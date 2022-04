Bremgarten: Georg Utz AG wird 75 Jahre alt

Bremgarten Kunststoff-Kisten waren ihr Durchbruch: Die innovative Georg Utz AG feiert ihren 75. Geburtstag Das Bremgarter Traditionsunternehmen wird am Sonntag, 1. Mai, 75 Jahre alt. Es beschäftigt heute an acht Standort auf drei Kontinenten 1300 Mitarbeitende. Und sie will sich noch stärker im Umweltschutz engagieren. Toni Widmer Jetzt kommentieren 30.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Georg Utz AG in Bremgarten feiert am 1. Mai ihren 75. Geburtstag: So warb sie in den 60er-Jahren für ihre Haushaltprodukte. zvg

Utz – im Freiamt der Inbegriff für Kunststoff-Kisten. Qualitativ hochwertige, graue Transportbehälter in verschiedenen Grössen, faltbar, klappbar, kombinier- und stapelbar, mit oder ohne Deckel. Kaum ein Haushalt, in dem sie nicht im Einsatz stehen.

Auf dem Markt sind die Utz-Kisten als Rako-Stapelbehälter bekannt. Es gibt sie in 350 Varianten, nicht mehr nur grau, sondern auch grün, blau, gelb und sogar rosa. «Das Urprodukt», sagt Carsten Diekmann, Geschäftsführer der Georg Utz AG in Bremgarten, «ist am meisten gefragt. Das Grau hat sich über die Jahrzehnte bei unseren Kunden offenbar fest eingebrannt.»

Utz-Geschäftsleiter Carsten Diekmann mit dem Zickzack-Apparat und der entsprechenden Konstruktutionszeichnung – mit dieser Erfindung hat Georg Utz vor 75 Jahren den Grundstein für das heutige, weltweit erfolgreiche Unternehmen gelegt. Toni Widmer

Die traditionellen Utz-Kisten sind wohl mitverantwortlich für den legendären Ruf des Unternehmens, das Georg Utz vor 75 Jahren, am 1. Mai 1947, in Zürich-Höngg gegründet hat. Heute machen sie noch einen untergeordneten Teil der 320 Mio. Franken aus, die die Gruppe mit 1300 Mitarbeitenden an acht Standorten auf drei Kontinenten erwirtschaftet. «70 bis 80 Prozent des Umsatzes erzielen wir mit branchenspezifischen Lösungen für Industriekunden», erklärt Diekmann.

Spezielle Rahmenkonstruktion als Grundlage für den Erfolg

Der Name Rako steht für Rahmen-Konstruktion – jene Verstärkungen, die den Behältern ihre Stabilität verleihen. Auf diesem Prinzip basieren Hunderte Produkte, die von den Utz-Ingenieuren zusammen mit Kunden für deren spezielle Bedürfnisse entwickelt wurden. «Unser Produkt ist kundenspezifisch gewachsen, mittlerweile dürfen wir von zig Rako-Lösungen und -Familien sprechen», erklärt Diekmann.

Carsten Diekmann (rechts) und ein Mitarbeiter zeigen, wie Ausschusswaren oder und ausgediente Produkte in die moderne Recycling-Anlage geschoben werden. Toni Widmer

Anwendung finden diese insbesondere im Pharma- und Lebensmittelbereich. Auch, weil deren Hygiene-Anforderungen mit Kunststoffprodukten gut zu erfüllen seien. Längst produziert die Utz-Gruppe nicht mehr «nur» Transportbehälter, sondern kann – beispielsweise – mit ihren Kunststoffpaletten auch die traditionellen Holzpaletten ersetzen.

Immer stärker präsent ist Utz in der Logistik-Branche: «Der Online-Handel boomt und es braucht Behälter, die den logistischen Bedürfnissen nach Geschwindigkeit und Qualität gerecht werden. Mit unserem starken Engineering, technischen Know-how und breiten Kenntnissen über die Branche können wir höchste Anforderungen erfüllen und rasch auf individuelle Wünsche reagieren. Die rasante Entwicklung kommt unserer Kernkompetenz entgegen, wir sind hier aktuell sehr gut im Geschäft», sagt Diekmann.

