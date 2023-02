Bremgarten Mit dem Schreinerhandwerk direkt zu den Leuten: Wieso Hüsser in der Altstadt einen Pop-Up-Laden eröffnet Die Firma Hüsser Innenausbau übernimmt ab sofort und noch bis 17. März den Pop-up-Laden in der Bremgarter Marktgasse. Geschäftsführerin Barbara Hüsser erzählt, wieso der Betrieb den Aufwand auf sich nimmt. Marc Ribolla 01.02.2023, 05.00 Uhr

Von Montagnachmittag bis Mittwochmorgen richteten zwei Hüsser-Mitarbeitende den Pop-up-Store ein. Marc Ribolla

Die Bohrmaschine dröhnt an einem Ende des kleinen Lokals, am anderen Ende ist ein Mitarbeiter mit einer kleinen Stichsäge am Werk. Auf dem Steinboden liegt da und dort ein Häufchen Sägemehl. In der Luft liegt beim Betreten des Raumes noch ein kleiner Hauch typischer Metzgerei-Duft.

Bald soll es aber nach frischem Holz riechen. Die beiden Monteure der Bremgarter Firma Hüsser Innenausbau sind seit Montagnachmittag voll beschäftigt mit dem Aufbau des Pop-up-Stores an der Marktgasse in Bremgarten.

Das Unternehmen hat sich das Lokal, das früher einen Pizzaladen beherbergte, für sechs Wochen bis 17. März gemietet. Die Ortsbürgergemeinde Bremgarten als Besitzerin und die Stadt stellen den Raum noch bis Sommer im Rahmen eines Pop-Store-Konzepts interessierten Gewerbetreibenden zur Miete als Zwischennutzung zur Verfügung.

Aufzeigen, was innovativ alles möglich ist als Schreiner

Ab Mittwochnachmittag, 1. Februar, wird der Laden in Betrieb sein. Doch was sind die Gründe, dass Hüsser Innenausbau den Aufwand auf sich nimmt, um einen solchen Store temporär in der Altstadt zu betreiben? Der Hauptstandort mit dem Showroom und der Produktion liegt bekanntlich in der Oberebene.

Geschäftsführerin Barbara Hüsser, die das Unternehmen in der vierten Generation leitet, spricht von drei Faktoren, die eine Rolle gespielt hätten. «Wir sind meistens eher bekannt wegen unseren grossen Holztragwerken oder dem Wohnungsbau. Mit dem Store möchten wir der lokalen Bevölkerung das Schreinerhandwerk näher bringen», sagt Hüsser.

Geschäftsführerin Barbara Hüsser in einem der Schrank-Elemente im Laden. Marc Ribolla

Ausserdem habe der Schreiner vielleicht ein «verstaubtes» Image. Deshalb möchten sie zeigen, was innovativ alles möglich ist, auch beim Design. Und nicht zuletzt möchten sie das Städtchen unterstützen und Leben in die Altstadt bringen.

«Eine ganze Küche einzubauen, wäre irrsinnig gewesen»

Weil der zur Verfügung stehende Platz im Laden sehr begrenzt ist, gibt es nur wenige Arbeiten zu sehen. Einerseits eine Schrankkombination und andererseits einen Esstisch. Hinzukommt eine Auslage an verschiedenen Holzmustern und ein kleines Dampfabzug-Modell.

«Eine ganze Küche einzubauen, wäre irrsinnig gewesen. Uns war wichtig, etwas Nachhaltiges zu machen, das wir anschliessend auch wieder in unserer Ausstellung in der Oberebene verwenden können», sagt Barbara Hüsser.

Der Platz im Pop-up-Store ist begrenzt. Marc Ribolla

Damit der Laden aber auch der Laufkundschaft in der Marktgasse etwas bieten kann, gibt es direkt vor Ort eine Auswahl an hölzernen Schneidebrettern für Käse oder Gemüse zu kaufen. Hüsser erklärt: «Auch hier spielt die Nachhaltigkeit mit. Das Holz stammt von Resten aus der Tischproduktion, die wir sonst wegwerfen würden. So können wir das Holz sinnvoll noch verarbeiten.» Zusätzlich wird Olivenöl der Bremgarter Firma Mitera verkauft.

Eine Investition in Sachen Marketing und Präsenz

Das Hüsser-Team, das im Bereich Innenausbau 23 Personen umfasst, sei von Anfang an begeistert gewesen, als das Thema Pop-up-Store konkret geworden sei und habe seine Ideen eingebracht. Betreut wird der Laden, der sicher von Dienstag bis Samstag geöffnet hat, von Mitarbeitenden der Verkaufsabteilung.

Für die Firma Hüsser ist es das erste Mal seit über zehn Jahren, dass man nebst der Teilnahme an regionalen Gewerbeausstellungen eine solche Ladenfläche temporär anmietet. Damals war man zwei Monate im Beriker Berimärt präsent.

Der Betrieb des Bremgarter Pop-up-Stores wird für die Handwerksfirma nach Hüssers Aussage nicht rentabel sein. «Wir möchten aber bei den Leuten sein und uns und den Schreinerberuf präsentieren. Wir betrachten es als eine Investition in Sachen Marketing», sagt die Geschäftsführerin.

Der Pop-up-Store ist noch bis Sommer an der Marktgasse in Bremgarten in Betrieb. Marc Ribolla