arte Domus, die uns mit einem Betrag unterstützen will. Ich bin sehr erleichtert, denn bis dahin wusste ich nicht, wie es weitergehen soll», freut sich Hürlimann. Nun sieht er wieder Licht am Horizont.

Die Details der Wandmalerei vor der Renovation. Zvg/Kantonale Denkmalpflege Aargau

Seit rund vier Jahren investiert der Schreiner sehr viel Zeit, Leidenschaft, Eigenleistung und vor allem Geld in das historische Gebäude aus dem 15. Jahrhundert. Dieses hatte er 2016 gekauft, als es ohne Wasser und Strom praktisch unbewohnbar war. Nun verwandelt Hürlimann zusammen mit vielen handwerklichen Fachleuten das Bauwerk in ein neues Bijou.

Er legt Wert auf Handarbeit – wie vor Jahrhunderten

Die Aussenfassade inklusive Fenstern ist bereits seit längerem komplett überarbeitet. Vergleicht man sie mit abgeblätterten Zustand, ist es ein Unterschied wie Tag und Nacht.

Hürlimann legt im Innern wie Äusseren viel Wert auf originale Handarbeiten, wie sie bereits beim Bau vor Jahrhunderten getätigt wurden. «Die Ölfarben wurden beispielsweise so gemischt wie früher mit den entsprechenden Zutaten. Wir arbeiten nur mit Original-Materialien», sagt der 44-Jährige.

So präsentierte sich der Wohnbereich im Oktober 2021. Severin Bigler (21.10.2021)

Im Sommer 2020 hatte Hürlimann beim Kanton den Antrag gestellt, die Liegenschaft unter Denkmalschutz zu stellen. Diesem Begehren wurde nach verschiedenen Abklärungen entsprochen.

Eine fachmännische Untersuchung der Deckenbalken ergab, dass das Holz um 1432 gefällt und verbaut worden ist. 1548 wurde dann das heutige Steingebäude darumgebaut. Eine Steinsäule beim Fensterkapitell im 1. Obergeschoss ziert die entsprechend eingravierte Jahreszahl.

Im 1. Obergeschoss ziert eine Steinsäule beim Fensterkapitell die eingravierte Jahreszahl 1548. Severin Bigler (21.10.2021)

Im heutigen Zustand umfasst das Gebäude an der Reussgasse 10 einen Grundriss von 17,3 x 5,8 Meter und vier Stockwerke. Die Südfassade mit der Eingangstür und den spätgotischen Fenstern in den Obergeschossen bietet einen verbauten Blick auf die Reuss. Hürlimann baut in jedem Geschoss eine Wohnung sowie im Erdgeschoss Platz für ein kleines Gewerbe. Mit seiner Familie, Frau Cindy und zwei kleinen Kindern, bewohnt er die Wohnung in der 3. Etage, die erst provisorisch ausgebaut ist.

Der erste Mieter zieht in diesen Tagen ein

Beendet ist nun als Erstes der Ausbau der 2-Zimmer-Wohnung im 1. OG. Der Mieter zieht in diesen Tagen dort ein. Aus diesem Grund schaute nun die Denkmalpflege für die Abnahme im noch unmöblierten Zustand vorbei. Mit dabei war auch Restaurator Martin Hüppi, der beim Projekt mitarbeitet und ein Experte auf dem Gebiet von historischen Malereien ist. Auch Bremgartens Frau Vizeammann Doris Stöckli liess sich die Gelegenheit nicht entgehen.

Der Wohnbereich der Wohnung im 2. Obergeschoss ist fertig. Marc Ribolla Marc Ribolla Der Blick aus dem Fenster auf die Reuss. Marc Ribolla Ein Blick in die Küche. Marc Ribolla Marc Ribolla Marc Ribolla Marc Ribolla Blick vom Schlafbereich durch die Küche ins Wohnzimmer ganz hinten. Marc Ribolla Marc Ribolla

Der hölzerne Weisstannenboden glänzt, die aufwendig restaurierten Wände mit den spätgotischen Wandmalereien und die Decke mit den Holzbalken sorgen für ein wunderbares historisches Flair. Denkmalpfleger Kallenbach, der Hürlimann beim Bau eng begleitete und beriet, lobt: «Solche Häuser leben von der Oberfläche. Das Ziel muss immer lauten, die Spuren der Geschichte sein zu lassen.»

«An diesem Projekt mitzuarbeiten, ist ein Privileg für jeden Handwerker»

Eigentümer und Bauherr Alex Hürlimann. Severin Bigler

Unbekannte Spuren kamen in den vergangenen Jahren an der Reussgasse 10 oft an die Oberfläche. «Die Wände waren innen teilweise verpackt, dahinter kam dann beispielsweise gotischer Sandstein zum Vorschein. Es gab immer wieder Überraschungen», erinnerte sich Bauherr Hürlimann. Er streicht auch die Fähigkeiten der verschiedenen Beteiligten hervor und ihr grosszügiges Entgegenkommen. «An diesem Projekt mitzuarbeiten, ist ein Privileg für jeden Handwerker.»

Während der Wohnungsbesichtigung fachsimpelten die Experten in bester Manier. «Der Übergang vom Fenster zum Mauerwerk dünkt mich persönlich noch zu technisch abstrakt, aber das ist eine Kritik auf sehr hohem Niveau», erklärte Kallenbach. Besonders gelungen fand er die schwarzen rechteckigen Deckenspots, die perfekt zu den schwarzen Wandmalereien und den Deckenbalken passen.

Alex Hürlimann, Stadträtin Doris Stöckli, Denkmalpfleger Jonas Kallenbach und Restaurator Martin Hüppi (von links) im Wohnbereich der Wohnung. Marc Ribolla

Das renovierte Haus an der Reussgasse 10 wertet laut Stadträtin Stöckli auch die Unterstadt mit ihren Häuserzeilen noch mehr auf. Sie sagte zu Hürlimann:

«Wir haben sehr grosse Freude, dass es Leute wie dich gibt, die sich mutig und mit einigem Risiko in ein solches Projekt stürzen.»

Ein Rundgang durch die renovierte Wohnung im 2. Obergeschoss. rib

Abschliessende Worte des Lobes fand auch Denkmalpfleger Kallenbach. «So etwas ist nicht selbstverständlich. Es ist wirklich eine herausragende Leistung», meinte er. Dabei ist erst eine Etappe vollbracht. Dass es zum krönenden Abschluss des Projekts in den kommenden Jahren kommen wird, steht aber ausser Frage. Dank dem leidenschaftlichen Eigentümer und Bauherrn Alex Hürlimann.

Das Haus an der Reussgasse 10 in Bremgarten vor dem Auftakt in die Restauration 2018. zvg

Nun sieht das Gebäude komplett anders aus. Severin Bigler (22.10.2021)

Alex Hürlimann vor dem Eingang zur Reussgasse 10. Severin Bigler (21.10.2021)

