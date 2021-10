Bremgarten: Franky Weber lebte eine Woche lang ohne Handy

Bremgarten Kein Handy, kein Laptop, kein TV: So entspannt lebte Franky Weber eine Woche lang ohne elektronische Geräte Der Bremgarter Franky Weber wagte ein spezielles Entgiftungsexperiment. Er verzichtete konsequent auf alle elektronischen Geräte. Der AZ erzählt er, weshalb er dies jedem empfehlen würde und welch skurrile Situationen er erlebt hat. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 16.10.2021, 05.00 Uhr

Es hat im wahrsten Sinn des Wortes «gräblet». Just als Franky Weber den Einschaltknopf seines Handys wieder drückte. 141 Whatsapp-Nachrichten, 180 E-Mails und 54 Telegram-Mitteilungen poppten gleichzeitig auf seinem Gerät auf. Alles angesammelt in den vorherigen sieben Tagen.

«Dieser Moment war ein wenig mühsam. Ich brauchte sicher drei Stunden, um nur schon die Whatsapp-Mitteilungen alle zu verarbeiten», erzählt der 46-jährige Bremgarter. Dass es so kommen wird, hatte er fast erahnt. Denn er wagte ein «Entgiftungsexperiment».

Während der ersten Herbstferienwoche verzichtete Weber auf jegliche persönliche elektronische Geräte. Kein Handy, kein Laptop, kein TV. Die digitale Auszeit verbrachte er zusammen mit einer Bekannten auf Korsika in einem gemieteten Ferienhaus. Die Anreise erfolgte per Auto.

Im Schnitt rund zwei Stunden täglich am Handy

«Es ist erstaunlich gut gegangen. Es war eine wunderbare Erfahrung, die ich jedem nur empfehlen kann», sagt er. Er sei viel wandern und schwimmen gegangen, habe auch viel gelesen. Weil er seine temporäre Unerreichbarkeit im Vorfeld möglichst breit ankündigte, sei er sehr entspannt gewesen. Weber beschreibt:

«Jeder wusste, dass ich weg bin. Es gab mir ein Befreiungsgefühl, dass ich nicht immer den Druck verspürte, aufs Handy schauen zu müssen.»

Das wäre auch nicht möglich gewesen, da er es bewusst gar nicht erst mitgenommen hatte, um nicht in die Versuchung zu geraten. Vor seinem Experiment habe er das Handy im Schnitt rund zwei Stunden täglich genutzt, wie die Geräteeinstellungen ihm verrieten.

PCR-Test-Ausdruck auf Papier brauchte Geduld

Wie sehr die digitalen Geräte unseren Alltag und das Leben dominieren, erlebte Weber auf Korsika in einigen Situationen. Auf einer Restaurantterrasse beispielsweise wies ihn ein Kellner an, den QR-Code für die Speisekarte zu scannen, weil es keine papierne Versionen mehr gibt. «Das konnte ich natürlich nicht. Ich musste dann ganz urtümlich vors Restaurant gehen und mich dort an der Schautafel orientieren, bevor ich bestellen konnte», sagt Weber.

Sehr mühsam war auch die Bestätigung für den PCR-Test für die Rückreise. «In der Apotheke wollten sie mir den Code zuerst aufs Handy und dann aufs E-Mail schicken. Ich erklärte, dass ich auf beides momentan keinen Zugriff hätte. Es brauchte grosse Geduld und viel Aufwand, damit man mir überhaupt einen Papierausdruck machte», blickt Weber schmunzelnd zurück.

Während seiner Ausflüge auf Korsika habe er beim Anblick der Menschen, die dauernd auf ihr Handy starrten, oft gedacht: «Es sind irgendwie ‹armi Cheibe›.» Sie würden soviel verpassen von der Stimmung wie zum Beispiel den Sonnenuntergang. Vor der Abreise kaufte sich Weber eine Einweg-Instant-Kamera mit 32 Fotos. «Am Ende der Reise hatte ich nur 15 davon gebraucht. Man fotografiert ohne Handy viel bewusster», sagt er.

Versuch war Testlauf für eine längere Auszeit auf dem Jakobsweg

Die analoge Woche auf Korsika war für ihn eigentlich ein Testlauf. Auslöser ist sein Plan, kommenden Frühling eventuell den 800 Kilometer langen Jakobsweg innert fünf Wochen, ebenfalls von der digitalen Welt entkoppelt, abzulaufen. «Ich könnte mir prinzipiell durchaus vorstellen, ganz auf Handy und Co. zu verzichten. Mit einem eigenen Geschäft wie ich es habe, ist dies aber leider nicht möglich», sagt Weber, der eine Massagepraxis hat.

Für jene Menschen, die es ebenfalls phasenweise ohne Handy versuchen möchten, hat er Tipps auf Lager. «Unbedingt die Leute über seine Abwesenheit vorinformieren. Denn das Umfeld leidet meistens stärker, weil es nicht mehr mit dir kommunizieren kann und sich Sorgen macht, wenn man länger unerreichbar ist. Und: Zu Beginn vielleicht öfters nur mal ein paar Stunden oder einen halben Tag verzichten», erklärt Weber.