Bremgarter will das Reussufer säubern und sucht Mitstreiter

Bremgarten Dieser Freiämter ruft zur Güselaktion an der Reuss auf: Eine Helferin reist sogar aus dem Emmental an Michel Albrecht will der Natur etwas zurückgeben. Aus diesem Grund wird er am Samstag, 12. Februar, das Reussufer von Bremgarten bis ins Gnadenthal vom Abfall befreien. Bisher haben sich 35 Personen gemeldet, die helfen werden. Das sind aber noch zu wenige, findet der 51-Jährige. Nathalie Wolgensinger 03.02.2022, 05.00 Uhr

Michel Albrecht lebt seit zwei Jahren in seinem Wohnmobil. Er möchte der Natur etwas zurückgeben und ruft deshalb zur Abfall-Sammelaktion auf. Nathalie Wolgensinger

Seit zwei Jahren lebt Michel Albrecht gemeinsam mit seiner Hündin Timba im Wohnmobil. Die wenigen Quadratmeter Platz reichen dem 51-Jährigen zum Leben. Wer sich mit ihm treffen will, dem sendet er die Koordinaten seines aktuellen Standplatzes. Er sagt: «Ich campiere nur an Orten, wo es auch erlaubt ist. Ausserdem kenne ich mittlerweile einige Landwirte, die mir das Campieren auf ihrem Land erlauben.»

Für das Gespräch mit der AZ lädt Albrecht nach Bremgarten ein. Hier an der Reuss trifft man den Freiämter oft an. Er sagt:

«Ich bin gerne in der Natur unterwegs und spaziere mit meiner Hündin oft der Reuss entlang.»

Abfall überall entlang der Reuss. zvg/Michel Albrecht

Auf diesen Spaziergängen stösst er regelmässig auf achtlos weggeworfenen Abfall. Er hebe diesen jeweils auf und entsorge ihn, erzählt er. Denn die Natur ist dem Lebens-Coach wichtig. Der gelernte Forstwart kennt nicht nur die Zusammenhänge in der Natur, er weiss auch um die Notwendigkeit eines funktionierenden Ökosystems. Und das will er unbedingt bewahren. «Ich tanke Kraft in der Natur, ich will nicht nur nehmen, sondern auch etwas zurückgeben.»

Er will Helfer sein, der zum Umdenken anregt

Michel Albrecht lebt ein unkonventionelles Leben. Vor zwei Jahren löste er seine Wohnung im Freiamt auf und zog gemeinsam mit Timba in seinen Transporter, den er zum Wohnmobil umgebaut hatte. Im April des vergangenen Jahres kündigte er seine Arbeitsstelle.

Er erzählt: «Ich arbeitete während der vergangenen 25 Jahre in einer leitenden Position im Metallbau. Während dieser Zeit habe ich verschiedene Menschen auf ihrem Lebensweg unterstützt. Ich möchte dieses Wissen möglichst vielen Leuten weitergeben.»

Der angeschwemmte Unrat setzt sich vor allem in den Ästen der Bäume fest. zvg/Michel Albrecht

Albrecht lebt ein zurückgezogenes Leben in seinem Camper und bietet online Mentalcoaching, Beratung und Lebenshilfe an. Auf seinen Rat setzen Menschen, die Beziehungsprobleme, Depressionen oder Ärger am Arbeitsplatz haben. Viele dieser Hilfesuchenden seien verhaftet in Strukturen, die sie krank oder abhängig machen, beobachtet er. Er versteht seine Rolle als Helfer, der Lösungen aufzeigt und die Menschen dazu motiviert, etwas zu wagen. Er sagt:

«Meist braucht es nur einen kleinen Anstoss, damit sich im Leben etwas verändert.»

Die Empörung in den sozialen Netzwerken war gross

Mentalcoach Michel Albrecht ruft zur Abfallsammelaktion auf. Nathalie Wolgensinger

Diese Erfahrung macht er nun auch mit seinem Aufruf, den er in verschiedenen sozialen Netzwerken teilte. «Bereits im letzten Sommer ist mir aufgefallen, wie viel Abfall entlang des Ufers liegt und in den Bäumen hängt.» Mitverantwortlich für diese Verschmutzungen war das Hochwasser im Juli des letzten Jahres. Es spülte eine grosse Menge an Unrat in die Flüsse.

Michel Albrecht filmte die Verschmutzung und stellte das Video ins Netz. Die Empörung darüber, dass Büchsen, Plastikverpackungen und Autoreifen das Reussufer verschmutzen, war gross. Albrecht schlug vor, dass man sich am Samstag, 12. Februar, trifft, um gemeinsam das Ufer zu reinigen. Die Rückmeldungen waren alle sehr positiv. Bisher haben sich 35 Freiwillige gemeldet. Für Albrecht sind das aber noch zu wenig. Er sagt:

«Mein Ziel ist es, dass wir beide Ufer von Bremgarten her bis zum Gnadenthal reinigen. Das ist eine riesige Arbeit, da braucht es viele helfende Hände.»

Die Freiwilligen rekrutieren sich mehrheitlich aus der Stadt Bremgarten und der Region. Eine Frau reist aber sogar aus dem Emmental an, um dabei zu sein. Dieser Einsatz für die Natur sei für sie etwas Sinnvolles, das ihr ein gutes Gefühl gebe, erzählt Albrecht. Genau darum geht es ihm: Er möchte, dass der Einsatz für die Natur bei allen Mitwirkenden für ein gutes Gefühl sorgt.

Wer sich für die Aktion anmelden will, findet weitere Informationen auf Albrechts Website www.ich-zuerst.ch