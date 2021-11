Bremgarten: 400 Jahre Kapuzinerkirche – der Festgottesdienst

Bremgarten «Josef schreibt Geschichte» – So lief der würdige Abschluss des 400-Jahr-Jubiläums der Kapuzinerkirche Die St.-Josef-Stiftung Bremgarten feierte eine Woche lang mit verschiedenen Aktivitäten zusammen mit der Bevölkerung den 400. Geburtstag der Kapuzinerkirche. Zum Abschluss gab es einen Festgottesdienst und -akt im Beisein von Regierungsrat Alex Hürzeler. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 15.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Blick in die Bremgarter Kapuzinerkirche während des Festgottesdiensts. Henry Muchenberger

Wenn sich sogar der Leiter des Schweizer Kapuzinerordens, Bruder Josef Haselbach, Zeit nimmt, nach Bremgarten zu kommen, steht etwas Besonderes an. Diese Besondere ist die Kapuzinerkirche an der Luzernerstrasse. Haselbach liess es sich nicht nehmen, am Sonntag anlässlich des Festgottesdiensts persönlich die Messe zu halten.

Zu feiern gab es den Abschluss einer Jubiläumswoche zum 400-Jahr-Jubiläum der Kapuzinerkirche, die 1621 erbaut worden war. Sie befindet sich heute im Besitz der St.-Josef-Stiftung. «Ich bin zum ersten Mal hier und ich staune», sagte Haselbach, der die Kirche als Ort der Begegnung bezeichnete. Es freue ihn zu sehen, wie hier eine tolle Jubiläumswoche organisiert worden sei.

Atelier, Podiumsgespräch, Singen und die Erzählnacht

Zusammen mit Stiftungsleiter und OK-Präsident Thomas Bopp kümmerte sich ein achtköpfiges Organisationsteam seit Februar 2020 um die Jubiläumswoche unter dem Motto «Josef schreibt Geschichte.» Nebst einem Atelier im Reussbrücke-Saal sowie einer Bilderausstellung im Kreuzgang des Klösterlis gab es fast täglich Veranstaltungen für die Öffentlichkeit. Dazu gehörten ein Podiumsgespräch, ein offenes Singen, die Teilnahme an der Schweizer Erzählnacht oder historische Führungen.

Die Kapuzinerkirche in Bremgarten wurde 1621 eingeweiht, rechts der Klosterbau. Henry Muchenberger

Die Geschichte der Kapuzinerkirche und des Klosters kann in vier Epochen eingeteilt werden. Die Ära der Kapuziner (1621–1841), eine Art Zwischenphase (1841–1889) und die Zeit der Ingenbohler Schwestern (1889–1987), die anschliessend die Kirche an die St.-Josef-Stiftung übergaben.

In seiner Predigt sprach Bruder Haselbach von Zielen im Leben und er fragte sich, wie wohl damals die Leute vor 400 Jahren auf ihr Ziel schauten. Er sagte: «Es ist beeindruckend, fast verrückt, wie sich die Bremgarter Bevölkerung damals ein Kloster wünschte und dass die Kapuziner kommen.»

Josef Haselbach, Provinzial des Schweizer Kapuzinerordens, las die Messe in der Kapuzinerkirche. Henry Muchenberger

Er erinnerte daran, wie die Kapuzinerkirche und das Kloster mit der Aufhebung der Klöster im Kanton Aargau ab 1841 während 50 Jahren verlotterte. Und teilweise als Pferdestall oder Drechslerei verwendet wurde. «Wer hätte damals gedacht, dass wir heute wieder in einer so schönen Kirche sein dürfen», so Haselbach.

Stiftungsleiter Bopp zufrieden mit der Jubiläumswoche

Einen grossen Verdienst zum Erhalt der Kirche trägt die St.-Josef-Stiftung. Sie kümmert sich um Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung in der Heilpädagogischen Schule, auf einzelnen Wohngruppen oder in der Tagesstätte. Stiftungsleiter Bopp ist glücklich über den gelungenen Verlauf der Jubiläumswoche. Er erklärt:

«Wir konnten die Woche würdig gestalten. Die Resonanz aus der Bevölkerung war sehr gut.»

Sie hätten einerseits das Wirken der Kapuziner und der Ingenbohler Schwestern würdigen wollen und andererseits mit den verschiedenen Anlässen auch die tolle Akustik der Kapuzinerkirche. Sämtliche Veranstaltungen waren für die Bevölkerung kostenlos.

Regierungsrat Alex Hürzeler erhält die Kommunion von Josef Haselbach. Henry Muchenberger

Gast des Festaktes war unter anderem auch Regierungsrat Alex Hürzeler als Vorsteher des Departements Bildung, Kultur und Sport. Er würdigte die Bremgarter Kapuzinerkirche, die seit 1951 unter kantonalem und seit 1970 unter nationalem Denkmalschutz steht, als eine der bedeutendsten Aargauer Kapuzinerkirchen.

«Es ist wichtig, dass sie gepflegt wird. Die vielen Restaurationen zeugen von ihrer Geschichte», so Hürzeler. Er danke auch der St.-Josef-Stiftung für die wichtige soziale Aufgabe, die sie für die Menschen im Kanton Aargau erfülle.

Für Bremgartens Stadtammann Raymond Tellenbach darf sich die Stadt freuen, solch ein Kulturobjekt zu haben. «Es ist eine Freude, dass ein historisches Gebäude so gut erhalten ist», betonte Tellenbach.

Die Plätze in der Kapuzinerkirche waren beim Festgottesdienst gut besucht. Henry Muchenberger

Sehr zufrieden zeigte sich auch St.-Josef-Stiftungsratspräsident Peter Thurnherr. «Dem OK gelang es, die 400 Jahre erlebbar zu machen», so Thurnherr. Die Stiftung sei sich bewusst, dass sie wie in einer Art Stafettenlauf einst den Stab übernommen habe und sie nur ein Teil der ganzen Geschichte seien. Die nun seit 400 Jahren geschrieben wird.