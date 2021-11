Bremgarten: Christchindli-Märt ist vom Kanton bewilligt

Bremgarten Kanton bewilligt den grössten Schweizer Christchindli-Märt – das sind die Reaktionen und Auflagen Der legendäre Bremgarter Christchindli-Märt kann Anfang Dezember definitiv stattfinden. Der Kanton gibt am Montagmorgen grünes Licht. Marktchef Walter Friedli ist erleichtert und Vereinspräsidentin Sabina Glarner kann «endlich den Startknopf drücken». Marc Ribolla Jetzt kommentieren 01.11.2021, 13.59 Uhr

Der Bremgarter Christchindli-Märt verzaubert jeweils die Altstadt. Severin Bigler (7.12.2019)

Noch selten hat ein Telefonanruf frühmorgens um 8 Uhr Bremgartens Marktchef Walter Friedli so sehr gefreut wie jener am Montagmorgen – trotz Allerheiligen-Feiertag in der Region. Denn der Anrufer aus Aarau konnte Friedli eine frohe Botschaft kundtun. Der Kanton bewilligte das Gesuch zur Durchführung des Christchindli-Märts vom 2. bis 5. Dezember definitiv.

Ein Freudentag für den langjährigen Marktchef. «Jetzt können wir mit den Arbeiten richtig loslegen. Der Druck und die Angespanntheit sind nun weg», sagt Friedli zur AZ, kurz nachdem er die positive Nachricht erhalten hatte. Nun muss er beispielsweise Anfragen von Carreise-Unternehmen aus der ganzen Schweiz nicht mehr vertrösten. Der Christchindli-Märt kann nach einer einjährigen Pause wegen der Pandemie wieder stattfinden.

Bezüglich der Auflagen ist klar, dass zum Beispiel in den Lokalen und an kulturellen Veranstaltungen im Zeughaussaal, dem Kellertheater oder der Kapuzinerkirche die 3G-Zertifikatspflicht gilt. Für das restliche öffentliche Marktgebiet mit den Ständen aber nicht. Wie sieht es mit der Maskenpflicht aus? Diesbezüglich erklärt Friedli:

«Der Kanton spricht nur eine Empfehlung für die Maskenpflicht aus. Das bedeutet, der Stadtrat wird dies nun entscheiden müssen. Das liegt nicht in meiner Kompetenz.»

Sollte der Stadtrat die Maskenpflicht im öffentlichen Bereich verhängen, rechnet Friedli mit zusätzlichen Kosten zwischen 35'000 und 40'000 Franken. «Ich müsste während vier Tagen rund 15 Security-Personen engagieren, die die Marktbesuchenden an verschiedenen Orten und Zugängen darauf hinweisen», schildert er.

Impression aus der Marktgasse vom bisher letzten Christchindli-Märt. Severin Bigler (7.12.2019)

Bezüglich der Anzahl Marktstände geht Friedli von rund 260 Teilnehmenden aus. Die guten Erfahrungen vom Markt der Vielfalt Mitte Oktober tragen zum Optimismus bei. «Die dortigen Konzepte haben sich bewährt, auch wenn sie nicht eins zu eins verglichen werden können. Wir sind einfach froh, dass wieder ein Christchindli-Märt stattfinden kann», so Friedli.

Straffes Budget und weniger Glühweintassen bestellt

Dieser Meinung ist auch Sabina Glarner, Präsidentin des Vereins Christchindli-Märt, die mit einem Jahr Verspätung zu ihrer Märt-Premiere kommt. «Jetzt können wir endlich den Startknopf drücken», sagt sie. Die Arbeit wird in den verbleibenden rund fünf Wochen intensiv werden. Normalerweise ist die Planung im jetzigen Stadium schon weiter fortgeschritten. «Jetzt können wir beispielsweise die Personaleinteilungen fix machen», erklärt Glarner.

Finanziell kalkuliert der Verein heuer vorsichtig. Das Budget sei straff gehalten. Die Präsidentin sagt: «Das Ziel wäre natürlich ein positives Ergebnis oder mindestens keinen grösseren Verlust.» Aus diesem Grund wurde achtsam vorgegangen. Statt wie sonst üblich 3500 der traditionellen Glühweintassen zu bestellen, orderte der Verein nur 2500.

Sabina Glarner erwartet angesichts der speziellen Umstände heuer etwas weniger Besuchende als in früheren Jahren. Der Bremgarter Christchindli-Märt lockte jeweils an den vier Tagen bis zu 100'000 Personen aus der Schweiz und dem Ausland in die historische Altstadt.