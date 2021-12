Bremgarten: Hallenbad öffnet nun doch wieder mit 2G+-Pflicht

Bremgarten Kehrtwende nach nur zwei Tagen Schliessung – weshalb das Hallenbad mit 2G+ nun doch wieder öffnet Wegen der verschärften Massnahmen rund um die Zertifikatspflicht stellte das Hallenbad Bremgarten am Montag den Betrieb vorläufig ein. Doch nun ist alles anders. Schon am Mittwoch öffnet es wieder. Stadträtin Claudia Bamert erklärt die Hintergründe des Meinungsumschwungs. Beteiligt waren auch Stammgäste. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 21.12.2021, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Hallenbad Isenlauf in Bremgarten geht am Mittwochmittag wieder auf. Dominic Kobelt (24.2.2017)

Wer am Montagmittag im Bremgarter Hallenbad Isenlauf aus Routine seine gewohnten Längen schwimmen wollte, stand unerwartet vor verschlossenen Türen. Die Anlage wurde aufgrund der jüngsten Entwicklungen rund um die Pandemie geschlossen.

Auf der Website hiess es dazu: «Ab Montag, 20. Dezember, gelten in der Schweiz verschärfte Massnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Deshalb ist das Hallenbad bis voraussichtlich Ende Januar für die Öffentlichkeit geschlossen.» Dies ausgerechnet während der Wintermonate, wo normalerweise Betrieb herrscht.

Das sorgte teilweise für Unverständnis bei den Hallenbadbenutzerinnen und -benutzern. Auf der Bremgarter Facebook-Seite fragte ein User: «Warum um alles in der Welt macht das Hallenbad zu? Können die etwa 2G+ nicht?» Es wurde spekuliert, dass es sich offenbar nicht lohnen würde, und als Tipp geraten, dass das Hallenbad Mellingen mit 2G+ geöffnet habe. 2G+ bedeutet für den Zutritt, dass die letzte Covid-Impfung nicht länger als vier Monate her ist oder schon eine Booster-Impfung vorliegt. Ansonsten ist zusätzlich ein negativer Test nötig.

Austausch mit Stammgästen brachte Kehrtwende

Doch die Freiämterinnen und Freiämter müssen nun doch nicht der Reuss entlang nach Mellingen reisen, um ins Wasser steigen zu können. Denn schon ab Mittwoch öffnet das Bremgarter Hallenbad wieder zu den gewohnten Zeiten. Wie kam es zu diesem kurzfristigen Meinungsumschwung nach nur zwei Tagen?

Bremgartens Stadträtin Claudia Bamert. zvg

Die zuständige Stadträtin Claudia Bamert, die das Ressort Bildung, Kultur und Sport leitet, erklärt, weshalb das Bad überhaupt erst schloss: «Mit der Zertifikatsverschärfung rechneten wir mit weiteren Einbussen. Wir analysierten auch die Eintrittszahlen seit der 3G-Einführung, die sehr schlecht waren. Die Schliessung war ein Vernunftsentscheid, da wir auch eine Verantwortung für die Steuerzahlenden tragen.»

Am Wochenende seien dann die Emotionen hochgegangen und Widerstand aus der Bevölkerung spürbar gewesen. «Ich nahm diese Anliegen ernst und traf mich am Montag zusammen mit Betriebsleiter Roger Marti mit zwei Stammgästen. Es war ein guter Austausch», schildert Bamert.

Anlässlich seiner Sitzung am Montagabend beschloss der Stadtrat dann, dass das Hallenbad wieder wie gewohnt öffnet. «Auch ein Betrieb mit reduzierten Zeiten war eine Option. Doch der Aufwand wäre derselbe geblieben. Die normale Öffnung ist ein Entgegenkommen für die Bevölkerung», sagt Bamert. Auch wenn es sich finanziell nicht rentiert.

Teilweise am Nachmittag stundenlang leer

Denn ob die Schwimmerinnen und Schwimmer auch jetzt mit der 2G+-Regelung noch kommen, lässt sich schwer abschätzen. Eine Bremgarter Facebook-Userin kommentiert: «Zumal sich bestimmt keiner extra zum Schwimmen testen will.» Eine gewisse Vorsicht vor der Situation spürte zuletzt auch Roger Marti.

Hallenbad-Betriebsleiter Roger Marti. Marc Ribolla (27.4.2021)

«Wir verzeichneten in den vergangenen Tagen vor dem Bundesratsentscheid vom Freitag einen merklichen Rückgang an Schwimmerinnen und Schwimmern. Vor allem an den Nachmittagen kam es vor, dass während einer oder zweier Stunden das Bad komplett leer war», sagt Marti. Noch einmal massiver hätten sie den Rückgang dann nach der bundesrätlichen Ankündigung verspürt.

Die Umsetzung der Zertifikatskontrolle stellt das Hallenbad aber nicht vor Schwierigkeiten. Denn schon seit Mitte September galt für den Zutritt die 3G-Regel. «Das war kein Problem für uns, wir konnten normal ohne zusätzlichen Aufwand arbeiten», erklärt Marti weiter.

Ab sofort gelten nun also wieder die üblichen Öffnungszeiten – mit Ausnahme des 24., 25. und 31. Dezembers und des 1. Januars (jeweils geschlossen). Ausserdem ist das Bad in der Altjahreswoche täglich nur von 9 Uhr bis 17 Uhr geöffnet.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen