Bremgarten Kein Härtefallgeld, weil die Beiz sechs Tage zu spät gegründet wurde – doch das «Lemon-Chili» hat Hoffnung Härtefallgeld erhalten nur jene Firmen, die vor dem 1. März 2020 gegründet wurden. Das Bremgarter Restaurant Lemon-Chili gibt es aber erst seit dem 6. März. Das ist ungerecht, findet Inhaber Peter Eichenberger. Doch ein Satz aus Aarau gibt ihm Hoffnung. Marc Ribolla 20.02.2021, 05.00 Uhr

Peter Eichenberger (links) und Piyawat Prommee haben das neue Restaurant Lemon-Chili in Bremgarten im August 2020 eröffnet. Marc Ribolla

Mitte August vergangenen Jahres eröffneten Peter Eichenberger und sein Partner Piyawat Prommee das Thai-Restaurant Lemon-Chili in Bremgarten. Zuvor hatten sie das Restaurant während dreier Monate umgebaut und zusammen mit Eichenbergers Bruder Jörg rund 160'000 Franken investiert.

Sobald es offen war, stiess das Lokal an der Luzernerstrasse auf grosse Beliebtheit bei den Gästen. «Wir waren an den Freitag- und Samstagabenden beispielsweise immer ausgebucht. Auch das Mittagsgeschäft lief gut», blickt Peter Eichenberger zurück. Sie hätten sehr rentabel wirtschaften können. Die Umsatzzahlen von je über 50'000 Franken in den Monaten September und Oktober, die der AZ vorliegen, beweisen dies.

Doch dann wurden die behördlichen Coronamassnahmen wieder verschärft und gipfelten im Gastrolockdown kurz vor Weihnachten. Unterstützung soll betroffenen Betrieben die Härtefallhilfe bringen, die sie für die Deckung der Fixkosten und/oder Liquiditätshilfe beantragen können.

«Vor einem Jahr konnte keiner das Ausmass der Coronakrise erahnen»

Dies würde auch die finanzielle Situation des «Lemon-Chili» entlasten. Doch eine der Grundvoraussetzungen kann es auf dem Papier nicht erfüllen. Härtefallgelder bekommen nur Unternehmen, die vor dem 1. März 2020 gegründet wurden. Der Handelsregistereintrag der Lemon-Chilli GmbH datiert aber erst vom 6. März 2020. Sechs Tage zu spät.

Peter Eichenberger betont, dass er nicht jammern möchte. Doch er empfindet diese Datumsfestlegung als eine Ungerechtigkeit. Sein Betrieb fällt zwischen Stuhl und Bank. Er sagt:

«Vor einem Jahr konnte kein Mensch das Ausmass der Coronakrise erahnen. Die Limite müsste drum später angesetzt sein.»

Vor rund zwei Wochen gab Peter Eichenberger seinem Treuhänder deshalb den Auftrag, bei der Covid-19-Helpline des Kantons Aargau anzufragen, ob im Falle des «Lemon-Chili» eine Ausnahme der Regelung möglich sei.

Der Treuhänder lieferte auch detaillierte Begründungen mit. Bereits im Dezember 2019 wurde ein Businessplan erstellt und die Verhandlungen mit dem damaligen Besitzer der Liegenschaft aufgenommen. Eichenberger konnte anschliessend am 26. Februar 2020 den Mietvertrag fürs Restaurant unterzeichnen. Die Statuten der GmbH wurden wie erwähnt am 6. März 2020 finalisiert. Zudem wurden der Anfrage an der Helpline auch die Plan-Betriebsrechnung und die Liquiditätsplanung angefügt.

Das «Lemon-Chili» in Bremgarten an der Luzernerstrasse. Marc Ribolla

Nach vier Tagen kam eine negative Antwort. «Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir hierbei keine Ausnahme machen können. Ich verstehe Ihr Anliegen, jedoch sind wir an die Vorgaben des Bundes gebunden und können bei keiner Geschäftstätigkeit vor dem 1. März 2020 keine Freigabe für den Prozess machen», hiess es im E-Mail des Aargauer Covid-19-Teams.

Für Peter Eichenberger und das «Lemon-Chili» bedeutete dies eine Hiobsbotschaft. Und die Aussichtslosigkeit, überhaupt einen Antrag auf Härtefallgelder einzureichen, wenn eh keine Chance auf Erfolg besteht.

Das Kriterium wird zu Gunsten des Gesuchstellers ausgelegt

Doch nun taucht ein Hoffnungsschimmer am Horizont auf. Denn offenbar ist die Grenze des 1. März 2020 nicht so sakrosankt, wie es prinzipiell den Anschein macht.

Auf die Anfrage der AZ, ob es allenfalls Überlegungen gibt, diese Limite zu verändern (zum Beispiel auf den 1. April 2020), erklärt die Medienstelle des kantonalen Departements Volkswirtschaft und Inneres in Aarau zwar, dass das Gründungsdatum vom Bund vorgegeben sei und es in seiner Kompetenz liege, allfällige Änderungen anzubringen. Gleichzeitig schreibt Sandra Olar, stellvertretende Leiterin Kommunikation, aber auch:

«Das Kriterium wird aber zu Gunsten des Gesuchstellers ausgelegt. Wenn es vor der formellen Gründung schon Vorbereitungsaktivitäten gab, kann auch der Beginn dieser Aktivitäten als Gründungs- bzw. Startdatum des Unternehmens genommen werden.»

Diese Sätze lassen Peter Eichenberger aufhorchen und hoffen. Er sagt dazu: «Das ist eigentlich eine gute Nachricht. Ich werde dies mit meinem Treuhänder besprechen und dann sofort einen Härtefallantrag einreichen.»

Gemäss seiner Berechnung müsste sich die Summe fürs «Lemon-Chili» auf rund 38'000 Franken belaufen. «Wenn uns dies zugesprochen wird, sind unsere aufgelaufenen Fixkosten vorerst gut abgedeckt», sagt Eichenberger.

Peter Eichenberger (rechts) und Piyawat Prommee im derzeit geschlossenen Restaurant. Marc Ribolla

Die leere Beiz kommt ihm nach dem Erfolg im Herbst surreal vor

Vom Vermieter haben Eichenberger und sein Partner Piyawat Prommee keinen Mieterlass erhalten und sich selbst seit Dezember 2020 keinen Lohn mehr ausbezahlt. Ihr Coronaerwerbsersatz ist zwar beantragt, aber noch nicht ausbezahlt worden. Ihre vier Angestellten sind alle in Kurzarbeit.

«Sobald wir wieder öffnen dürfen, können wir an unseren Erfolg anknüpfen», blickt Eichenberger zuversichtlich nach vorne. Zurzeit komme ihm die leere Beiz ohne Gäste surreal vor, nachdem es im Herbst so gebrummt habe.