Italienisches Familiendrama vor Bezirksgericht Bremgarten

Bremgarten Italienisches Familiendrama vor Gericht: Nach Schraubenzieher-Angriff zwischen Brüdern muss die Mutter als Zeugin aussagen Bisher waren die beiden Brüder hauptsächlich aufgrund geschäftlicher Streitigkeiten und Delikten vor Gericht. Nun kommen vermeintliche Körperverletzung und Drohung hinzu. Auch Versicherungsbetrug steht auf der Liste. Für die Mutter, die als Zeugin auftritt, eine schwierige Situation. Melanie Burgener Jetzt kommentieren 24.01.2023, 05.00 Uhr

Weil er seinen Bruder mit einem Schraubenzieher angegriffen haben soll, stand ein Freiämter Handwerker vor Gericht. Mit ihm im Saal sassen sein Bruder und als Zeugin seine Mutter. Karikatur:

Susanne Balint

Es ist nicht das erste Mal, dass die Brüder Adriano und Franco (Namen geändert) sich vor Gericht zerren. Zum Glück für die beiden läuft die Kommunikation über Gerichtspräsident Raimond Corboz, beziehungsweise eine Übersetzerin. Denn die gebürtigen Italiener reden schon lange nicht mehr miteinander.

Die Brüder, die einst auch Geschäftspartner waren, klagten sich bereits aufgrund geschäftlicher Uneinigkeiten und vermeintlichen Straftaten an. Nun stehen unter anderem einfache Körperverletzung und Drohung auf der Liste.

Beschuldigt wird Adriano. Er erscheint in einer Lederjacke, mit einem Aktenordner und seiner Mutter vor dem Bezirksgericht Bremgarten. Letztere wurde als Zeugin vorgeladen, da sie den Streit zwischen ihren Söhnen beobachtet haben soll. Keine leichte Situation für die 73-Jährige. «Ich liebe beide Söhne», beteuert sie.

«Er hat gedroht, er bringe meine Familie um»

Der Streit zwischen Adriano und Franco ereignete sich 2019. Ihre Eltern lebten damals in einem Mehrfamilienhaus, beide Brüder waren Miteigentümer des Gebäudes. Doch als Franco eines Abends seine Eltern habe besuchen wollen, hätten seine Schlüssel nicht gepasst.

Er klingelte, die Mutter öffnete die Türe. «Da habe ich eine Bohrmaschine im Keller gehört. Dort traf ich Adriano und sah, wie er die Zylinder der Türe auswechselte», beschreibt der Kläger. Er habe seinen Bruder zur Rede gestellt, dann sei die Situation ausgeartet.

«Adriano hat mich mit dem Fuss getreten und mich mit einem Schraubenzieher geschlagen. Er hat mir gedroht, wenn ich nochmals herkomme, bringe er mich und meine Familie um.» Die Mutter sei dazwischen gestanden und habe ihn gebeten zu gehen, bevor es schlimmer wird. Sein Bruder habe ihn noch bis zum Auto gejagt.

Auch laut Adriano gab es an jenem Abend eine Diskussion. Zu Handgreiflichkeiten oder Drohungen sei es hingegen nicht gekommen. Wo sich seine Mutter befunden habe, wisse er nicht mehr. Sie wiederum schildert eine dritte Version des Vorfalls, die mit keiner ihrer Söhne übereinstimmt. Zudem sagt sie mehrmals: «Ich antworte nicht, weil ich es nicht mehr weiss.»

Blaue Flecken reichen nicht als Beweis

Während die Zeugin aussagt, wird sie vom Angeklagten unterbrochen. Er redet auf italienisch auf seine Mutter ein, worauf diese keine Auskunft mehr geben möchte. «Wenn sie nicht still sind, müssen Sie den Saal verlassen», wird Richter Corboz laut. Die Befragung geht weiter.

In den folgenden rund zweieinhalb Stunden wird die Verhandlung immer wieder emotional. Während der Pause, bevor das Urteil verkündet wird, beginnt die Mutter zu weinen. Im Saal erheben sich die Brüder, wollen ungefragt zusätzliche Beweisdokumente ans Richterpult bringen. Anstatt die Fragen zu beantworten, kommentieren sie frühere Streitigkeiten.

Auch die Sprachbarriere verkompliziert die Verhandlung. Adriano antwortet mehrmals in gebrochenem Schweizerdeutsch, der Richter muss ihn unterbrechen, die Übersetzerin nochmals nachfragen. Corboz ermahnt ihn: «Wenn sie so emotional reagieren, kann ich Ihnen nicht glauben, dass Sie beide an jenem Abend nur geredet haben.»

Zu einem Schuldspruch kommt es bei den ersten Anklagepunkten trotzdem nicht. «Der Arztbericht von Franco führt nur blaue Flecken und Rötungen auf. Das war allerhöchstens eine Tätlichkeit, keine Körperverletzung», so der Richter. Weiter müsste für einen Schuldspruch zweifelsfrei klar sein, was an jenem Abend passiert sei. «Ich kann aber niemandem von ihnen dreien zu 100 Prozent glauben», fügt er an.

Die Versicherung um 3600 Franken betrogen

Weniger Glück hatte Adriano bei den weiteren Anklagepunkten. Was er als Geschäftsmann verbrochen hat, ist belegt. Er arbeitet selbstständig mit seiner Firma als Handwerker. 2018 meldete er seiner Versicherung einen Flecken-Schaden, der ihm angeblich beim Streichen einer weissen Aussenfassade passiert ist. Diese bezahlte ihm 3400 Franken.

Aufgrund einer weiteren Meldung ein Jahr später, wurde die Versicherung misstrauisch und überprüfte den ersten Fall. Es stellte sich heraus, dass es sich beim ersten um ein rotes Backsteinhaus handelte, dass Adriano unmöglich weiss gestrichen haben konnte. «Das war ein Fehler, ich habe einfach eine falsche Adresse angegeben», sagt er vor Gericht. Bei einem weiteren gemeldeten Fall 2019 gab er eine Hauseigentümerin an, deren Name sowie E-Mail-Adresse erfunden war. Dazu kommt ein Verkehrsdelikt.

Für den Betrug, den versuchten Betrug und das Delikt im Strassenverkehr wird Adriano schuldig gesprochen. Richter Corboz verurteilt ihn zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen à 100 Franken bedingt bei einer Probezeit von zwei Jahren. Dazu kommen eine Busse von 1500 Franken und die Verfahrenskosten, die er zu drei Fünfteln bezahlen muss. Abschliessend sagt Corboz: «Ich hoffe, das war das letzte gerichtliche Verfahren dieser Familie. In Betracht Ihrer Vergangenheit ist diese Hoffnung aber klein.»

