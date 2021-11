Bremgarten: Mehrere Häuser wegen Brand evakuiert

Bremgarten Mehrere Häuser evakuiert: Brand in Kellerraum führt zu starker Rauchentwicklung Am Sonntag brach im Keller eines Mehrfamilienhauses ein Feuer aus. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen, allerdings mussten mehrere Häuser wegen der starken Rauchentwicklung evakuiert werden. 28.11.2021, 14.18 Uhr

Ein Brand in einem Kellerraum führte zu starker Rauchentwicklung. MZM

An der Bibenlosstrasse in Bremgarten kam es am Sonntag kurz vor 12 Uhr zu einer starker Rauchentwicklung. Ein Feuer war im Kellerraum eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen, wie Dominic Zimmerli, Mediensprecher der Kantonspolizei Aargau, auf Anfrage erklärt.