Kompetente Mitarbeiter und engagierte Aktionärsfamilie

Dass es allgemein gut läuft, dafür seien in erster Linie die Mitarbeitenden verantwortlich, lobt der Geschäftsleiter: «Unser Erfolg basiert wesentlich auf den Mitarbeitenden, auf ihrer Erfahrung, ihrem Qualitätsbewusstsein und auf ihrer Bereitschaft, Innovationen mitzutragen sowie auf wechselnde Anforderungen rasch zu reagieren. Entsprechend tragen wir ihnen Sorge, unter anderem werden sie mit Erfolgsprämien am Unternehmensgewinn beteiligt.»

Ein Stapel der traditionellen Rako-Kisten wird versandbereit gemacht. Toni Widmer

Anderseits, erklärt Diekmann, sei die stete Innovation auch kapitalintensiv. Und da helfe es, dass das Unternehmen auf Aktionäre – Familie Utz als Hauptaktionärin, die Fabrel AG sowie weitere Einzelaktionäre – zählen dürfe, die nicht nur am Ertrag, sondern auch an der Entwicklung und am Fortbestand der Firma interessiert seien.

Er sagt: «Wir haben engagierte Aktionäre, mit denen wir auf Augenhöhe diskutieren können. Das führt zu raschen Entscheiden und erleichtert es wesentlich, schnell auf sich verändernde Marktbedürfnisse reagieren zu können.»

Am Anfang war der Zickzack-Apparat

Begonnen hat die Utz-Erfolgsgeschichte mit einem Zickzack-Apparat, den Georg Utz erfunden und ab Mai 1947 vorerst in Zürich produziert hat. Dank diesem Zusatzgerät beherrschten herkömmliche Nähmaschinen den Zickzack-Stich. Als ab 1958 Nähmaschinen mit einer integrierten Zickzack-Funktion auf den Markt kamen, musste sich Utz neu orientieren.

Begonnen hat alles mit der Produktion des Zickzack-Apparats für Nähmaschinen. Bild: ca. 1955. zvg

Bereits seit 1953 in Bremgarten und auf dem Areal der ehemaligen Seidenweberei Honegger ansässig, welches er 1957 erworben hatte, kam Georg Utz auf den neuen Kunststoff. Damit entwickelte er fortan seine Visionen. Und bald kam in der Bremgarter Unterstadt die grösste und modernste Spritzgussmaschine der Schweiz zum Einsatz.

Am Stammsitz im Reussstädtchen beschäftigt die Georg Utz AG heute 220 Mitarbeitende. 10 Prozent davon sind Lernende in den Bereichen Kaufmännisch, Polymechanik, Konstruktion, Logistik und Kunststofftechnologie.

1963 wurde die brandneue Spritzgussmaschine Battenfeld 3000 angeliefert. zvg

Die Ausbildung, Rekrutierung und stete Weiterbildung von Personal erachtet Geschäftsleiter Carsten Diekmann als ebenso wichtige Basis für die Weiterentwicklung des Unternehmens wie die stete Innovation. Diese beschränkt sich nicht nur auf die Produktion.

Die Utz AG ist seit 2022 ein klimaneutraler Betrieb und will sich im Bereich Nachhaltigkeit noch weiter engagieren. Aktuell sind bereits 35 Prozent der eingesetzten Rohstoffe Recycling-Material, das vor Ort gewonnen wird. «Unser Ziel ist es, den Recycling-Anteil bis 2035 weltweit auf 80 Prozent zu steigern», erklärt Diekmann. Ab 2023/24 will die Firma am Stammsitz zudem die Abwärme aus dem Betrieb ins örtliche Fernwärmenetz einspeisen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen