Bremgarten: Markt der Vielfalt wieder in seiner ganzer Pracht

Bremgarten Markt der Vielfalt in ganzer Pracht: Spezielle Buchdrucker, viele Ritter und zufriedene Gesichter im Städtchen Tausende Besuchende zog es am Wochenende nach Bremgarten. Erstmals seit 2019 zeigte sich der herbstliche Markt der Vielfalt wieder mit allen vier Rubriken. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 24.10.2021, 18.00 Uhr

Interessiert verfolgen die Marktbesuchenden die Arbeit des Schmieds auf dem Schellenhausplatz. Claudio Thoma Im Rahmen des Spezialthemas Druck und Schrift wurde auch eine Linotype-Setzmaschine betrieben. Claudio Thoma Eine Buchmalerin an der Arbeit, wie es im Mittelalter Alltag war. Claudio Thoma Drucker Bruno Altherr aus Reitnau demonstrierte seine original Gutenbergpresse. Claudio Thoma Der Verein Typorama aus Bischofszell druckte eine Marktzeitung ganz nach historischer Art. Claudio Thoma Das alte Handwerk in der Farbküche. Claudio Thoma Ein Ritter erklärte den Kindern am Mittelaltermarkt seine spezielle Rüstung. Claudio Thoma Aufmerksam lauschten die Kinder Märchenerzähler «Märlin» alias Silvio Beltrametti. Claudio Thoma Die Kinder hatten beim Tretauto-Plausch grossen Spass. Claudio Thoma Viele Besucher versetzten sich selbst auch in eine historische Zeit zurück. Claudio Thoma Auch ein Seiler zeigte sein historisches Handwerk am Markt der Vielfalt. Claudio Thoma Seile gibt es aus ganz unterschiedlichen Materialien. Claudio Thoma Ein mittelalterlicher Krieger in seinem Element. Claudio Thoma Das Leben in einem mittelalterlichen Dorf veranschaulichte der Aargauer Verein Abenteuer Zeitreise auf dem Schellenhausplatz – hier ein Blick in die Küche. Claudio Thoma Handwerker an der Arbeit. Claudio Thoma Der Mittelaltermarkt Bremgarten verbindet den traditionellen Jahrmarkt mit dem Mittelalter und der Geschichte. Claudio Thoma Claudio Thoma Claudio Thoma

Ein Hauch von feinem Kürbissuppen- oder Risottogeschmack hing in der Luft rund um den Schellenhausplatz. An der Ecke Schlosser- und Metzgergasse stieg der Duft von heissen Marroni einem beim Vorbeispazieren in die Nase. Am Bremgarter Markt der Vielfalt war es am Wochenende spürbar: Es herbschtelet. Tausende Menschen aus der ganzen Schweiz verbanden deshalb das schöne Wetter mit einem Besuch im Reussstädtchen.

So auch Fabienne und Martin aus Arth-Goldau SZ, die sich speziell auf den Mittelalter-Markt auf dem Casinoparkplatz freuten. Sie genossen einen Bissen Halunkentopf, ein Gericht bestehend aus Linsen, und sagten zur AZ:

«Uns gefällt die Atmosphäre hier besonders. Wir sind Mittelalterfans.»

Etwas daneben zeigten sich drei Buben von einem Ritter schwer beeindruckt, der ihnen die metallene Rüstung ausführlich erklärte. Im vergangenen Jahr war eine solche Begegnung coronabedingt nicht möglich, doch heuer konnten Warenmarkt, Brocante, Mittelaltermarkt und Historisches Handwerk wieder in (fast) normalen Verhältnissen stattfinden.

Das Historische Handwerk beschäftigte sich im Zeughaussaal mit dem Spezialthema Druck und Schrift. Zu bestaunen gab es unter anderem eine original 500 Jahre alte Gutenbergpresse, die Drucker Bruno Altherr gekonnt vordemonstrierte. Kinder konnten sich an alten Schreibmaschinen wie einer Hermes Baby ausprobieren und draussen auf dem Schellenhausplatz zeigte der Verein «Abenteuer Zeitreise» anschaulich das Leben in einem mittelalterlichen Weiler mit allem Drum und Dran.

Der Warenmarkt wurde auch wieder durch die Unterstadt geführt. Marc Ribolla

Auf dem Isenlaufparkplatz beschrieb Ralph Nikolaiski die tolle Stimmung punktgenau: «Man sieht überall nur zufriedene Gesichter.» Der Bremgarter ist seit fünf Jahren Teil des OK des Tretautoplauschs, das dieses Jahr neu auch 24-Minuten-Rennen für Teams organisierte. Dessen Erlös geht an Bremgarten Tourismus, das damit Aktivitäten für Kinder und Jugendliche finanziert.

Das Siegerteam des Tretauto-24-Minuten-Rennens am Samstag – Top Kettcar Racing – mit 126 Runden. zvg

Gefahren wurde mit rund 70 Jahre alten kultigen Porsche-356-«Shelly»-Tretautos. An meisten Runden legte am Samstag das Team «Top Kettcar Racing» mit 126 Runden auf dem Rundkurs hin. «Die Kinder hatten grossen Spass, obwohl das Treten sehr anstrengend ist. Das ganze Rennen soll in erster Linie aber auch das Gemeinschaftsgefühl und den Teamgedanken fördern», erzählt Nikolaiski. Eine Neuauflage ist für nächstes Jahr bereits geplant.