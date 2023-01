Bremgarten Markante Neuerungen am diesjährigen Reusslauf: Das erwartet die Teilnehmenden Am 25. Februar findet der 39. Bremgarter Reusslauf statt – und bringt einig Neuerungen mit sich. Die Strecke wurde optimiert und verkürzt, zudem gibt es neue Kategorien. Nebst Familien-Rennen gibt es in diesem Jahr auch einen Wettkampf für Elite-Läuferinnen und -Läufer samt Preisgeld. Melanie Burgener 13.01.2023, 15.43 Uhr

Im vergangenen Jahr sind rund 2000 Läuferinnen und Läufer unter Coronaschutzmassnahmen am Bremgarter Reusslauf gestartet. In diesem Jahr hofft das OK auf gut 3000 Teilnehmende. Alexander Wagner (18.2.2022)

Der Reusslauf in Bremgarten ist für Hunderte begeisterte Sportlerinnen und Sportler der Star in die Laufsaison. Dafür nehmen sie auch mal eisige Temperaturen in Kauf – und in der Vergangenheit auch öfters Mal schlammige Passagen oder Streckenabschnitte mit Schlaglöchern und Pfützen.

Abwegig sind solche Bedingungen im Februar nicht. Doch sind sie für einen solchen Wettkampf eben auch nicht optimal. Das ist sich auch das Organisationskomitee schon länger bewusst. Deshalb werden sie für den kommenden Reusslauf am 25. Februar einige Veränderungen vornehmen.

«Besonders kurz vor dem dritten Kilometer führt die Strecke über das Militärgelände in Bremgarten. Dort fahren sie jeweils mit schweren Maschinen umher, was zu Löchern im Boden führt», nennt OK-Präsident Stephan Gut ein Beispiel. «Diese Löcher mussten wir vor dem Rennen jeweils wieder auffüllen», ergänzt er.

Doch diesen Arbeitsaufwand können sich die Verantwortlichen künftig sparen. Denn die Strecke, die entlang der Reuss von Bremgarten nach Fischbach-Göslikon und wieder zurückführt, wurde in der Vorbereitung auf die kommende Durchführung neu ausgemessen und von 11 auf 10 Kilometer reduziert.

Auch der Zieleinlauf wird markant anders

«Das haben wir bewusst gemacht, weil 10 Kilometer meisterschaftsmässiger tönt, als 11. Auch im Kopf der Läuferinnen und Läufer macht diese Differenz während des Rennens einen Unterschied», erklärt Gut. Die Strecke und auch ihre Richtung bleibe aber unverändert. Es wurden lediglich einzelne Streckenabschnitte ausgelassen.

«Wir haben einzelne Passagen abgekürzt. So konnten wir einerseits die Strecke verkürzen und andererseits Abschnitte, die häufig schlammig werden umgehen können. So gelingt es uns, die gesamte Route schneller zu machen», sagt Gut.

Auch der Zieleinlauf wird heuer markant anders. Doch der Schlusssprint über die «Golden Gate Bridge» von Bremgarten bleibt bestehen. Alexander Wagner (18.2.2022)

Auch der Zieleinlauf sei in diesem Jahr markant anders, so Gut. «Man kommt zwar immer noch durch die wunderschöne Unterstadt und zum Schluss über die berühmte Holzbrücke, unsere ‹Golden Gate Bridge›. Aber gleich danach muss man neu nicht mehr die letzen Meter um die Kurve rennen», erklärt der OK-Präsident. Das Ziel sei direkt und gerade aus nach der Brücke, biete aber immer noch genügend Platz, die Läuferinnen und Läufer zu empfangen und ihnen ein Getränk anzubieten.

Neu dürfen Familien gemeinsam rennen

Neuerungen gibt es beim diesjährigen Reusslauf aber nicht nur auf der Strecke, sondern auch bei den Kategorien. Erstmals können sich auch Familien anmelden. Einen oder zwei Elternteile mit mindestens einem Kind können in dieser Klasse eine Strecke von 400 Metern oder 1,1 Kilometer zurücklegen.

Wenn die Kleinsten am Reusslauf Vollgas geben, würden die Eltern am liebsten mitrennen. In diesem Jahr können sie das in der neuen Familien-Kategorie erstmals tun. Alexander Wagner (18.2.2022)

«Es nehmen immer viele Schulklassen teil und auch viele kleine Kinder. Häufig haben wir beobachtet, wie die Eltern nebenherrennen», erzählt Stephan Gut. Er ergänzt: «Da dachten wir, vielleicht möchten sie ja mit den Kindern am Rennen teilnehmen. Wir sind gespannt, wie diese neue Kategorie ankommt.»

Weiter wird es heuer zum ersten Mal je ein Elite-Rennen für Frauen und für Männer geben. Da erwartet die Läuferinnen und Läufer vom ersten bis zum zehnten Platz ein Preisgeld. Wie viel das sein wird, möchte die Reusslauf-Vereinigung nicht öffentlich bekannt geben. «Die Teilnehmenden erfahren das in ihren Einladungen», sagt Gut dazu.

Schon rund 500 Anmeldungen

Mitmachen können alle Schweizerinnen und Schweizer, oder solche, die hier im Land leben und in einem Verein trainieren. In dieser Kategorie gilt im Vergleich zu den anderen, dass die Strecke von 10 Kilomenter von den Damen unter 37 Minuten und von den Männern unter 31 Minuten und 40 Sekunden zurückgelegt werden muss. «Damit wollen wir den Laufsport in der Schweiz und auch den Nachwuchs fördern», so Gut.

Nachdem der Reusslauf 2022 unter Coronaschutzmassnahmen hatte stattfinden müssen, hofft sich das OK, dass in diesem Jahr wieder mehr Läuferinnen und Läufer in Bremgarten starten. Bis jetzt sieht es gut aus. «Nachdem wir das Anmeldefenster im Dezember geöffnet hatten, kamen innert kürzester Zeit schon 200 Anmeldungen rein. Das hat uns sehr überrascht. Unterdessen sind wir bei 470», freut sich Gut.

Auch wenn in Betracht der Umstände vom vergangenen Jahr die damalige Zahl von 2000 beachtlich gewesen sei, hoffe man heuer, dass wieder wie vor der Pandemie rund 3000 Läuferinnen und Läufer mitmachen.